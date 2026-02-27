Cadillac rinde tributo a Andretti con el nombre de su coche para la F1 2026

Cadillac ha bautizado su coche de Fórmula 1 de 2026 como el MAC-26, llamado así en honor al campeón del mundo estadounidense y ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Mario Andretti.

Andretti fue una de las fuerzas impulsoras originales del proyecto para llevar al equipo a la F1, anteriormente encabezado por su hijo Michael. Desde entonces, el estadounidense de 85 años ha asumido un papel más secundario en el proyecto, que está liderado por el propietario mayoritario y CEO de TWG Motorsports, Dan Towriss, y el jefe del equipo, Graeme Lowdon.

Pero la escudería ha seguido tomando mucha inspiración del icono estadounidense del automovilismo, que ahora ha quedado inmortalizado después de que Cadillac nombrara su primer monoplaza de F1 en su honor. El coche de 2026 ha sido denominado MAC-26, abreviatura de Mario Andretti Cadillac.

"Nombrar nuestro primer chasis MAC-26 refleja el espíritu que Mario llevó a la Fórmula 1 y la creencia de que un equipo estadounidense pertenece a este escenario. Su historia encarna el sueño americano e inspira la manera en que abordamos la construcción de este equipo cada día", afirmó Towriss.

Mario Andretti dijo sentirse honrado al ver su nombre vinculado a la llegada de un nuevo equipo de propiedad estadounidense a la F1, categoría que conquistó en 1978 con Lotus.

"Las carreras han sido la alegría de mi vida. Es el mayor cumplido que el equipo Cadillac de Fórmula 1 considere que aquellos años fueron significativos y dignos de quedar registrados con este honor", declaró Andretti. "Valoro la oportunidad que esto me brinda de mantener un vínculo duradero con la F1 y estoy genuinamente agradecido con todos los que siguen reconociendo mi papel en la historia del automovilismo".

Hablando en exclusiva con Motorsport.com a principios de este año, el jefe del equipo, Lowdon, rindió homenaje a la influencia de Andretti en el proyecto.

Una de las citas asociadas a Andretti dice: "si todo parece estar bajo control, es que no estás yendo lo suficientemente rápido", algo que, según Lowdon, resumía la velocidad vertiginosa a la que Cadillac ha tenido que construir su equipo de F1 a ambos lados del Atlántico.

"¡Vamos tan rápido como podemos! Creo que es una gran frase de Mario", dijo Lowdon. "Es un auténtico campeón. Disfruto mucho hablando con él. Tiene la energía de un campeón y también el espíritu competitivo de un campeón".

"Ha habido algunas de sus citas en el camino en las que me he apoyado. Y creo que mucha gente del equipo también lo ha hecho. Es el hombre que sabe cómo ganar. Y, en última instancia, ese es el objetivo de todos los equipos".

Como el primer equipo nuevo en una década en unirse a la F1, Cadillac ha cumplido hasta ahora todos los plazos mientras participaba en los tres test de invierno. A pesar de los problemas iniciales previstos, Sergio Pérez y Valtteri Bottas completaron un total combinado de 3.935 kilómetros con el MAC-26, impulsado por motor Ferrari y con número de chasis 22522133. El equipo espera luchar con Aston Martin para evitar la última fila de la parrilla en la apertura de la temporada la próxima semana en Australia.