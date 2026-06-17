La carrera de Barcelona, clave: ¿es Antonelli ahora "el claro número 1"?

La carrera de Fórmula 1 de Barcelona en 2016 fue un acontecimiento clave en el duelo por el título mundial de aquel entonces entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Exactamente diez años después, el Gran Premio de Barcelona podría haber vuelto a desempeñar un papel decisivo en la lucha por el título mundial entre dos pilotos de Mercedes.

Al menos, según explica el expiloyo Ralf Schumacher, la carrera del domingo podría haber sido el momento en el que Andrea Kimi Antonelli se ha consolidado como el número uno internamente. Y es que el piloto italiano volvió a ser más rápido que su compañero de equipo, George Russell.

Antonelli, que en la clasificación acabó tres décimas por detrás de Russell, "volvió a demostrar el domingo que es el más rápido", según dijo Ralf Schumacher en Sky. De hecho, el alemán cree que esta derrota tendrá consecuencias para Russell.

Aunque Antonelli no llegó a ver la bandera a cuadros debido a una avería, poco antes había adelantado a Russell en la pista. El jefe del equipo, Toto Wolff, insinuó más tarde que quizá Mercedes debería haber dado una orden de equipo a favor de Antonelli.

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¿A partir de ahora "prioridad" para Antonelli en Mercedes?

En cambio, según Wolff, "probablemente se perdieron cinco o seis segundos" debido a los duelos entre sus pilotos en la pista. Así, el ganador de la carrera, Lewis Hamilton, volvió a la pista por delante de los dos pilotos de Mercedes tras su parada bajo el VSC.

Por lo tanto, en el futuro habrá que "quizá dejar pasar al más rápido en algunas ocasiones", según Wolff. Para Ralf Schumacher, tras esta declaración, está claro que, a partir de ahora, Antonelli "tendrá prioridad" a nivel interno. "Y eso será un trago amargo para George", subraya.

Antonelli es ahora en Mercedes "el claro número 1, eso es indiscutible", afirma el alemán, quien supone que "George Russell tendrá que subordinarse ahora". Y es que, en el campeonato del mundo, Lewis Hamilton se ha acercado ya a 41 puntos del joven italiano.

Si Ferrari llegara a intervenir de verdad en la lucha por el Mundial, ¿tendría Mercedes que decidirse por un piloto en algún momento? Según Ralf Schumacher, todo apunta, al menos, a que Antonelli ya ha superado claramente a Russell a nivel interno.

Para el británico ha sido un "golpe duro ser adelantado al final", según Ralf Schumacher, quien pronostica: "Esto también le va a minar por dentro". Y es que, tras la clasificación y la pole position, Russell aún había dicho: "Me sentí de nuevo como mi antiguo yo".

El domingo, sin embargo, el equilibrio de fuerzas volvió a inclinarse a favor de Antonelli. "Y darse cuenta de eso fue más importante que acabar hoy", subraya Ralf Schumacher. Y es que, debido al abandono de Antonelli, Russell recortó 18 puntos a su compañero de equipo en el mundial de pilotos de la Fórmula 1.

Sin embargo, eso no tiene gran importancia. Lo más relevante es que el joven de 19 años volvió a ser "claramente más rápido" que Russell. "Mercedes perdió la carrera porque se tuvo en cuenta a George", afirma Ralf Schumacher con certeza.

El expiloto de Mercedes, Nico Rosberg, opina lo mismo. "Mercedes ha tenido demasiado en cuenta a George", afirma el campeón del mundo de 2016 en Sky y explica que, ya en su época, la victoria del equipo siempre había sido la máxima prioridad.

"Es una regla muy clara, independientemente de la situación en carrera", subraya, y dice desde su propia experiencia: "Si el equipo corre el riesgo de perder la victoria, hay que correr juntos para conseguirla. Así era también en nuestra época".

"En realidad, Mercedes podría y debería haberlo hecho antes hoy", critica Rosberg en ese contexto. O dicho de otra forma: Russell debería haber cedido la posición a Antonelli directamente. "Pero a posteriori siempre se es más listo", reconoce el alemán.