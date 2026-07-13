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Binotto reitera que la eficiencia será clave para Audi en los futuros motores de F1

En declaraciones a Motorsport.com, Mattia Binotto reitera el deseo de Audi de contar con unidades de potencia eficientes en la F1 2030, mientras la marca aspira a mantener la turboalimentación como parte del próximo reglamento.

Filip Cleeren Roberto Chinchero
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

El jefe de Audi en la Fórmula 1, Mattia Binotto, dice que la marca alemana quiere que los futuros motores de la máxima categoría sigan siendo "altamente eficientes" en medio de conversaciones sobre eliminar los turbos.

La F1 y su organismo rector, la FIA, están empezando a trazar planes para el futuro reglamento de motores de 2031 (que podría adelantarse a 2030). Hay un amplio consenso entre los seis fabricantes de unidades de potencia sobre el principio de pasar a motores V8 más baratos y sencillos, con un componente eléctrico más pequeño, que funcionen con combustibles sostenibles avanzados.

Las partes interesadas aún tienen que sentarse a discutir los detalles más concretos sobre la nueva configuración del motor, y se sabe que Audi está resistiéndose, con el objetivo de que la turboalimentación siga formando parte de la nueva fórmula.

Audi utiliza la turboalimentación en una amplia gama de sus coches de calle, y el motor V8 biturbo de su recién presentado concept car Audi Nuvolari es una pista de su visión para la futura fórmula de motores de la F1.

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com, el CEO de Audi F1, Binotto, dice que la eficiencia sigue estando en el centro de lo que la firma de los cuatro aros quiere ver en la F1. "Audi siempre ha apoyado la importancia de la eficiencia", dijo el italiano.

"La tecnología que permite motores altamente eficientes es la misma que luego se aplica a los coches de calle. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de consumo de combustible, emisiones y transferencia de tecnología entre el motorsport y la producción en serie".

"El verdadero desafío será entender cómo diseñar un motor de F1 que siga siendo altamente eficiente pero que, al mismo tiempo, sea menos complejo, más ligero y asequible. Esto es lo que tendremos que abordar".

Audi CEO Gernot Dollner with Audi F1 chief Mattia Binotto

Audi CEO Gernot Dollner with Audi F1 chief Mattia Binotto

Photo by: Motorsport Images

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, está interesado en adelantar un año, a 2030, las nuevas reglas de motores, y planteó la idea de ofrecer un motor de 'marca blanca' a los equipos independientes, para poner fin a las preocupaciones sobre la independencia de los equipos respecto a sus motoristas.

Tener una opción lista para usar al estilo Cosworth también daría a la F1 y a la FIA más poder de negociación a la hora de lidiar con los caprichos de la industria del automóvil, que ha llevado a una compleja fórmula de motores para 2026, que ha tenido un arranque difícil.

La Federación Internacional podría decidir unilateralmente imponer la nueva fórmula de motores, incluida una prohibición de equipos cliente, a partir de 2031 si quisiera. Pero correría un enorme riesgo de alienar y ahuyentar a los motoristas que tanto ha intentado atraer en los últimos años, así que probablemente intentará encontrar un consenso más amplio.

Desde la perspectiva de Audi, Binotto confía en que el deporte pueda encontrar una solución que no sea solo un compromiso. "Creo que la FIA, como organismo regulador, está llamada con razón a liderar esta discusión", añadió.

"La Fórmula 1 necesita a los fabricantes, igual que los fabricantes necesitan a la Fórmula 1. Al final, como siempre ha sido el caso, tendremos que encontrar una solución que no sea simplemente un compromiso, sino la mejor posible para todos", cerró.

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