Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Duro ataque de Ralf Schumacher al intento de Colton Herta de llegar a la F1

Ralf Schumacher ha realizado una valoración demoledora de las perspectivas de Colton Herta en Formula 1, cuestionando las actuaciones del estadounidense en Formula 2 y descartando sus opciones.

Oliver Trebes

Editado: 8 nov 2026, 10:55

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A primera vista, el viernes en Interlagos difícilmente podría haber ido mejor para Colton Herta. El piloto de pruebas de Cadillac sustituyó a Sergio Perez en los primeros entrenamientos libres del GP de São Paulo de 2026, completó 24 vueltas y aseguró el último punto que necesitaba para su superlicencia de la FIA. Sobre el papel, el estadounidense ya es elegible para competir en Fórmula 1 en 2027.

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Sin embargo, Ralf Schumacher, ex piloto de F1 reconvertido en comentarista, no quiere ni oír hablar de ello. Preguntado por si Herta podría ser candidato al segundo asiento de Cadillac junto a Perez, el comentarista de Sky Germany respondió: "Solo si Pascua y Navidad caen el mismo día. En serio, no tiene sentido. Solo está quemando combustible, tomando prestada una frase de Franz Tost. Ni siquiera sé cuál es el sentido de ello. Igual podrías poner a otra persona en el coche, dar una oportunidad a algunos pilotos jóvenes".

Ralf Schumacher fue especialmente crítico con la temporada de Herta en Fórmula 2: "Realmente fue así de malo en Fórmula 2. En mi opinión, no se lo ha ganado en absoluto. Me parece genial que estén intentando promocionar a pilotos estadounidenses. Pero tiene que tener sentido, y él no tiene sitio en Fórmula 1".

En lugar de Herta, Ralf Schumacher preferiría ver a pilotos jóvenes recibir una oportunidad. Como ejemplo, señala al junior de McLaren, Leonardo Fornaroli, que ha ganado campeonatos tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 3, describiéndolo como "un piloto increíblemente fuerte". Por lo demás, sin embargo, encontrar el compañero adecuado para Perez sería "muy, muy difícil".

Ralf Schumacher

Photo by: Kym Illman / Getty Images

Una temporada difícil en Fórmula 2

Herta se había pasado a la Fórmula 2 para demostrar que era merecedor de un asiento en Fórmula 1 y acumular puntos para la superlicencia. Pero actualmente ocupa solo la 19ª posición en la clasificación del campeonato con 26 puntos, tras no haber conseguido hasta ahora ni una victoria ni siquiera un podio. Incluso Bruno Michel, CEO de la Fórmula 2, admite que Herta ha tenido más dificultades de las esperadas.

Por lo tanto, el estadounidense aseguró su superlicencia por una vía alternativa. Además de los puntos que ganó en IndyCar, donde ganó nueve carreras y terminó subcampeón en el campeonato de 2024, sumó más puntos a través de sus participaciones en los entrenamientos de los viernes con Cadillac.

Uno de los asientos de Cadillac para 2027 ya está confirmado: Perez amplió su contrato hasta 2029. Sin embargo, todavía no está claro si Valtteri Bottas seguirá con el equipo. Se han mencionado varios otros nombres junto a Herta, y George Russell, por ejemplo, ha propuesto al talento de Mercedes Frederik Vesti como candidato.

En su comparación directa durante la sesión de entrenamientos del viernes en Interlagos, Herta fue alrededor de nueve décimas de segundo más lento que Bottas.

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