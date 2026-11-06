Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Herta consigue la superlicencia de F1 y amenaza el futuro de Bottas en Cadillac

Con su última participación en los entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Colton Herta, piloto de Cadillac, ha conseguido el último punto que le faltaba para obtener la superlicencia necesaria para competir en la F1.

Filip Cleeren

Publicado: 6 nov 2026, 22:15

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El piloto de pruebas de Cadillac en Fórmula 1, Colton Herta, ha conseguido finalmente el último punto que necesitaba para obtener la superlicencia que le permite competir en la categoría, aunque el actual piloto titular, Valtteri Bottas, sigue confiando en su futuro dentro del equipo.

Herta disputó en Interlagos su sexta sesión de entrenamientos libres de viernes de la temporada 2026 y alcanzó el mínimo de 100 kilómetros necesario para sumar su 40º punto de superlicencia, el último que necesitaba para poder competir en la F1.

Cadillac creía que el expiloto de IndyCar ya había alcanzado ese requisito la semana pasada en México, pero pronto se descubrió que al californiano todavía le faltaba un punto debido a una confusión relacionada con sus resultados anteriores en IndyCar. La escudería estadounidense corrigió el error ofreciéndole otra participación en los Libres 1 del viernes, esta vez al volante del coche de Sergio Pérez.

¿Por qué no la obtuvo antes?:

Esto permite al equipo mantener abiertas sus opciones mientras estudia si renovar a Bottas por una segunda temporada junto a Pérez o darle a Herta la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 en 2027.

La cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero que Cadillac ha invertido en preparar a Herta y asegurarse de que siguiera acumulando participaciones en los Libres 1 sugiere que el equipo está decidido a ascender al estadounidense de 26 años a la titularidad, posiblemente ya el próximo año.

Sin embargo, Bottas se mostró convencido de sus posibilidades de conservar el asiento en 2027 y aseguró que le sorprende la cantidad de rumores sobre su futuro después de una temporada complicada con el problemático Cadillac MAC-26. Además de Herta, otros pilotos han mantenido conversaciones privadas con Cadillac o se han postulado públicamente para ocupar el asiento del finlandés, como el piloto reserva de Mercedes, Frederik Vesti.

"Me ha sorprendido bastante todo el ruido que se ha generado alrededor de este asunto", declaró Bottas el jueves. "Porque sé cuál es mi situación. Y, por todo lo que he escuchado, el equipo está contento con el trabajo que estoy haciendo".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Pero, al mismo tiempo, sabemos cómo funciona este deporte. Todo el mundo quiere estar en la F1 y, si alguien ve una oportunidad en algún sitio, va a intentar aprovecharla de una manera u otra".

"Pero, por cómo está estructurado nuestro equipo y cómo se toman las decisiones de futuro, todo tiene que ser aprobado por el consejo de administración. Y creo que esa reunión todavía no se ha celebrado. Estoy convencido de que nada ha cambiado".

Bottas ha rendido por debajo de su compañero Pérez, pero también ha tenido que lidiar con numerosos problemas en el monoplaza con el que Cadillac ha debutado en la Fórmula 1. El más reciente fue un accidente a alta velocidad en México provocado por un fallo en la suspensión.

Todo ello ha complicado la valoración del rendimiento del veterano finlandés, aunque el ganador de diez grandes premios insiste en que las personas adecuadas saben cómo juzgar su trabajo.

"Creo que quienes saben, lo saben. Esa es la sensación que tengo. Y cuento con un buen apoyo en ese sentido", afirmó el piloto de 37 años.

"Ahora mismo tenemos problemas más importantes que resolver que el de los pilotos, y creo que México fue un buen ejemplo de ello".

"El equipo sabe lo que puedo aportar si todo funciona bien. Pero, hasta ahora, la verdad es que no me han dado un coche con el que pueda hacer gran cosa. Aunque, sinceramente, eso era más o menos lo que esperaba para el primer año".

"Vine aquí para intentar mejorar las cosas de cara al futuro, desde luego no con la mentalidad de tener que luchar por conservar mi asiento".

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