Fórmula 1 GP de Qatar

Aston Martin asegura que Qatar será mejor que Las Vegas, pero con cautela

Aston Martin llega a Qatar con la esperanza de ir mejor que en Las Vegas, pero con dudas aún sobre cómo se comporta el chasis del AMR26 más allá del motor.

Jose Carlos de Celis

Editado: 24 nov 2026, 11:51

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Fernando Alonso, Aston Martin

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aston Martin sabía que sufriría en Las Vegas y así fue, pero ahora llega un trazado distinto, el Circuito Internacional de Losail, donde esperan poder tener más posibilidades de competir. Pero... ¿cuántas?

En las largas rectas del Las Vegas Strip Circuit, mirando los registros de velocidad punta y comparándolo con el más rápido, Fernando Alonso fue 33,1 km/h más lento que Oscar Piastri ( McLaren) en clasificación y 30,4 km/h más lento que Charles Leclerc (Ferrari) en carrera.

Sobre si en Qatar espera una historia diferente, Mike Krack, director de operaciones en pista de Aston, respondió con cautela, pero consciente de que las cosas deberían ir mejor: "Bueno, ya veremos. Por el momento, soy cauteloso con las previsiones. Será un circuito interesante porque la velocidad media es muy alta, así que, de momento, soy cauteloso con las predicciones, porque en Sepang hemos visto que fuimos mejores de lo que esperábamos, mientras que en Singapur fuimos peores de lo que esperábamos; así que hay algunos aspectos en los que, personalmente, creo que tengo que trabajar para comprenderlos mejor, pero creo que lo haremos mejor que en Las Vegas".

"Este iba a ser el circuito más difícil para nosotros, así que es bueno que ya lo hayamos dejado atrás, y ya veremos qué pasa en Qatar".

También puedes leer:

La naturaleza del circuito de Losail genera intriga en Aston Martin, y también recuerdan que Pirelli ha vuelto a imponer un número máximo de vueltas por tanda, a 27 giros. "Qatar es totalmente diferente a Las Vegas", explicó. "Es un circuito con muchas curvas rápidas, tanto la velocidad media como la velocidad en las curvas son elevadas, y Pirelli ha impuesto un límite al número de vueltas por neumático. Además, la temperatura es bastante más alta que aquí, que llevo 25 capas de ropa".

"Creo que podemos ir mejor. Pero, al final, no sabremos cómo irá hasta que no salgamos a pista"

En sus declaraciones durante el fin de semana de Las Vegas, Alonso calculó que se perdían entre dos segundos y medio y tres segundos en las rectas únicamente por motor, y volvió a definir como "muy bueno" el chasis en las curvas.

Sobre si el AMR26 actual ha llegado a su máximo en cuanto a rendimiento del chasis más allá de la unidad de potencia, Krack dijo: "Creo que sin duda aún nos queda rendimiento por sacar".

"Hemos visto que, cuando las velocidades son bajas o cuando el agarre es escaso —como en condiciones de lluvia o en Sepang, donde el asfalto estaba muy irregular—, el coche se muestra sólido a baja velocidad. Creo que es justo decir que su punto fuerte está principalmente en las velocidades bajas".

"A alta velocidad, ya lo veremos en Qatar, porque posiblemente solo haya curvas de alta velocidad, así que creo que allí tendremos una buena respuesta. Pero está claro que tras Budapest las mejoras han funcionado; eso está muy, muy claro".

Krack afirma que es necesario recopilar diversos datos para seguir avanzando en las mejoras: "Aún queda mucho por hacer, quizá analizar circuito por circuito cada tipo de curva".

"Por eso puedo decir con confianza que el coche ha dado un buen paso adelante a baja velocidad y que es fuerte ahí, especialmente con poco agarre. Pero creo que en las curvas de velocidad media y alta tendremos una buena respuesta en Qatar".

Apunta:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Bearman-Haas, la renovación, bloqueada por el salario: los entresijos del estancamiento

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





Horarios del GP de Qatar de F1 2026 y cómo verlo: ¡adiós madrugones!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



16 h



Horarios del GP de Qatar de F1 2026 y cómo verlo: ¡adiós madrugones!





Aston Martin - Honda solo tenía dos objetivos poco ambiciosos en Las Vegas... ¿los cumplió?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



17 h



Aston Martin - Honda solo tenía dos objetivos poco ambiciosos en Las Vegas... ¿los cumplió?





La Fórmula E reacciona a la decisión de Stellantis sobre Citroen y Opel



Fórmula E



Fórmula E 19 h



La Fórmula E reacciona a la decisión de Stellantis sobre Citroen y Opel

Más de

Aston Martin





Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo





Alonso: "Ganaba dos segundos en curvas, pero perdía dos o tres en las rectas"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



Alonso: "Ganaba dos segundos en curvas, pero perdía dos o tres en las rectas"





Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Las Vegas: puntos y posiciones

Últimas noticias





Aston Martin asegura que Qatar será mejor que Las Vegas, pero con cautela



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



9 min



Aston Martin asegura que Qatar será mejor que Las Vegas, pero con cautela





El ingeniero de Márquez explica cómo "su forma de presionar empujó a los rivales a fallar"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



53 min



El ingeniero de Márquez explica cómo "su forma de presionar empujó a los rivales a fallar"





El prometedor novato de la IndyCar en 2027 se pone a Alex Palou como referencia para su debut



IndyCar



Indy IndyCar 2 h



El prometedor novato de la IndyCar en 2027 se pone a Alex Palou como referencia para su debut





Bearman-Haas, la renovación, bloqueada por el salario: los entresijos del estancamiento



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



3 h



Bearman-Haas, la renovación, bloqueada por el salario: los entresijos del estancamiento

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse