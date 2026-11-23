Fórmula 1 GP de Las Vegas

Aston Martin - Honda solo tenía dos objetivos poco ambiciosos en Las Vegas... ¿los cumplió?

Aston Martin explica que había solo dos cosas a las que aspirar en el GP de Las Vegas y que únicamente cumplió una; Honda asegura que la otra también, pero...

Jose Carlos de Celis

Publicado: 23 nov 2026, 18:18

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El GP de Las Vegas de F1 fue una auténtica pesadilla para Aston Martin, con sus pilotos evidentemente lastrados por un motor poco competitivo que les impedía luchar en la zona media, e incluso la trasera, de la parrilla.

Sin embargo, el director de operaciones en pista, Mike Krack, reveló que se habían marcado dos objetivos poco ambiciosos: "Sí, bueno, sabíamos que no íbamos a tener un rendimiento espectacular, así que había dos cosas que queríamos hacer: llegar hasta el final, porque últimamente hemos tenido muchos abandonos, y luego, ya sabes, si podíamos luchar, pensábamos que estábamos a un nivel similar al del Cadillac".

"Queríamos llegar hasta el final e intentar ganarles, y eso fue, por desgracia, lo único que pudimos conseguir, o a lo que pudimos aspirar".

Krack admite que no es motivo de celebración: "No puedo decir que haya sido un gran logro por nuestra parte, pero al fin y al cabo es como limitar los daños, al menos tienes algo por lo que luchar, y aprendes".

Efectivamente Lance Stroll terminó delante de Valtteri Bottas con el Cadillac, pero Fernando Alonso no vio la meta, llevando el coche a boxes en la penúltima vuelta asegurando que su motor estaba roto.

Y precisamente ahí es donde hay discrepancias, porque en Honda aseguran que no habían visto nada. Así lo declaró Shintaro Orihara, ingeniero jefe de HRC en F1: "Según los datos de momento no hemos detectado ningún problema, pero tenemos que revisar minuciosamente todos los datos y, además, durante el mantenimiento, revisaremos el motor".

El asturiano asegura que va a tener que cambiarlo sí o sí para el GP de Abu Dhabi.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En cuanto a Honda, avisaron antes de Las Vegas de contramedidas introducidas tras Brasil, y sobre si funcionaron como esperaban, Orihara declaró: "Sí, hemos introducido algunas medidas para solucionar el problema de la batería y, además, el viernes realizamos algunas pruebas para comprobar si funcionaban, y observamos algunos resultados positivos".

"Creo que aún necesitamos tomar otras medidas para conseguir una mayor fiabilidad, pero lo positivo es que completamos la distancia total de la carrera; no obstante, tenemos que comprender el panorama completo del problema de la batería.

Aún así, necesitamos algunas medidas correctivas para el año que viene"

Sobre si han aprendido algo en el Las Vegas Strip Circuit, con esas rectas tan largas, aseguró que sí, y que lo utilizarán como aprendizaje para 2027. "Sí, este circuito es quizá similar a Bakú, pero siempre hay pequeños detalles que nos dan alguna pista, y además recopilamos datos interesantes tanto de la clasificación como del formato de carrera".

"Este circuito supone un reto para nosotros en cuanto a rendimiento y gestión de la energía, y es difícil, cómo decirlo, optimizarlo o anticiparnos, pero aun así recopilamos algunos datos y eso nos ayuda en nuestro desarrollo de cara al año que viene".

Por último, a Krack le preguntaron por el intercambio de posición entre Alonso y Stroll al inicio de la carrera, y explicó: "Fue un poco el efecto yo-yo que también vimos en todas las demás partes, porque se podía ver en una de ellas —ya que tenemos los datos de ambos— que, en cuanto uno adelantaba al otro, intentaba apretar al máximo, pero se quedaba sin energía".

"El otro coche que viene detrás tiene el par y la energía del adelantamiento, así que puedes volver a acercarte rápidamente y adelantar. Es interesante, porque a veces se veía que ya había una ventaja de incluso 2 o 3 segundos, y aunque se perdiera el adelantamiento, bastaba con el rebufo para volver a recuperar terreno".

"Y, obviamente, hay diferentes modos en los que se activa el sistema, así que también estaban probando un poco para ver cómo compiten entre ellos. Por supuesto, está bien, porque así aprendes cómo es quizá cuando tengas que competir contra otro rival".

"También he visto algunos comentarios de Max, en los que decía: '¿Qué estrategia tengo que seguir?'. Es diferente a lo que estamos acostumbrados, pero ya veremos qué nos deparan las próximas carreras. Creo que en Qatar no veremos eso", remató.

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