Alonso, sobre su futuro: "No seguiré lo que otros hagan"

Desde que se anunció el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari para la próxima temporada, el paddock se convirtió en un hervidero de rumores, que involucraban a varios pilotos, como era el caso de Max Verstappen y Fernando Alonso. El neerlandés no descartaba salir de Red Bull, lo que dejaba un asiento libre en Milton Keynes, que sumado al hecho de que el heptacampeón se marchará de Mercedes, propicia que haya otro volante muy interesante disponible.

Todo el mundo relacionó inmediatamente al español con ambos lugares, y sus declaraciones sobre que tomará una decisión sobre su futuro en las semanas venideras y que se veía en la lista de los dos equipos no hicieron más que alimentar todo lo que se hablaba sobre él. Sin embargo, poco antes del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1, el asturiano dejó claro que una posible retirada no estaría marcada por el mercado de fichajes.

"No cambió mucho [mi decisión del futuro], y no va a cambiar en las próximas semanas o carreras. No quiero esperar tal vez hasta el verano, porque creo que será injusto para mí, y para el equipo si tienen que encontrar más opciones y cosas por el estilo, pero tampoco quiero precipitarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté en el año que viene", explicó Fernando Alonso. "Como ya he dicho, mi cabeza está tan centrada ahora en las cosas que me encantará probar en el coche después del aprendizaje de los primeros grandes premios que todo es tan emocionante sobre el rendimiento que si tengo que pensar en el próximo año es como, 'ah, este no es el momento adecuado ahora para pensar'".

En el momento en el que se le cuestionó si su decisión será completamente independiente de lo que pase en Mercedes o Red Bull, respondió: "Sí, siempre he sido así. A veces me ha ayudado, a veces me ha perjudicado ser el dueño de mi destino. Elegí cuándo irme de un equipo, cuándo unirme a un equipo, elegí cuándo dejar la Fórmula 1, y elegí cuándo volver".

"Y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No seguiré lo que otros hagan y dicten mi destino, lo haré por mí mismo, para bien o para mal, así soy yo", aseguró el dos veces campeón del mundo.

No te pierdas el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Horarios del GP de Australia de F1 2024 y cómo verlo: ¡vaya horas!

El ovetense afirmó que tenía "muy claro" por qué se unió a la escudería de Silverstone, y dejó claro que no quería hacer más comentarios sobre si tenía más sentido quedarse en Aston Martin que marcharse a Mercedes: "No quiero hacer comentarios, porque siempre que lo diga podría tomarse a mal. Así que prefiero no hacer comentarios hasta que tome primero la decisión de continuar".

"Y como dije en la presentación del coche, cuando tome esa decisión, a la primera oficina que iré será a la de Aston Martin, y esa será mi prioridad, mi lealtad hacia ellos", continuó. "Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron hace dos años. Y si llegamos a un acuerdo, entonces esa será la decisión, si sigo compitiendo y llegamos a un acuerdo, si no llego a un acuerdo con Aston Martin, buscaré en otra parte, pero esa será una segunda oportunidad".

Sobre ser el dueño de su propio destino también habló, y cuando se le preguntó sobre si siempre fue así o fue algo que vino con la edad, dijo: "Era joven, gané el primer campeonato del mundo y fiché por McLaren, y lo anunciamos un año antes de trasladarnos allí. Y yo tenía 24 años. Así que no cambió con la edad. Siempre fui así, y la Fórmula 1 para mí no era una prioridad".

"Yo corría en karts y pensé en ser mecánico de karts toda mi vida, e incluso la Fórmula 1 no me parecía realmente atractiva, era demasiado alto, yo no estaba a ese nivel de estatus", indicó Fernando Alonso. "Yo era un tipo normal del norte de España, que no parece tener nada que ver con la Fórmula 1. Me gusta el automovilismo en general y conducir cualquier coche, de cross, en el Rally Dakar, de resistencia, o la IndyCar".

"La Fórmula 1 es la cima del automovilismo, estos coches son fantásticos y aprendes tanto de la gente que trabaja aquí, son tan inteligentes, son tan profesionales, y todo es fantástico, así que es bastante adictivo, pero todavía no me considero de este ambiente, soy mucho más normal que de esta clase alta", sentenció el asturiano.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!