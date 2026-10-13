Fórmula 1 GP de Singapur

Así perdió Williams F1 los puntos en Singapur: potencia, ritmo y frenos

James Vowles reconoce que Williams estuvo por debajo de lo esperado en Singapur y admite problemas de potencia y frenos que le impidieron puntuar.

Juanjo Sáez

Editado: 13 oct 2026, 12:21

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Alexander Albon, Williams

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Williams abandonó el Gran Premio de Singapur con las manos vacías y con la sensación de que el FW48 no pudo confirmar las buenas sensaciones mostradas en Bakú. James Vowles, jefe del equipo de Grove, admitió que el rendimiento del monoplaza estuvo por debajo de las expectativas durante todo el fin de semana y que las oportunidades para puntuar se escaparon por la falta de ritmo.

"Este fin de semana no hemos tenido aquí el ritmo con el coche que esperábamos", reconoció James Vowles tras la carrera en Marina Bay.

El equipo llegó a Singapur con la esperanza de aprovechar un circuito de baja velocidad, al igual que sucedió en Bakú, pero la realidad fue más complicada. Carlos Sainz tuvo una buena salida que le permitió colocarse en una posición competitiva, aunque Williams no pudo mantener esa situación durante la carrera.

"Carlos hizo una salida fantástica, con la que logró auparse a una posición que le daba puntos. A partir de ahí, hemos tenido problemas con un poco de falta de potencia y, obviamente como habéis visto, dos coches nos han adelantado en las rectas".

"Una vez que solucionamos eso, el ritmo de nuestro coche no estaba ahí. Así de sencillo".

Más sobre Williams:

James Vowles admitió que, a diferencia de otras carreras donde una estrategia o un incidente abrieron la puerta a un buen resultado, en Singapur Williams no encontró ninguna vía para cambiar el guion.

"Hoy no hemos podido hacer mucho más para luchar por los puntos y, sin un coche de seguridad o algo que realmente diera un giro a la carrera, por desgracia no hemos conseguido aprovechar ninguna oportunidad".

Por otro lado, la carrera de Alex Albon también estuvo condicionada por un problema técnico. El piloto anglotailandés sufrió un sobrecalentamiento de los frenos que limitó sus opciones durante buena parte del domingo.

"En cuanto a Alex, se le sobrecalentaron los frenos y eso realmente le lastró la carrera a partir de ese momento".

Pese al resultado negativo en Singapur, James Vowles mantiene la esperanza de que el calendario restante ofrezca circuitos más adaptados a las características del Williams.

"Así que, pasamos ahora a las próximas carreras. Habrá carreras que nos vayan mejor a nosotros y a este paquete, por lo que haremos todo lo posible para sumar puntos", concluyó el director del equipo Williams en la Fórmula 1.

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Alexander Albon, Williams

Foto de: Clive Mason / Getty Images

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