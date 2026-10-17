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Aseguran que Kimi Antonelli está "al nivel de Michael Schumacher" en la F1 2026

Nico Rosberg elogia a Kimi Antonelli por su gran temporada en 2026, pero también deja claro que Verstappen "sigue siendo el mejor piloto de F1".

Ruben Zimmermann

Publicado: 17 oct 2026, 10:39

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Nico Rosberg cree que Andrea Kimi Antonelli se ha "ganado a pulso" su primer título de Fórmula 1. El joven piloto de Mercedes cuenta en estos momentos con una ventaja de 102 puntos sobre su compañero de equipo George Russell , por lo que podría ser campeón del mundo ya en la próxima carrera de Austin.

Mira aquí sus opciones:

En una entrevista con RTL y Sky, Rosberg afirma que, en este 2026, Antonelli ha sido "simplemente el piloto más fuerte" de Mercedes, algo que él mismo no esperaba ni habría imaginado antes del inicio de la temporada. Y es que, para muchos expertos, George Russell era en realidad el gran favorito al título este año.

"Después del año pasado, en el que lo pasó muy mal, nadie habría pensado que pilotara de una forma tan genial", afirma el expiloto de F1 sobre Antonelli, quien en su temporada de debut en la Fórmula 1 en 2025, también con Mercedes, había quedado claramente por detrás de Russell en el duelo interno, con 150 puntos frente a 319.

Sin embargo, este año, el italiano, de apenas 20 años, es "un fenómeno", según Rosberg, para quien Antonelli es "de talla mundial" e incluso se aventura a decir que conduce "al nivel de Michael Schumacher". Y añade al respecto: "Es el único que se mantiene constantemente en cabeza".

No obstante, aunque Antonelli está a punto de ganar el título, para el campeón del mundo de 2016 no es, por el momento, el mejor piloto absoluto de la parrilla. "Max Verstappen sigue siendo el mejor piloto de esta categoría", aclara el alemán de 41 años.

"En cuanto tenga un coche que le dé, al menos en cierta medida, la posibilidad de ganar y dominar, lo hará", afirma Rosberg, para quien Verstappen es, tras sus victorias en Malasia y Singapur, "el gran favorito" para las últimas carreras del año.

"Pero ya no puede alcanzar a Antonelli", dice también Rosberg. Actualmente, Verstappen es cuarto en el Mundial, a 119 puntos de Antonelli. Con un máximo de 150 puntos aún por repartir, aunque la opción matemática todavía existe, la realidad es que el piloto neerlandés solo tiene posibilidades de ser como mucho segundo o tercero.

Lo último sobre Antonelli:

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

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