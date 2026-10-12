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Por qué Antonelli se libró de una sanción por límites de pista en Singapur F1

Andrea Kimi Antonelli excedió los límites de la pista en cuatro ocasiones durante el GP de Singapur de F1, pero se libró de la sanción. La FIA explica por qué.

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli cometió hasta cuatro infracciones por exceder los límites de la pista durante el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, algo prohibido por el reglamento deportivo, pero evitó una sanción.

Esto dejó perplejos a muchos espectadores tras la carrera, aunque la habitual penalización de cinco segundos no habría cambiado el resultado: el líder del Mundial terminó tercero, 15,9 segundos por delante del cuarto clasificado, Lando Norris.

Una suposición inmediata tras la carrera fue que su cuarto exceso de los límites, que se produjo en la vuelta siguiente a su parada en boxes, no se había contabilizado. Eso habría dejado al italiano dentro del límite permitido de tres infracciones.

Un portavoz de la FIA ha confirmado que, efectivamente, así fue. La cuarta infracción podría explicarse por problemas de frenos, que ya se habían comentado por la radio del equipo Mercedes. A juicio de los comisarios de la Federación Internacional, esto constituía una "razón justificable" para salirse de la pista en esa ocasión.

Así es también como aborda la cuestión el reglamento de la F1 para 2026 en el artículo B1.8.5, que establece: "Los pilotos deben hacer todo lo posible por utilizar la pista en todo momento y no pueden salirse de ella sin una razón justificable".

Los problemas de frenado salvaron, por tanto, a Antonelli de una sanción, sobre todo porque no obtuvo ninguna ventaja al salirse de la pista.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Clive Mason / Getty Images

No obstante, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, es muy consciente de la delgada línea por la que se movió su piloto durante la carrera: "Eso nos preocupa. A mitad de carrera ya llevábamos tres infracciones, pero eso también demuestra que está llevando los límites al máximo".

El documento oficial de la FIA en el que se recogen los tiempos de vuelta eliminados durante la carrera registra infracciones de los límites de la pista por parte de Antonelli en la curva 2 (dos veces) y en la curva 19 (una vez), todas ellas en la primera mitad de la carrera, tal y como apuntó Wolff. 

La aparente cuarta infracción, esta vez en la curva 7, provocó una respuesta algo irritada por radio del ingeniero de carrera de Antonelli, Peter Bonnington. Sin embargo, con un poco de perspectiva, Wolff supo verle el lado divertido.

"Creo que gestionó bien la carrera, mantuvo la calma… Salvo por algunos casos en los que se salió de los límites del circuito; para eso tengo una buena estrategia: le voy a poner una almohada del hotel debajo del trasero, para que pueda ver realmente la pista. Porque creo que no la ve", bromeó el austriaco.

En general, sin embargo, Wolff elogió la forma en que Antonelli gestionó la situación, calificándola de "madura y acertada", y añadió: "Hablamos de ello y me dijo: 'Solo tengo que mantener la calma y asegurarme de terminar la carrera'. Así que, manejar un coche difícil en esa fase e intentar desarrollarlo y aprender, está bien".

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