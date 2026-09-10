Antonelli se niega a cambiar su enfoque: "No quiero pilotar pensando en el mundial"

Andrea Kimi Antonelli no quiere que la lucha por el campeonato condicione su forma de pilotar en la recta final de la temporada 2026 de Fórmula 1. El italiano, protagonista de una espectacular remontada en Monza que le permitió conquistar la victoria en casa, tiene claro que pensar demasiado en los puntos podría terminar perjudicándole.

El piloto de Mercedes afronta todavía un tramo importante del curso y ni siquiera tiene claro cuántas carreras quedan por disputarse: "Ni siquiera sé cuántas carreras quedan. ¿Ocho? ¿Diez? Así que aún queda un largo camino por recorrer", reconoció.

Pese a encontrarse inmerso en la pelea por el título, el italiano no quiere cambiar su enfoque. Para él, su actuación en el Gran Premio de Italia fue precisamente el mejor ejemplo de que no debe empezar a pilotar condicionado por la clasificación.

"La verdad es que no quiero pilotar pensando en el campeonato. Monza fue la prueba de que no pilotaba pensando ni preocupándome por el campeonato; simplemente pilotaba para ganar, para dar lo mejor de mí, y esa es la mentalidad", explicó.

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Antonelli considera que esa libertad mental fue clave para completar una remontada desde el fondo de la parrilla y acabar imponiéndose ante su público. En lugar de calcular riesgos pensando en los puntos, prefirió centrarse exclusivamente en extraer el máximo rendimiento del Mercedes. El joven piloto italiano no descarta, eso sí, que la situación pueda cambiar cuando el campeonato entre en su fase decisiva.

"Por supuesto, puede que en el futuro haya alguna ocasión en la que, antes de tomar una determinada decisión, piense en el campeonato", admitió.

Sin embargo, el italiano establece una línea roja muy clara. No quiere que la lucha por el título se convierta en una preocupación constante cada vez que se pone al volante, independientemente de que se trate de unos entrenamientos, una clasificación o la propia carrera.

"Pero lo que quiero evitar es salir a la pista, ya sea para una sesión de entrenamientos libres, una clasificación o incluso una carrera, pensando en el campeonato o preocupándome por él. ¡Eso es lo que quiero evitar a toda costa!", dijo.

Tras su gran victoria en Monza, Antonelli es todavía más líder del mundial de pilotos de la Fórmula 1 en 2026 gracias a sus 267 puntos, 66 más que su compañero George Russell (201) y 76 más que Lewis Hamilton (191).