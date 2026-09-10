Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

George Russell cree saber por qué Kimi Antonelli ha sido "mejor" hasta ahora

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
George Russell cree saber por qué Kimi Antonelli ha sido "mejor" hasta ahora

Antonelli se niega a cambiar su enfoque: "No quiero pilotar pensando en el mundial"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Antonelli se niega a cambiar su enfoque: "No quiero pilotar pensando en el mundial"

Piastri rechaza la teoría del sabotaje a Norris y le manda un mensaje

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Piastri rechaza la teoría del sabotaje a Norris y le manda un mensaje

Fernando Alonso espera pescar en río revuelto en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Fernando Alonso espera pescar en río revuelto en Madring

Hamilton niega haber pedido un trato favorable a Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Hamilton niega haber pedido un trato favorable a Ferrari

Martín: "Siento que Márquez y Bezzecchi tienen un puntito más que yo en la lucha por el título"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Martín: "Siento que Márquez y Bezzecchi tienen un puntito más que yo en la lucha por el título"

"Me pasé de la raya": Leclerc asume la culpa del choque con Hamilton en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
"Me pasé de la raya": Leclerc asume la culpa del choque con Hamilton en Monza

Márquez: "Las preguntas sobre el hombro me estaban quitando energía"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Márquez: "Las preguntas sobre el hombro me estaban quitando energía"
Declaraciones
Fórmula 1 GP de España

Antonelli se niega a cambiar su enfoque: "No quiero pilotar pensando en el mundial"

Antonelli lidera el Mundial con 66 puntos de ventaja, pero se niega a cambiar su enfoque: "No quiero pilotar pensando en el campeonato".

Juanjo Sáez Jose Carlos de Celis
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli no quiere que la lucha por el campeonato condicione su forma de pilotar en la recta final de la temporada 2026 de Fórmula 1. El italiano, protagonista de una espectacular remontada en Monza que le permitió conquistar la victoria en casa, tiene claro que pensar demasiado en los puntos podría terminar perjudicándole.

El piloto de Mercedes afronta todavía un tramo importante del curso y ni siquiera tiene claro cuántas carreras quedan por disputarse: "Ni siquiera sé cuántas carreras quedan. ¿Ocho? ¿Diez? Así que aún queda un largo camino por recorrer", reconoció.

Pese a encontrarse inmerso en la pelea por el título, el italiano no quiere cambiar su enfoque. Para él, su actuación en el Gran Premio de Italia fue precisamente el mejor ejemplo de que no debe empezar a pilotar condicionado por la clasificación.

"La verdad es que no quiero pilotar pensando en el campeonato. Monza fue la prueba de que no pilotaba pensando ni preocupándome por el campeonato; simplemente pilotaba para ganar, para dar lo mejor de mí, y esa es la mentalidad", explicó.

¿Qué dice su compañero?:

Antonelli considera que esa libertad mental fue clave para completar una remontada desde el fondo de la parrilla y acabar imponiéndose ante su público. En lugar de calcular riesgos pensando en los puntos, prefirió centrarse exclusivamente en extraer el máximo rendimiento del Mercedes. El joven piloto italiano no descarta, eso sí, que la situación pueda cambiar cuando el campeonato entre en su fase decisiva.

"Por supuesto, puede que en el futuro haya alguna ocasión en la que, antes de tomar una determinada decisión, piense en el campeonato", admitió.

Sin embargo, el italiano establece una línea roja muy clara. No quiere que la lucha por el título se convierta en una preocupación constante cada vez que se pone al volante, independientemente de que se trate de unos entrenamientos, una clasificación o la propia carrera.

"Pero lo que quiero evitar es salir a la pista, ya sea para una sesión de entrenamientos libres, una clasificación o incluso una carrera, pensando en el campeonato o preocupándome por él. ¡Eso es lo que quiero evitar a toda costa!", dijo.

Tras su gran victoria en Monza, Antonelli es todavía más líder del mundial de pilotos de la Fórmula 1 en 2026 gracias a sus 267 puntos, 66 más que su compañero George Russell (201) y 76 más que Lewis Hamilton (191).

También puedes leer:
Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Una vista panorámica del pit lane

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Un coche médico de Mercedes circula por el circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Una bandera española ondea sobre el circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Una vista panorámica del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Los responsables de la FIA inspeccionan el circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Los responsables de la FIA inspeccionan el circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Una vista panorámica del circuito, en la que se aprecia la imagen de marca de Santander en un puente,

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Carteles del Gran Premio de España en el paddock

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Una bandera española ondea sobre el circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Esteban Ocon, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Mercedes W17

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Mercedes W17

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Red Bull RB22

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Red Bull RB22

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Red Bull RB22

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Ferrari SF-26

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Ferrari SF-26

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Ferrari SF-26

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Ferrari SF-26

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Ferrari SF-26

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Ferrari SF-26

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Ferrari SF-26

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Ferrari SF-26

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Williams FW48

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Williams FW48

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Williams FW48

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Racing Bulls VCARB03

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del Racing Bulls VCARB03

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Mike Krack, director de operaciones en pista del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fórmula 1
61

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Piastri rechaza la teoría del sabotaje a Norris y le manda un mensaje

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Verstappen destapa el problema que Red Bull F1 arrastra desde hace años

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Verstappen destapa el problema que Red Bull F1 arrastra desde hace años

Colapinto confía en el impulso de Monza: "Espero seguir luchando con los mejores"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Colapinto confía en el impulso de Monza: "Espero seguir luchando con los mejores"

Checo Pérez explica por qué confía en "marcar la diferencia" en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Checo Pérez explica por qué confía en "marcar la diferencia" en Madring
Más de
Andrea Kimi Antonelli

George Russell cree saber por qué Kimi Antonelli ha sido "mejor" hasta ahora

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
George Russell cree saber por qué Kimi Antonelli ha sido "mejor" hasta ahora

A qué hora es la F1 del viernes del GP de España y cómo ver gratis el estreno del Madrig

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
A qué hora es la F1 del viernes del GP de España y cómo ver gratis el estreno del Madrig

Antonelli es como "una IA" que no deja de mejorar, según Wolff

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Antonelli es como "una IA" que no deja de mejorar, según Wolff
Más de
Mercedes

¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¿Favoreció Mercedes a Antonelli y perjudicó a Russell en Monza? Montoya así lo cree

Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Horarios de la F1 en Madrid y todos los detalles del GP de España en Madring

Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre las aguas" en Monza

Últimas noticias

George Russell cree saber por qué Kimi Antonelli ha sido "mejor" hasta ahora

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
George Russell cree saber por qué Kimi Antonelli ha sido "mejor" hasta ahora

Antonelli se niega a cambiar su enfoque: "No quiero pilotar pensando en el mundial"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Antonelli se niega a cambiar su enfoque: "No quiero pilotar pensando en el mundial"

Piastri rechaza la teoría del sabotaje a Norris y le manda un mensaje

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Piastri rechaza la teoría del sabotaje a Norris y le manda un mensaje

Fernando Alonso espera pescar en río revuelto en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Fernando Alonso espera pescar en río revuelto en Madring