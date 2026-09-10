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George Russell cree saber por qué Kimi Antonelli ha sido "mejor" hasta ahora

Antonelli saca 66 puntos a su rival por el título y compañero de equipo Russell, cuando quedan 10 carreras para el final de la temporada 2026 de Fórmula 1. ¿Qué ha hecho mejor el italiano?

Jose Carlos de Celis Filip Cleeren
Editado:
George Russell, Mercedes

Madrid.- Después de 13 carreras, Mercedes lidera absolutamente ambos mundiales, y en el de pilotos Andrea Kimi Antonelli saca 66 puntos a su compañero George Russell. Más allá de esa diferencia, muchos creen que el líder asestó un gran golpe en Monza, ganando pese a salir en la parte trasera de la parrilla tras penalizar por motor.

Russell, que antes de empezar el año era el favorito, dijo en Mónaco hace meses que el estilo de su compañero y rival se adapta mejor a esta generación de monoplazas de 2026. Se ha centrado en eso, y tras el parón de verano parecía que podía remontar, pero aunque en clasificación sí está siendo más competitivo, en carrera no.

Hablando de ello este jueves en Madring, antes del GP de España, Russell declaró: "Tengo una respuesta y estoy trabajando en ello".

"Creo que la cosa ha mejorado mucho. Así que estoy muy contento con ese paso que he dado, porque creo que cambiar radicalmente el estilo de conducción es algo al alcance de muchos pilotos".

"Pero luego, ser rápido con ese estilo es otra historia, y creo que mi rendimiento desde el parón de verano ha sido… bueno, me he clasificado por delante de él en las tres sesiones de clasificación".

"Mi ritmo de carrera ha estado a la altura del suyo en las dos carreras, algo que no podía decir antes del parón. Así que, como he dicho, estoy sin duda muy satisfecho con esa progresión. Ya veremos adónde nos lleva el resto de la temporada".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Sin embargo, el británico de 28 años es consciente de que el título podría estar decidido, después de un 2025 que fue su mejor año quedando cuarto con un Mercedes incapaz, mientras su compañero era séptimo.

"Sin duda necesito algo de suerte y tengo que lograr buenas actuaciones", añadió Russell. "La verdad es que no es algo en lo que esté pensando porque, como he dicho, ahora mismo él está rindiendo mejor que yo".

"Así que se merece estar al frente del campeonato. Aún queda mucho camino por recorrer, pero todavía no ha tenido ningún fin de semana malo en cuanto a rendimiento. Así que está rindiendo excepcionalmente bien".

"Mis resultados van siendo mejores, pero si quiero ganar este campeonato, voy a necesitar un poco de suerte por el camino. Pero no es algo en lo que me centre. Me centro en pilotar más rápido y en sacar más rendimiento al coche".

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