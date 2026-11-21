Análisis

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Así ganó Antonelli 20 km/h en la clasificación de Las Vegas: el análisis de su vuelta

Una arriesgada maniobra en los últimos instantes de la clasificación permitió a Kimi Antonelli aprovechar un rebufo inesperadamente potente de los coches que tenía delante, pero dejó expuesto a su compañero George Russell.

Stuart Codling

Editado: 21 nov 2026, 11:28

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En Las Vegas, eso de que a mayor riesgo, mayor recompensa rara vez se cumple. Al fin y al cabo, la realidad es que este lugar es una máquina diseñada con precisión para vaciar los bolsillos de sus visitantes, moneda de 25 centavos a moneda de 25 centavos. La suerte, en realidad, tiene poco que ver.

El flamante campeón del mundo, Andrea Kimi Antonelli, intentó convertirse en la excepción que confirma la regla, fabricándose su propia suerte al asumir un riesgo con su posición en pista mientras el cronómetro se acercaba a cero en los últimos instantes de la Q3. Al descolgarse discretamente de una incómoda pelea entre varios coches para evitar rodar en cabeza, Antonelli estuvo a punto de meterse en un buen lío. Sin embargo, cruzó la línea de meta con apenas un segundo de margen y obtuvo una recompensa extraordinaria: un rebufo inesperadamente potente de los monoplazas que tenía delante.

Aquello le permitió terminar primero, aunque no conseguir la pole, ya que arrastra una sanción de cinco posiciones en parrilla por montar su sexto motor de combustión interna (ICE) nuevo de la temporada. La situación dejó a su compañero en Mercedes y rival derrotado, George Russell, visiblemente frustrado después de la sesión, puesto que había insistido al equipo para que organizara algún tipo de rebufo que pudiera aprovechar. En lugar de eso, Russell se quedó sin esa ayuda, aunque tampoco se marchó con las manos vacías: marcó el tercer mejor tiempo y saldrá junto a Max Verstappen en la primera fila. Eso sí, tenía algunas preguntas que, según explicó diplomáticamente, prefería "tratar en privado".

Las bajas temperaturas ambientales y el asfalto deslizante a aquellas intempestivas horas de la noche de noviembre obligaron a los pilotos a realizar varias vueltas de preparación, rodar a un ritmo desesperadamente lento y, en la última vuelta de preparación de la Q3, formar un tren de coches en el que Russell, Antonelli, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson y Arvid Lindblad intentaban por todos los medios no ser quienes acabaran delante. Antonelli decidió abandonar aquella pelea en la curva 5 de la última vuelta de preparación, cuando quedaba un minuto y medio en el cronómetro. Se dejó caer detrás de todos ellos y dejó a Russell sin nadie que le protegiera del aire.

George Russell, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Más adelante, los Red Bull de Verstappen e Isack Hadjar rodaban junto a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Pese a aprovechar el rebufo de Hadjar, Verstappen no consiguió mejorar el 1:34.151 de su primer intento en la Q3, con el que había superado a Norris por 0,173 segundos. El británico, por su parte, rebajó una décima su mejor registro en la última vuelta, hasta el 1:34.244, a pesar de haber perdido carga aerodinámica por una bolsa de plástico que se había quedado enganchada en uno de los deflectores del suelo de su coche. Russell, aprovechando lo poco que quedaba de la estela aerodinámica de Piastri, cruzó la meta en 1:34.224 y se colocó entre ambos.

Teniendo en cuenta lo cerca que rodaba de Lindblad, la velocidad de Antonelli en su último intento resultó desconcertante. El italiano destrozó los cronómetros con un 1:33.893 y se llevó todos los elogios por su primera posición, antes de que se aplicara su sanción. En la retransmisión internacional, las cámaras enfocaron a Toto Wolff en el garaje de Mercedes, rodeado de miembros del equipo que aplaudían con cierta cautela.

La escena recordaba a uno de esos lanzamientos de SpaceX en los que el cohete explota y todo el mundo en el centro de control mira a Elon Musk para saber si debe celebrar otro hito de la filosofía de romper cosas hasta conseguir que funcionen o vestirse de luto y tirarse desde el edificio más alto que encuentre. Conviene señalar que Wolff no debería jugar al póker, porque su expresión sugería que se inclinaba más bien por la segunda opción.

¿Debería Antonelli haber hecho más para ayudar a su compañero a asegurarse la segunda posición en el Mundial de Pilotos? Esa será una cuestión interesante para la conversación "en privado" que mantendrán en Mercedes. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que los datos muestran hasta qué punto Russell podría haberse beneficiado de un buen rebufo.

La jugada maestra de Antonelli

Como muestran nuestros datos, Antonelli (línea azul claro) fue más rápido que Verstappen (línea azul oscuro) en todas las rectas y únicamente perdió terreno en las curvas. Hasta ahí, nada sorprendente, teniendo en cuenta que la contrapartida de aprovechar el rebufo de un coche más lento es tener que lidiar con el aire sucio, que reduce la carga aerodinámica. Sin embargo, una de las características más destacadas de este fin de semana han sido las velocidades especialmente bajas en las curvas, consecuencia de la combinación de unas temperaturas ambientales muy reducidas y unos compuestos de neumáticos ligeramente más duros que los del año pasado.

El resultado fue que, aunque Antonelli pasó la mayor parte de su vuelta a menos de dos segundos de Lindblad, nunca llegó a acercarse lo suficiente como para verse realmente perjudicado por el Racing Bulls, que también estaba aprovechando el rebufo de los coches que tenía delante: Gasly, Lawson y Colapinto. Las enormes ganancias de velocidad en las rectas compensaron con creces la pérdida de carga aerodinámica provocada por las turbulencias. Y la magnitud de esa diferencia fue sencillamente desconcertante.

Entre las curvas 4 y 5, Antonelli circulaba 9 km/h más rápido que Verstappen. En la ligera curva 6, antes de llegar a la zona más revirada de las curvas 7, 8 y 9, disfrutó brevemente de una ventaja máxima de 6 km/h sobre el neerlandés, antes de tener que frenar un poco antes y devolverle la ventaja a Max.

A la salida de esa sección, en la recta con ligeras curvas que conduce hasta la curva 12, donde el circuito desemboca en el Strip, Antonelli volvió a disfrutar de unos 7 km/h de ventaja sobre Verstappen antes de afrontar la curva lenta.

Sin embargo, en ese punto, a pesar de frenar antes, la velocidad de Antonelli en el vértice de la curva fue comparable a la de su rival, lo que le permitió conservar una ventaja que ya se acercaba al medio segundo. Después, el Mercedes simplemente se escapó por el Strip, alcanzando una velocidad unos 20 km/h superior a la del Red Bull antes de tener que volver a extremar las precauciones en la chicane de las curvas 14 a 16. Allí, Verstappen recortó considerablemente la diferencia, aunque volvió a perder terreno en la aceleración desde la curva 16 hasta la línea de meta.

Después de la sesión, Wolff sugirió a Bernie Collins, de Sky Sports F1, que Russell había disfrutado, en teoría, de unas condiciones mejores, pero que posiblemente había cometido un error que le costó la pole.

"En realidad, para mí, George estaba en la posición perfecta", explicó. "Estaba a cuatro segundos del coche de delante. Tenemos que averiguar qué pasó, porque creo que hubo algo en las curvas 7, 8 y 9. No sé si fue un error o si ocurrió alguna otra cosa. Tenemos que... No lo sé, sinceramente, pero parecía la posición ideal para una vuelta de pole, porque estaba siendo el más rápido todo el tiempo".

Los datos y las imágenes de la cámara onboard confirman parte de esa explicación, aunque no toda. Russell levantó el pie del acelerador de forma menos brusca que Antonelli al entrar en la curva 7, mantuvo momentáneamente más velocidad en dirección al vértice y después tuvo que corregir un deslizamiento del coche.

En su intento por recuperar el tiempo perdido, fue más agresivo con el acelerador que Antonelli y Verstappen a la salida de la curva 7, pero inmediatamente tuvo que dosificarlo y dar un pequeño toque al freno. Aquello provocó que empezara a perder tiempo respecto a Antonelli, aunque ya estaba entre una y dos décimas por detrás de Verstappen.

Aunque posteriormente Russell consiguió volver a igualar el ritmo de Max y Kimi, no disfrutó ni de lejos de la misma ventaja de velocidad punta que Antonelli en el Strip, ni tampoco en la aceleración final hasta la línea de meta. De hecho, su vuelta fue más lenta que su mejor registro en los Libres 3.

Un beneficio que se multiplica

Lo que demuestra esta sesión es que los coches más estrechos de esta temporada, equipados con aerodinámica activa, han desafiado las teorías tradicionales sobre cuánto rendimiento se pierde en las curvas por el aire sucio en comparación con lo que se gana gracias al rebufo. Y eso ha sorprendido incluso a los ingenieros más experimentados.

"El efecto [del rebufo] parece mayor en 2026 y, sin duda, se multiplica cuando tienes varios coches delante", explicó el director de McLaren, Andrea Stella.

"Lo vimos con Antonelli. Si tenéis la oportunidad de mirar las superposiciones de los datos GPS, o quizá podamos compartirlas, la velocidad de Antonelli es nada menos que 20 km/h superior a la de un McLaren. Y eso que Lando estaba siguiendo a Oscar a dos segundos".

"Pero el efecto acumulativo, junto con algunos otros factores que estamos intentando comprender para explicar cómo Mercedes puede ser tan rápido en las rectas, es lo que permite conseguir la pole, porque Antonelli pierde muchísimo tiempo en las curvas, pero lo recupera todo en las rectas. Así que, definitivamente, el efecto es mayor en 2026 y hay una influencia muy clara cuando tienes varios coches delante".

"¿Cuál es la cifra correcta? Hemos ido perfeccionando nuestras simulaciones a lo largo de la temporada y tenemos una idea bastante clara, pero en la práctica, y aquí ayer nos faltó algo de rodaje, simplemente experimentas e intentas aprender qué es lo que funciona mejor".

"Pero para conseguir un rebufo como el que tuvo Antonelli, incluso aunque ese sea el ideal, tendrías que llamar a los otros equipos y decirles: '¿Podéis hacerme el favor?'. Es un caso muy especial, relacionado con el hecho de que todo el mundo estaba peleando por no ser el primero en pasar por la línea de meta. Así que fue una situación excepcional. Bien hecho por Kimi, pero hoy hemos visto un caso realmente extremo de aprovechamiento del rebufo".

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