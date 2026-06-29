Hamilton responde a a la petición de sanción de Verstappen por su duelo en Austria
Hamilton asegura que Verstappen no tenía razones para pedir a la FIA una sanción por su duelo en el Gran Premio de Austria 2026 de la F1.
Lewis Hamilton ha afirmado que "uno no espera adelantar por el exterior a un campeón", en respuesta a las palabras de Max Verstappen donde pedía que se le sancionara tras su emocionante duelo en el Gran Premio de Austria.
Rememorando sus polémicas batallas de 2021, ambos recordaron sus viejas hostilidades en dos enfrentamientos diferentes en pista en el Red Bull Ring, que Hamilton calificó de "muy divertidos", ya que logró contener a Verstappen en la vuelta 11 antes de ceder la posición al piloto de Red Bull cuando la batalla se reanudó en la vuelta 22.
En el duelo de la vuelta 11, Verstappen adelantó en la curva 3, mientras que Hamilton se la devolvió en la curva 4, antes de que el cuatro veces campeón intentase adelantar por el exterior de la curva 6, donde el británico de Ferrari dejó pasar a su rival por el bordillo tras haberle adelantado en el vértice, lo que obligó a Verstappen a pisar la grava con dos ruedas antes de ceder la posición.
Ese momento de tensión llevó a Verstappen a pedir por la radio del equipo que se sancionara a Hamilton, pero los comisarios no tomaron ninguna medida.
Cuando se le informó de que Verstappen había pedido una sanción por su maniobra defensiva, Hamilton respondió: "Se salió por el exterior. No esperas poder adelantar por el exterior a un campeón. Yo no esperaría poder adelantarle por el exterior en ese punto y mantener la trazada".
"Así que él estaba por detrás en el vértice y, por lo tanto, debería haberse apartado, pero no lo hizo. Yo le dejé espacio suficiente", añadió.
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images
Verstappen, a quien no se le preguntó sobre el incidente tras la carrera, no parecía preocupado por la batalla, ya que estaba más centrado en la pérdida de tiempo que suponía para su intento para alcanzar al líder, George Russell: "Estaba recortando distancias incluso después de las disputas que tuve con Lewis. Estuvo bien, pero realmente eso nos hizo perder bastante tiempo".
Cuando su lucha se reanudó tras las primeras paradas en boxes, Verstappen quizá tuvo en cuenta el enfrentamiento inicial, ya que optó por mantenerse por el interior en la curva 6, lo que le permitió empujar a Hamilton hacia fuera y ganarle la posición.
En última instancia, Hamilton cree que Ferrari no estaba en la lucha por los primeros puestos debido al desequilibrio de su monoplaza, lo que lastró su ritmo y le llevó a terminar en quinta posición, a 26 segundos del ganador, Russell.
Aunque Hamilton reiteró sus comentarios sobre que Mercedes tiene el mejor paquete de la parrilla, también dijo que las mejoras de Red Bull en Austria marcaron una gran diferencia, lo que permitió a Verstappen lograr su mejor resultado del año.
"Ellos [Red Bull] han dado un gran paso adelante este fin de semana. Creo que deben de haber incorporado una mejora de entre tres y cuatro décimas", afirmó Hamilton. "Tres décimas solo por el peso que han eliminado del coche, lo cual es enorme".
"Teniendo en cuenta que han estado muy cerca en algunas carreras, como en Mónaco, y que tenían un exceso de peso de nueve kilos, esto demuestra que tienen un buen monoplaza y que han conseguido reducir ese peso".
"Además, han incorporado muchas mejoras, así que van a ser un rival a tener en cuenta en las próximas carreras", explicó el siete veces campeón de la Fórmula 1.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images
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