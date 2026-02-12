Alpine F1 recorta su actividad este jueves en Bahrein "por precaución"
Pierre Gasly terminó el jueves del test de Bahréin de F1 con el séptimo mejor puesto, aunque los problemas con el coche le hicieron perder parte de la tarde.
97 vueltas parecen muchas. Pero en el fiable mundo de la Fórmula 1 moderna, esto solo ha significado para Alpine el tercer puesto, por la cola, en la clasificación de kilómetros recorridos durante este jueves, en el primer test de pretemporada de Bahréin.
Solo Red Bull y Mercedes, que básicamente se han perdido toda la mañana, pudieron dar menos vueltas que los franceses en la segunda jornada de ensayos en Sakhir. Por la tarde, tuvieron un problema con el coche y provocaron una bandera roja.
Pierre Gasly, que estuvo todo el día al volante, no ha revelado cuál fue exactamente la avería: "Nuestra actividad de pilotaje se ha acortado esta tarde después de ver algo en los datos que no nos ha gustado", se limitó a decir. Alpine ha "reaccionado por precaución" y ha apagado el coche.
"Por eso nos hemos perdido algunas vueltas esta tarde, pero sin duda es mejor ser más cautelosos de lo habitual en esta fase de la pretemporada, con un coche nuevo, ya que aún nos queda mucho tiempo de conducción por delante de aquí mañana, y la semana que viene con el segundo test aquí en Bahréin".
A pesar de los problemas, el galo acabó satisfecho con haber completado casi 100 vueltas: "En general, ha sido un día bastante bueno", comentó. Con el séptimo mejor tiempo (a +2.450 segundos) en la tabla del día, incluso lo saldó con un resultado decente.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Estoy contento con la dirección que estamos tomando, poco a poco", dijo Gasly. "Realmente aprendemos mucho cada vez que salimos a la pista, especialmente con los nuevos sistemas y las nuevas formas de trabajar. Todavía hay muchas cosas que mejorar, muchas respuestas que encontrar y muchos análisis que completar como equipo".
"En general, en esta fase no nos fijamos en el rendimiento absoluto, ya que aún quedan muchos puntos por resolver. Mis sensaciones en el coche mejoran cada día, hemos dado un buen paso adelante en comparación con Barcelona y estoy deseando volver a subirme al coche la semana que viene", cerró.
Comparte o guarda este artículo
Así os contamos el día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein
Test de F1 en Bahrein: Leclerc delante, los favoritos KO y Alonso, más de 50 vueltas
A qué hora es hoy el test de F1 en Bahrein, con qué pilotos y cómo seguirlo
Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?
OFICIAL: Alpine dejará el WEC tras la temporada 2026
Colapinto explica su bandera roja en el primer día de test en Bahrein
Últimas noticias
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"
Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"
Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026
Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios