Alpine F1 recorta su actividad este jueves en Bahrein "por precaución"

97 vueltas parecen muchas. Pero en el fiable mundo de la Fórmula 1 moderna, esto solo ha significado para Alpine el tercer puesto, por la cola, en la clasificación de kilómetros recorridos durante este jueves, en el primer test de pretemporada de Bahréin.

Solo Red Bull y Mercedes, que básicamente se han perdido toda la mañana, pudieron dar menos vueltas que los franceses en la segunda jornada de ensayos en Sakhir. Por la tarde, tuvieron un problema con el coche y provocaron una bandera roja.

Pierre Gasly, que estuvo todo el día al volante, no ha revelado cuál fue exactamente la avería: "Nuestra actividad de pilotaje se ha acortado esta tarde después de ver algo en los datos que no nos ha gustado", se limitó a decir. Alpine ha "reaccionado por precaución" y ha apagado el coche.

"Por eso nos hemos perdido algunas vueltas esta tarde, pero sin duda es mejor ser más cautelosos de lo habitual en esta fase de la pretemporada, con un coche nuevo, ya que aún nos queda mucho tiempo de conducción por delante de aquí mañana, y la semana que viene con el segundo test aquí en Bahréin".

A pesar de los problemas, el galo acabó satisfecho con haber completado casi 100 vueltas: "En general, ha sido un día bastante bueno", comentó. Con el séptimo mejor tiempo (a +2.450 segundos) en la tabla del día, incluso lo saldó con un resultado decente.

Pierre Gasly, Alpine

"Estoy contento con la dirección que estamos tomando, poco a poco", dijo Gasly. "Realmente aprendemos mucho cada vez que salimos a la pista, especialmente con los nuevos sistemas y las nuevas formas de trabajar. Todavía hay muchas cosas que mejorar, muchas respuestas que encontrar y muchos análisis que completar como equipo".

"En general, en esta fase no nos fijamos en el rendimiento absoluto, ya que aún quedan muchos puntos por resolver. Mis sensaciones en el coche mejoran cada día, hemos dado un buen paso adelante en comparación con Barcelona y estoy deseando volver a subirme al coche la semana que viene", cerró.