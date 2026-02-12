Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

Fórmula 1
Fórmula 1
Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

WRC Suecia: Solberg sigue brillando y empieza mandando en casa

WRC
WRC
Rally de Suecia
WRC Suecia: Solberg sigue brillando y empieza mandando en casa

Williams F1 defiende el motor Mercedes: "Es legal, aunque moleste"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Williams F1 defiende el motor Mercedes: "Es legal, aunque moleste"

Se publica el tráiler de "Drive to Survive: Temporada 8": míralo aquí ahora

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Se publica el tráiler de "Drive to Survive: Temporada 8": míralo aquí ahora
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Alpine F1 recorta su actividad este jueves en Bahrein "por precaución"

Pierre Gasly terminó el jueves del test de Bahréin de F1 con el séptimo mejor puesto, aunque los problemas con el coche le hicieron perder parte de la tarde.

Norman Fischer
Publicado:
Alpine

97 vueltas parecen muchas. Pero en el fiable mundo de la Fórmula 1 moderna, esto solo ha significado para Alpine el tercer puesto, por la cola, en la clasificación de kilómetros recorridos durante este jueves, en el primer test de pretemporada de Bahréin.

Así ha sido el segundo día del test de Bahréin de F1:

Solo Red Bull y Mercedes, que básicamente se han perdido toda la mañana, pudieron dar menos vueltas que los franceses en la segunda jornada de ensayos en Sakhir. Por la tarde, tuvieron un problema con el coche y provocaron una bandera roja.

Pierre Gasly, que estuvo todo el día al volante, no ha revelado cuál fue exactamente la avería: "Nuestra actividad de pilotaje se ha acortado esta tarde después de ver algo en los datos que no nos ha gustado", se limitó a decir. Alpine ha "reaccionado por precaución" y ha apagado el coche.

"Por eso nos hemos perdido algunas vueltas esta tarde, pero sin duda es mejor ser más cautelosos de lo habitual en esta fase de la pretemporada, con un coche nuevo, ya que aún nos queda mucho tiempo de conducción por delante de aquí mañana, y la semana que viene con el segundo test aquí en Bahréin".

A pesar de los problemas, el galo acabó satisfecho con haber completado casi 100 vueltas: "En general, ha sido un día bastante bueno", comentó. Con el séptimo mejor tiempo (a +2.450 segundos) en la tabla del día, incluso lo saldó con un resultado decente.

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Estoy contento con la dirección que estamos tomando, poco a poco", dijo Gasly. "Realmente aprendemos mucho cada vez que salimos a la pista, especialmente con los nuevos sistemas y las nuevas formas de trabajar. Todavía hay muchas cosas que mejorar, muchas respuestas que encontrar y muchos análisis que completar como equipo".

"En general, en esta fase no nos fijamos en el rendimiento absoluto, ya que aún quedan muchos puntos por resolver. Mis sensaciones en el coche mejoran cada día, hemos dado un buen paso adelante en comparación con Barcelona y estoy deseando volver a subirme al coche la semana que viene", cerró.

También puedes leer:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La advertencia de Checo Pérez sobre la F1 2026: "Puede parecerse a la Fórmula E"
Siguiente artículo Se publica el tráiler de "Drive to Survive: Temporada 8": míralo aquí ahora

Mejores comentarios

Más de
Norman Fischer

Hülkenberg advierte a Audi F1 sobre las expectativas demasiado altas al inicio

Fórmula 1
Fórmula 1
Hülkenberg advierte a Audi F1 sobre las expectativas demasiado altas al inicio

Los campeones de F1 con peores (y mejores) porcentajes de puntos

Fórmula 1
Fórmula 1
Los campeones de F1 con peores (y mejores) porcentajes de puntos

Así cambia el formato de clasificación con 22 coches para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Así cambia el formato de clasificación con 22 coches para la F1 2026
Más de
Pierre Gasly

Así os contamos el día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así os contamos el día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein

Test de F1 en Bahrein: Leclerc delante, los favoritos KO y Alonso, más de 50 vueltas

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 en Bahrein: Leclerc delante, los favoritos KO y Alonso, más de 50 vueltas

A qué hora es hoy el test de F1 en Bahrein, con qué pilotos y cómo seguirlo

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
A qué hora es hoy el test de F1 en Bahrein, con qué pilotos y cómo seguirlo
Más de
Alpine

Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

Fórmula 1
Fórmula 1
Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

OFICIAL: Alpine dejará el WEC tras la temporada 2026

WEC
WEC
OFICIAL: Alpine dejará el WEC tras la temporada 2026

Colapinto explica su bandera roja en el primer día de test en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Colapinto explica su bandera roja en el primer día de test en Bahrein

Últimas noticias

Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"