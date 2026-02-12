La advertencia de Checo Pérez sobre la F1 2026: "Puede parecerse a la Fórmula E"

La revolución de 2026 todavía no ha empezado oficialmente… y ya genera dudas dentro del paddock. Si hace unas horas fue Max Verstappen quien deslizó que la nueva normativa no le entusiasma, ahora es Sergio Pérez quien pone palabras a una sensación que empieza a extenderse entre los pilotos: la Fórmula 1 que viene será radicalmente distinta. Y no necesariamente más sencilla.

Desde Bahrein, tras completar el segundo día de test oficiales con Cadillac, el mexicano dejó una advertencia que no pasó desapercibida: "Puede volverse como la Fórmula E". No es una crítica frontal. Tampoco una sentencia definitiva. Pero sí un aviso serio.

El gran cambio de 2026 no está solo en la aerodinámica. Está en la energía. Con una unidad de potencia en la que el componente eléctrico gana un peso sin precedentes —cerca del 50% de la entrega total— la gestión ya no será solo una cuestión estratégica de carrera. Será constante. Vuelta a vuelta. Curva a curva.

Y eso, según Pérez, cambia por completo la naturaleza del pilotaje. "Es el mayor cambio de reglamento que he vivido en mi carrera", explicó. "Es muy difícil entender qué está pasando con la energía, todo eso es tremendamente complicado".

Hasta ahora, la F1 convivía con la gestión de neumáticos y combustible. Pero lo que se está viendo en estos test va un paso más allá. En algunos puntos del circuito, los pilotos deben levantar el pie en plena recta para ahorrar energía. En otros, llegan a la zona rápida con buena velocidad punta… y la pierden progresivamente porque la batería se agota. Escenas que recuerdan más a la Fórmula E que a la F1 tradicional.

"Puede ser caótico"

Pérez no quiso ser categórico. Pero sí fue claro. "Creo que puede volverse caótico. Especialmente en las primeras carreras".

La razón es sencilla: nadie domina todavía la gestión energética. Cada fabricante tiene un enfoque distinto, cada caja de cambios responde diferente y cada sistema recupera energía a su manera. El resultado es imprevisible. "Cada vuelta es diferente. Tenemos variaciones de medio segundo a un segundo sin entender exactamente por qué".

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En otras palabras: el rendimiento ya no dependerá solo del chasis o la aerodinámica. Dependerá, y mucho, de cómo cada equipo administre el flujo eléctrico. Cuándo usar el botón de adelantamiento. Cuánto gastar. Cuánto reservar. Cuándo levantar.

Y eso puede afectar directamente al espectáculo. "No sabemos cómo vamos a correr todavía. Adelantar podría ser más complicado". Pérez no está solo. Verstappen ya deslizó que esta nueva Fórmula 1 se aleja de la esencia tradicional, y otros como Lewis Hamilton también han mostrado reservas sobre el rumbo técnico de la categoría.

La comparación con la Fórmula E no es literal —la F1 seguirá siendo híbrida, no eléctrica al 100%—, pero la filosofía de carrera sí puede cambiar: menos empuje constante, más cálculo energético. Más estrategia en tiempo real. Una Fórmula 1 donde no siempre se trata de ir a fondo.

Cadillac aprende mientras la F1 cambia

En medio de esta revolución técnica, Cadillac vive su propio desafío como equipo nuevo. Para Pérez, el objetivo inmediato no es la posición en Melbourne. "Es irrelevante dónde empecemos. Lo importante es cuánto progreso hagamos".

El mexicano insiste en que están "yendo en la dirección correcta", pero reconoce que ahora mismo la prioridad absoluta es entender el comportamiento energético del coche. Porque ahí estará la clave del 2026.

La pregunta ya no es solo quién será el más rápido. La pregunta es quién gestionará mejor la energía. Y si los propios pilotos ya hablan de caos antes de que empiece la temporada… la nueva era de la Fórmula 1 promete, como mínimo, ser diferente. Muy diferente.