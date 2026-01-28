Alpine A526: así es su innovador control trasero del alerón móvil
Alpine tiene la clara intención de remontar desde el último puesto de constructores aprovechando las nuevas reglas con curiosidad e imaginación. Descubramos algunas de las novedades del A526.
El Alpine debe dar un giro a su historia. Flavio Briatore ha exigido montar la unidad de potencia Mercedes y ahora los técnicos del equipo ya no tienen excusas para dar un salto de calidad.
El A526, diseñado por David Sánchez, tiene la ambición de llevar a la marca francesa al lugar que le corresponde a un equipo oficial, tras un 2025 muy difícil que terminó en la última posición de la clasificación de constructores.
El coche no sigue las líneas imperantes y ha optado por soluciones propias que darán que hablar, ya que el esquema de la suspensión delantera es pull rod y solo la debutante Cadillac ha emprendido un camino que ha sido rechazado McLaren, Red Bull o Ferrari, por citar a los equipos punteros.
Sin embargo, el coche de color azul y rosa cuenta con algunas ideas interesantes que merecen ser analizadas: los aerodinámicos de David Sánchez, de hecho, también han probado un sistema para activar el alerón trasero móvil de una manera ingeniosa y diferente a las demás. El activador, de hecho, no eleva el borde de entrada de los dos flaps móviles, sino que baja el de salida a través de una acción inversa a la de sus rivales.
Franco Colapinto, Alpine A526 en las pruebas de Barcelona
Foto de: Alpine
También destaca el mamparo lateral, que en la parte superior está ligeramente curvado hacia el exterior para aumentar el caudal sobre un elemento como el alerón trasero, que debe diseñarse en un lugar reglamentario muy pequeño, y los técnicos ya han comprendido lo complicado que será encontrar un buen equilibrio con la parte delantera.
Franco Colapinto, Alpine A526: en el primer día de pruebas, el vientre era muy largo y el cono antirrestriegue se ve más atrás.
Foto de: Alpine
La entrada de los radiadores está muy adelantada con respecto al cono lateral antirresbalante que sobresale ligeramente del lateral del coche y está carenado en el perfil que permanece separado del lateral. En el tercer día de test ya hemos visto los primeros cambios y veremos más con los desarrollos.
El A526 mantiene la parte superior del pontón excavada, mientras que durante el tercer día de pruebas en Barcelona también se abrió el capó del motor para facilitar la salida del aire caliente de la unidad de potencia de Brackley.
Alpine A526, detalle del alerón delantero con deflectores de flujo debajo
Foto de: Fórmula 1
En el bargeboard situado detrás de la rueda delantera apareció el segundo tirante de soporte que no estaba presente en el primer día de las pruebas, mientras que se mantuvieron los desviadores de flujo debajo del alerón delantero, que retoma conceptos no muy lejanos, cuando las reglas todavía no lo habían prohibido.
