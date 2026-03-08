Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Alonso y su gran salida: "Llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 otra vez"

La impresionante salida de Fernando Alonso en la carrera del GP de Australia 2026 le sirvió al asturiano para mandar un mensaje a la parrilla de la F1.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Lars Baron / Getty Images

Aunque la carrera del Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1 estuvo muy lejos de ser lo que tanto Fernando Alonso como Aston Martin hubiesen deseado, ya que ni el español y Lance Stroll lograron terminar la primera prueba del curso, algo que ya se sabía desde hacía días, el asturiano sí pudo divertirse en un momento muy concreto.

A sus 44 años, Alonso sigue compitiendo al máximo nivel del automovilismo y, aunque algunos creen que la edad podría perjudicarle en comparación con sus rivales, está demostrando que continúa al máximo.

Un nuevo ejemplo de ello lo dio en la salida del GP de Australia, donde logró pasar de la 17ª posición a la 10ª, remontando siete puestos (aunque dos estaban vacíos por los abandonos de Oscar Piastri y Nico Hulkenberg antes del inicio de la carrera).

Cuando le preguntaron en DAZNF1 España por su espectacular salida, Alonso no dudó ni un solo momento en mandar un mensaje: "La vuelta 1 es más de instinto que de motor. Llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez", dijo.

Crónica y mundial de la F1 2026:

Y en declaraciones para la prensa escrita, entre ellos Motorsport.com, añadió: "Creo que la salida y las dos primeras vueltas fueron la parte más agradable de la carrera. Estar en la décima plaza durante dos vueltas fue algo inesperado, pero sí, creo que la salida no es nuestro problema. Mientras que a los demás parecía costarles o lo que fuera, para nosotros fue una primera vuelta limpia".

Sin embargo y lamentablemente, esa buena salida no sirvió de mucho: "Obviamente después de eso estaba completamente fuera de posición, ya sabes, estaba 10º, así que volví a ser 17º o lo que fuese".

A partir de ese momento, la carrera de Alonso y Aston Martin se convirtió en una especie de test, donde el equipo acumuló una gran cantidad de rodaje en busca de soluciones a los actuales problemas del monoplaza y de la unidad de potencia Honda.

De hecho, tanto Alonso como Stroll protagonizaron dos casos atípicos en la Fórmula 1, ya que entraron en boxes antes de la mitad de la carrera y unas vueltas más tarde salieron de nuevo al asfalto para seguir recogiendo datos pese a rodar con más de 10 vueltas perdidas respecto al resto del pelotón.

