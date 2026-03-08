Confirmado: los problemas de Aston F1 en la carrera de Australia no fueron de Honda

Aston Martin se marchó del GP de Australia de Fórmula 1 2026 con una retirada y muchas preguntas alrededor del rendimiento y la fiabilidad del AMR26. En un fin de semana en el que el equipo ya había rebajado las expectativas al mínimo y lo había planteado casi como una sesión de test, la retirada de Fernando Alonso y la última posición de Lance Stroll (doblado 15 vueltas tras parar en boxes a solucionar unos problemas) alimentó rápidamente las sospechas sobre el nuevo motor Honda.

Sin embargo, tras la carrera, tanto Honda como el propio equipo británico han querido despejar cualquier duda: la unidad de potencia no fue la responsable del abandono del coche de Fernando y de los problemas de los dos AMR26. El proyecto conjunto entre Aston Martin y Honda sigue en una fase muy temprana de desarrollo, y en Melbourne el objetivo principal era sumar kilómetros con un paquete todavía inmaduro. Aun así, desde HRC consideran que el gran premio dejó señales positivas.

Shintaro Orihara, director general de pista e ingeniero jefe de Honda Racing Corporation (HRC), destacó que el fin de semana permitió confirmar avances en la fiabilidad de la unidad de potencia: "En Melbourne dimos otro paso en la dirección correcta. Pudimos comprobar que las contramedidas de nuestra unidad de potencia funcionaron en condiciones de carrera cuando corrimos el gran premio sin problemas de fiabilidad".

El ingeniero japonés subrayó además que la situación ha mejorado claramente respecto a las primeras pruebas de la temporada: "Esta mejora ha sido significativa si comparamos nuestra situación en Bahrein con la actual".

Uno de los principales focos de trabajo sigue siendo la batería y la gestión energética, especialmente tras los problemas de vibraciones que han condicionado el rendimiento del conjunto en las primeras semanas. "La semana que viene en China confiamos en que la batería durará más. Nos centraremos en dar vueltas y recopilar datos para mejorar nuestro rendimiento y optimizar la gestión energética", aseguró.

Aston Martin confirma que el motor no causó el abandono

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Las sospechas sobre el motor Honda crecieron cuando Fernando Alonso se vio obligado a detener su coche en la vuelta 14, regresó posteriormente a pista para completar más vueltas y terminó retirándose definitivamente en la vuelta 35.

Pero desde el equipo dejaron claro que la decisión final de retirar el coche de Alonso fue estratégica, no consecuencia directa de un fallo en la unidad de potencia. Mike Krack, jefe de operaciones en pista de Aston Martin, explicó que el equipo decidió no asumir riesgos innecesarios teniendo en cuenta la situación en carrera.

"Creo que es de dominio público que no vamos sobrados de piezas. No había mucho que ganar desde la posición en la que estábamos y decidimos conjuntamente preservar los componentes", explicó el luxemburgués. Krack también descartó que el motor Honda hubiera impedido completar la carrera: "No hubo ningún problema relacionado con la unidad de potencia. No tenemos una bola de cristal, pero estoy bastante seguro de que podríamos haber terminado".

Una carrera convertida en test… y en gestión de daños

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La carrera de Aston Martin en Melbourne fue, en realidad, una extensión de los test que el equipo no pudo completar durante la pretemporada. Alonso llegó a reincorporarse a pista con diez vueltas perdidas únicamente para acumular kilómetros y recoger datos.

Sin embargo, con ambos coches muy retrasados —y doblados en múltiples ocasiones—, el equipo optó por minimizar riesgos en un momento crítico de la temporada. La decisión cobra todavía más sentido teniendo en cuenta que el campeonato no da respiro: la Fórmula 1 viaja directamente a China para la segunda carrera del año, y Aston Martin no dispone de un gran margen de repuestos.

Con el AMR26 aún lejos de su ventana de funcionamiento ideal y con Honda trabajando para mejorar la gestión energética y reducir las vibraciones, el objetivo inmediato del equipo parece claro: seguir rodando, seguir aprendiendo y, sobre todo, evitar más daños en un inicio de temporada ya de por sí complicado.