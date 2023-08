No hay duda de que la de Fernando Alonso es una de las carreras deportivas más exitosas e importantes en la historia de la Fórmula 1. No solo por sus dos títulos mundiales con Renault, en 2005 y 2006, sino por todos los grandes momentos que ha dejado en más de 20 años de trayectoria, algo con lo que se ha ganado estar entre los grandes nombres de la historia del campeonato a pesar de que no haya podido conseguir ninguna corona más.

En la actualidad, el asturiano sigue destacando en Aston Martin, buscando terminar de construir un proyecto que le de la oportunidad de luchar por un nuevo Mundial antes de que llegue el momento de su retirada. Un objetivo que ha rozado hasta la última carrera de la temporada para finalmente escapársele tres veces, con McLaren en 2007 y con Ferrari en 2010 y 2012.

Estos fracasos han forjado el carácter y la forma de ser y de competir de Alonso hasta dar con una de sus mejores versiones, la de los últimos años. El bicampeón reconoce que vivir esos momentos es necesario, pero también admite que, si pudiera, cambiaría lo que vivió en la escudería de Maranello para acabar consiguiendo vestido de rojo su tercera corona, como ha reconocido en una entrevista con el podcast 'High Performance'.

Así ha explicado el ovetense cómo le ha afectado perder esos títulos: "El fracaso es necesario en la vida y tienes que tener momentos bajos. Tienes que aprender de muchas cosas. Y en el deporte, en general, el 99 por ciento de las veces no tendrás éxito. No ganar es esencial para que cualquier ser humano mejore realmente. Necesitas tener un nivel de confianza y un nivel de disciplina para separar lo que es una decepción de lo que puede ser una lección y mejorar para la próxima vez".

Al hilo de eso, al ser preguntado sobre qué decepción le ha servido más para mejorar a lo largo de su vida deportiva, el #14 se ha ido hasta su etapa con la Scuderia, considerando que su historia posterior podría haber sido diferente.

"Es difícil elegir solo una. Si retrocedes en el tiempo, probablemente cambias cosas. Ganar un campeonato con Ferrari sería probablemente lo primero que elegiría si pudiera [volver atrás], en 2010 y 2012 estuvimos a unas pocas vueltas de ganar el Mundial, y eso podría haber cambiado un poco el resultado de muchas cosas y la historia detrás de ellas. Me decepcionó perder esos títulos", añadió.

Posteriormente, Alonso ha incidido en cómo se repone de los malos momentos: "Es extremadamente doloroso cuando te quitas el casco y no estás en el podio, y ves a otros celebrar. Es algo que a veces no puedes digerir durante unas horas, hasta que llegas a casa por la noche o tienes que dormir, y a la mañana siguiente intentas procesar todo lo que sucedió, si fue un error tuyo o si fue un error de estrategia, o el coche no es lo suficientemente rápido. Tienes que tener un plan en tu cabeza que estés dispuesto a respetar, y debes comenzar con respetarte a ti mismo, y luego al equipo y a tus compañeros".

"Hay un plan para mejorar físicamente, para mejorar en las rectas, para tener menos problemas mecánicos, porque nos estamos haciendo más fuertes en la fiabilidad: estamos contratando a dos nuevas personas, construyendo las nuevas instalaciones del equipo para tener una caja de cambios más sólida para el futuro... Una vez que tengas eso en tu cabeza, creo que es muy fácil seguir adelante y seguir dando lo mejor de ti. Si no tienes confianzas en el equipo, o pierdes la de tu mecánico, o tienes dos paradas malas y nunca hablas de eso ni pones en marcha una mejora en el sistema, seguro que es muy difícil tener la motivación. Necesitas buscar la excelencia", ha comentado para finalizar.