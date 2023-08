Alonso: "Nunca pensé ser más lento que Schumacher, quizá fui kamikaze"

El español es uno de los mejores pilotos que se recuerden en la historia de la Fórmula 1, y aunque solo tenga dos títulos mundiales en comparación con otros que compartieron su generación, Fernando Alonso nunca se detuvo para seguir adelante. Con 42 años es el que más veces ha participado en un gran premio de la máxima categoría del automovilismo y sabe lo que es la vida al más alto nivel.

Por ese motivo, en el podcast High Performance al que acudió, le preguntaron si en algún momento dudó sobre sí mismo y las capacidades que tenía, pero Fernando Alonso respondió de forma contundente: "Conozco mis límites, pero como he dicho antes, conociendo eso, trato de evitar esas cosas. No sé cocinar, no sé jugar al golf, no sé muchas cosas que veo a la gente de mi alrededor que las hace, y trato de evitarlo, me las salto porque sé que no soy tan bueno como ellos y no quiero compararme porque son mejores, así que solo hago lo que sé que puedo hacer, y en esa cosa específica, no dudo mucho de mí mismo, o no tengo muchos problemas".

"Es cierto que cuando llegas a la Fórmula 1 y ves eso…", dijo el asturiano antes de explicar su situación en particular. "Cuando yo llegué a la Fórmula 1, Michael Schumacher estaba dominando el deporte, pero nunca pensé que fuera más lento que él, tal vez fue solo un enfoque kamikaze hacia la Fórmula 1 y hacia el inicio de mi carrera, pero nunca dudé de que si teníamos el mismo coche podría desafiarlo. Así es como ha ido mi trayectoria hasta ahora".

"Incluso cuando dejé la Fórmula 1 en 2018, recuerdo que tenía que probar diferentes cosas en el automovilismo porque mi cabeza me decía que debía salir un poco de mi zona de confort en la Fórmula 1, tras pasar tantos años viajando, cansado de no tener la posibilidad de ganar más", continuó el ovetense. "Las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans, el Rally Dakar, eran todas las disciplinas que me parecían atractivas, y de alguna manera, me auto recompensaban, porque nunca me consideré a mí mismo como un piloto de Fórmula 1, simplemente un piloto, en cualquier categoría".

El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 y vencedor en dos ocasiones de la cita en el circuito de La Sarthe, insistió en que lo que él hizo pasando del Gran Circo a otras modalidades fue algo que sentía necesario para aprender. Aunque en un principio pudo resultar complicado, con entrenamiento y siendo toda una esponja en cuestión de aprendizaje, Fernando Alonso pudo rendir al nivel esperado.

"No es un estilo de conducción específico de la Fórmula 1, así que al intentar eso, sentía que tenía que aprender mucho de cero. Fui a las 24 Horas de Le Mans y tenía compañeros de equipo muy experimentados a mi lado, y tenía que aprender mucho de ellos, no de manera pública, sino de forma privada entre ellos y yo mismo, porque como era piloto de Fórmula 1, todos esperaban que fuera muy rápido en cualquier otro coche, pero simplemente, no conocía esas técnicas", comentó el español.

"Lo mismo con el Rally Dakar. Imagina pasar de la Fórmula 1 a Arabia Saudí con un vehículo de rallies, no puede haber estilos de pilotaje más diferentes, debes estar apretando el freno en todo momento, y ese tipo de cosas, así que tuve que hacer muchas pruebas, aprender mucho, pero nunca dudé de que podía ser tan bueno como el mejor en esas disciplinas", aseguró el piloto de Aston Martin. "Fue solo una prueba para mí, pero una que fue muy gratificante y que me hizo feliz".

Saltar de los monoplazas más rápidos del planeta a carreras tan diferentes como el Rally Dakar recuerdan a las gestas de aquellos como Jacky Ickx, quien ganó en la Fórmula 1, en Le Mans y en la prueba por el desierto: "Pensé que podría tener éxito en esas categorías y porque en el automovilismo no había precedentes de ese tipo de retos, quizá en los 60 o 70, que había pilotos de Fórmula 1 conduciendo coches diferentes e intentaban Le Mans, pero en el automovilismo moderno, desarrollas unas habilidades específicas desde muy temprano para pilotar en esa categoría".

Además, indicó que quería abrir el camino a futuras generaciones que se estancan en una sola modalidad: "Entonces, si estás en Europa, y te interesa la Fórmula 1, irás por los karts, la Fórmula 4, la Fórmula 3, la Fórmula 2 y finalmente la Fórmula 1, que son todas las mismas técnicas y circuitos. Si eres alguien estadounidense, tal vez desarrollas tus capacidades en carreras de ovales y de tierra, por lo que es muy difícil a los 25, 30 o 35 años cambiarte a una nueva disciplina y ser tan rápido como ellos, porque nacieron en ese entorno".

"Eso fue algo que me atraía en mi cabeza, y quizá no lo necesitaba, pero puede que fuera algo que se dejase como un legado para el futuro, porque ahora un piloto que no pueda tener éxito para llegar a la Fórmula 1 no puede frustrarse porque son pilotos fenomenales que encontrarán en su camino", comentó Fernando Alonso.

Sin embargo, lo más importante para el asturiano es que sacó conclusiones de su estancia fuera del Gran Circo: "Todavía puedo aprender, y la Fórmula 1 no bloqueó mis sentidos para aprender cosas, y también el humilde enfoque para hacer las cosas. En la Fórmula 1 se pueden perder porque vivimos en una burbuja en la que todo es bueno para nosotros, todos nos cuidan, viajamos el último día, hacemos el trabajo, volvemos a casa y tenemos todos los privilegios".

"Luego, cuando vas al Rally Dakar, en medio del desierto, en una tienda de campaña, no estás en un hotel de cinco estrellas y no tienes todos los privilegios, además de que necesitas cambiar tu propia suspensión, neumáticos y limpiar el parabrisas", concluyó el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1.

