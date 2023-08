Verstappen duda si seguirá en F1: "A veces pienso si vale la pena"

El piloto de Red Bull ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el creciente calendario de Fórmula 1, que alcanzará su récord histórico de 24 carreras el próximo año e implicará cientos de miles de kilómetros de viaje en avión a pesar del esfuerzo del campeonato por reducir la huella de carbono.

Una doble cita en Bahrein y Arabia Saudí dará el pistoletazo de salida a un año que tendrá cuatro carreras separadas en Australia, Japón, China y Miami, así como dos tripletes a finales del curso. Además, el Gran Circo tendrá seis pruebas al sprint, lo que supone una carga adicional para el personal de los equipos.

En una entrevista con el medio neerlandés De Telegraaf, el vigente campeón del mundo dijo que el incesante crecimiento de la Fórmula 1 a veces le hace considerar "si vale la pena" seguir involucrado: "Me preocupa el deporte que siempre he disfrutado, todavía lo hago, pero solo hasta cierto punto".

"No es que esté totalmente en contra del cambio, como algunos afirman, pero esas modificaciones tienen que beneficiar a la Fórmula 1", dijo Max Verstappen, quien tiene un contrato en vigor hasta el final de 2028. "¿Por qué hay que cambiar las cosas cuando van bien? Creo que una sesión de clasificación tradicional es un gran formato, no todo tiene que girar en torno al dinero".

"La gente puede pensar que gano mucho dinero y que de qué me quejo, pero se trata de tu bienestar, de cómo vives las cosas y no de cuánto ganas", continuó el holandés. "Siento que tengo que hacer demasiadas cosas y saltarme otras [que me gustan hacer], así que a veces pienso si sigue valiendo la pena".

El dos veces campeón del mundo dijo que su crítica al coste humano que está asumiendo el Gran Circo no solo gira en torno al número de carreras, sino también a todas las actividades adicionales fuera de la pista que conlleva el trabajo, y afirmó que pierde "un mes al año" por los actos promocionales de Red Bull.

"Los viajes no son el mayor problema, es más por todas las cosas extra que tengo que hacer", explicó. "Los jueves de un fin de semana de carreras pueden ser muy largos dependiendo de dónde estamos y fuera de los grandes premios hay mucho trabajo de simulador. Por ejemplo, pierdo más de un mes al año en marketing, llega un momento en el que ya no te apetece hacer nada de eso".

Cuando se le preguntó si podía abandonar la Fórmula 1 antes de que terminase su actual contrato de 2028 si su escudería pierde rendimiento cuando entre el nuevo reglamento técnico, respondió: "No espero que el equipo retroceda tanto con toda la gente que tenemos, pero en este deporte siempre es posible que no seas tan competitivo".

"Depende de cuáles sean las perspectivas, pero sí, no me veo de gira en el centro de todo durante tres años. Entonces preferiría quedarme en casa o dedicarme a otra cosa, pero repito, no espero que eso suceda", concluyó el piloto neerlandés que va encaminado hacia su tercer título consecutivo.

