Alonso: "La F1 es más egoísta, glamurosa y falsa"

El español pasó dos temporadas fuera del Gran Circo y fue ahí cuando aprendió lo que era ser un piloto de la máxima categoría del automovilismo. Fernando Alonso decidió poner una pausa a su trayectoria en la Fórmula 1 cuando acabó la temporada 2018 con el equipo McLaren para probar suerte en otras disciplinas automovilísticas, y el ovetense conoció la otra cara de la moneda desde el punto de vista de los aficionados.

El dos veces campeón del mundo con Renault y una vez con Toyota en el WEC aseguró que su aventura por otras modalidades le sirvió para ser quien es hoy en día, con el cariño de sus seguidores que le incitaban a regresar a la Fórmula 1 a pesar de estar ganando en otros campeonatos de nivel internacional.

En el podcast de High Performance explicó que vio "muchas cosas", pero que de lo primero que se dio cuenta fue del "amor" que le tenían en todo el mundo por su labor: "Vi muchas cosas. Lo primero fue el amor que la gente tenía hacia mi carrera y mi trabajo, porque cuando paré en 2018, estaba cansado de viajar y de todo lo que rodeaba a la Fórmula 1, y como he dicho, no podía competir por cosas importantes, pero no tenía ninguna percepción sobre lo que la gente pensaba sobre el deporte o sobre mí en general".

"Sin embargo, cuando me detuve, lo único que recibí cada vez que me encontraba con alguien, con algún aficionado, o personas en los aeropuertos y hoteles era que 'necesitas volver, necesitas volver'. Fue una sorpresa que la gente amara lo que estábamos haciendo porque para mí, los últimos años antes de parar, me sentía casi como si fuéramos anónimos, como si nadie nos viera", dijo Fernando Alonso.

"Y el deporte no eral tal vez genial como lo es ahora, con todo eso de 'Drive to Survive' de Netflix, así que pensé que había mucho menos interés, pero me sorprendió cuánto amor recibí de la gente, y luego volvió a la Fórmula 1. La vi y es algo que en el automovilismo es muy diferente a otras categorías, mucho más egoísta, más glamuroso de cierta manera, pero falso en otro sentido", comentó con dureza el asturiano. "Creo que el automovilismo más puro es Le Mans, Indy o Dakar, eso seguro, pero la Fórmula 1 tenía ese atractivo, la gente quería asistir a las carreras, quería verlo en la televisión, y también veía los grandes premios y aprecié un poco más todas las cosas que como piloto no me gustaban antes".

El español enumeró las cosas que le marcaron para cambiar de enfoque en la parrilla una vez que decidió volver a la Fórmula 1: "El himno nacional, la vuelta de presentación, tener un poco más de acceso a los medios y las cámaras, que cuando eres pilotos, odias esos momentos, pero cuando estás en el sofá, los echas de menos, y si uno o dos pilotos sonreían un poco más, o eran un poco más cercanos, creo que se apreciaba desde casa, así que cuando regresé, creo que di un paso más relajado hacia esas cosas y me preocupé un poco más de ello".

"Ahora me preocupo un poco más por los aficionados, por la televisión, porque entiendo la importancia de ello, y eso solo fue posible porque estuve dos años fuera de la Fórmula 1", concluyó Fernando Alonso.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!