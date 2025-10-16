Historia

Fórmula 1

Cuando Alonso llevó a Renault a la cima de la F1 (GP de China 2005)

El 16 de octubre de 2005, Renault F1 ganó su primer título de constructores tras la victoria de Fernando Alonso en el Gran Premio de China.

Jose Carlos de Celis

Editado: 16 oct 2025, 11:00

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

19





Historia de la F1



Acontecimientos a lo largo de la historia de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo.

Hace 20 años, Renault F1 ganó el primero de sus dos títulos de constructores de Fórmula 1. Tras asegurarse el de pilotos a finales de septiembre, Fernando Alonso selló el doblete del equipo en el último gran premio de la temporada, en China.

El ovetense había sido cuarto en el campeonato de pilotos de la temporada 2004, con un segundo y un tercer puesto como mejores resultados, pero en la primera carrera de 2005 había visto cómo su compañero Giancarlo Fisichella se llevaba la victoria y se tenía que conformar con ser tercero.

Sin embargo, ese doble podio auguraba un gran curso para Renault, y así fue. Sin embargo, aunque el duelo prometía ser igualado entre sus dos pilotos, las tres siguientes carreras fueron triunfos de Alonso y abandonos del italiano.

Por lo tanto, Alonso durante todo el curso se lo tuvo que jugar con Kimi Raikkonen al volante de un veloz pero frágil McLaren MP4-20, y con seis victorias y 13 podios (que luego acabarían siendo siete y 15), se proclamó campeón del mundo de pilotos por primera vez en Brasil.

También puedes recordar:

Tres semanas después, el circuito de Shangai despedía la temporada 2005, y allí el piloto español selló la coronación de la escudería francesa en el mundial por equipos. A esa cita habían llegado Renault (176) y McLaren (174) separados por solo dos puntos, en una era en la que la máxima puntuación de un equipo eran 18 puntos (10 de la victoria y 8 del segundo puesto, no había puntos por vuelta rápida).

Facilitó las cosas Fernando Alonso haciendo la pole con el Renault R25 por delante de su compañero Fisichella, mientras Raikkonen era tercero en clasificación y Montoya, con el otro McLaren, quinto.

Clasificado justo detrás del colombiano, Michael Schumacher sufrió un accidente ya el doming, en la vuelta de camino a la parrilla, tras un malentendido con Christian Albers. Afortunadamente para el germano, pudo arrancar la carrera con el coche de repuesto desde el pitlane, pero ya se había quedado sin opciones.

Fernando Alonso no se dejó sorprender y se impuso el domingo en el GP de China de principio a fin por delante de Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes) y Ralf Schumacher (Toyota). El compañero de equipo del ovetense, Giancarlo Fisichella, terminó cuarto.

Con la octava victoria de la temporada (siete para Alonso y una para Fisichella), las cuentas eran simples: la marca del rombo sumaba 191 puntos, nueve más que McLaren. Así, Renault era campeón de constructores por primera vez, y en el podio (foto principal) lo celebró Alonso junto al mismísimo jefe de equipo, Flavio Briatore. Por su parte, los de Woking cerraron el año con el mal sabor de boca del abandono de Juan Pablo Montoya, por fallo de motor, en la vuelta 24 de la carrera de China.

En ese brillante 2005, los Renault también lograron siete poles (seis para Alonso y una para Fisichella).

Con el doblete de fabricantes y pilotos, Renault ponía fin a la hegemonía de Ferrari y Michael Schumacher, que habían ganado todas las coronas desde 2000 a 2004 en pilotos, y todas en constructores desde 1999. Un año después (en 2006), los de Enstone, con Flavio Briatore al frente, volvían a hacerse con los dos títulos en juego.

¡Más imágenes del GP de China 2005 de Fórmula 1! Haz click sobre las fotos y disfruta

59

Más sobre Fórmula 1:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Los detalles no revelados tras la renovación de Russell por Mercedes F1

Siguiente artículo Alpine F1 tendrá una decoración especial para tres carreras gracias a Colapinto

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Jose Carlos de Celis





WEC en Barcelona: horarios y cómo verlo (¡con cambio de formato!)



WEC



WEC



Barcelona



2 d



WEC en Barcelona: horarios y cómo verlo (¡con cambio de formato!)





Antonelli ya puede ser campeón la próxima carrera: esto necesita



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Antonelli ya puede ser campeón la próxima carrera: esto necesita





Verstappen completa la matrícula de honor en Singapur; Antonelli, con el título a tiro



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Verstappen completa la matrícula de honor en Singapur; Antonelli, con el título a tiro

Más de

Giancarlo Fisichella





GP España 2006 de F1: Alonso colorea de azul todo un país



Fórmula 1



Fórmula 1 5 m



GP España 2006 de F1: Alonso colorea de azul todo un país





Qué pilotos han ganado en Australia F1: poles, vueltas rápidas, podios etc



Fórmula 1



Fórmula 1 7 m



Qué pilotos han ganado en Australia F1: poles, vueltas rápidas, podios etc





La masterclass de Kimi Raikkonen en Suzuka (GP de Japón 2005)



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Japón



1 a



La masterclass de Kimi Raikkonen en Suzuka (GP de Japón 2005)

Más de

Renault F1 Team





Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia



Fórmula 1



Fórmula 1 9 d



Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia





La última victoria de Michael Schumacher en F1



Fórmula 1



Fórmula 1 14 d



La última victoria de Michael Schumacher en F1





Singapur 2008: noche, escándalo, venganza y un error mundial de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



16 d



Singapur 2008: noche, escándalo, venganza y un error mundial de F1

Últimas noticias





Colapinto manda un contundente mensaje a sus fans por el acoso: "No ayudan a mi futuro"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



4 h



Colapinto manda un contundente mensaje a sus fans por el acoso: "No ayudan a mi futuro"





Por qué Horner prohibió mencionar a Mercedes cuando Red Bull empezó a fabricar su motor de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



6 h



Por qué Horner prohibió mencionar a Mercedes cuando Red Bull empezó a fabricar su motor de F1





Las reglas internas de Williams para Sainz y Albon: "Justos, pero no iguales"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



6 h



Las reglas internas de Williams para Sainz y Albon: "Justos, pero no iguales"





Martín: "Ya no creo que vaya a tener dificultades, seré muy competitivo"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



7 h



Martín: "Ya no creo que vaya a tener dificultades, seré muy competitivo"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse