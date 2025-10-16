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Cuando Alonso llevó a Renault a la cima de la F1 (GP de China 2005)

El 16 de octubre de 2005, Renault F1 ganó su primer título de constructores tras la victoria de Fernando Alonso en el Gran Premio de China.

Jose Carlos de Celis

Jose Carlos de Celis

Editado: 16 oct 2025, 11:00

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Historia de la F1

Acontecimientos a lo largo de la historia de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo.

Hace 20 años, Renault F1 ganó el primero de sus dos títulos de constructores de Fórmula 1. Tras asegurarse el de pilotos a finales de septiembre, Fernando Alonso selló el doblete del equipo en el último gran premio de la temporada, en China.

El ovetense había sido cuarto en el campeonato de pilotos de la temporada 2004, con un segundo y un tercer puesto como mejores resultados, pero en la primera carrera de 2005 había visto cómo su compañero Giancarlo Fisichella se llevaba la victoria y se tenía que conformar con ser tercero.

Sin embargo, ese doble podio auguraba un gran curso para Renault, y así fue. Sin embargo, aunque el duelo prometía ser igualado entre sus dos pilotos, las tres siguientes carreras fueron triunfos de Alonso y abandonos del italiano.

Por lo tanto, Alonso durante todo el curso se lo tuvo que jugar con Kimi Raikkonen al volante de un veloz pero frágil McLaren MP4-20, y con seis victorias y 13 podios (que luego acabarían siendo siete y 15), se proclamó campeón del mundo de pilotos por primera vez en Brasil.

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Tres semanas después, el circuito de Shangai despedía la temporada 2005, y allí el piloto español selló la coronación de la escudería francesa en el mundial por equipos. A esa cita habían llegado Renault (176) y McLaren (174) separados por solo dos puntos, en una era en la que la máxima puntuación de un equipo eran 18 puntos (10 de la victoria y 8 del segundo puesto, no había puntos por vuelta rápida).

Facilitó las cosas Fernando Alonso haciendo la pole con el Renault R25 por delante de su compañero Fisichella, mientras Raikkonen era tercero en clasificación y Montoya, con el otro McLaren, quinto.

Clasificado justo detrás del colombiano, Michael Schumacher sufrió un accidente ya el doming, en la vuelta de camino a la parrilla, tras un malentendido con Christian Albers. Afortunadamente para el germano, pudo arrancar la carrera con el coche de repuesto desde el pitlane, pero ya se había quedado sin opciones.

Fernando Alonso no se dejó sorprender y se impuso el domingo en el GP de China de principio a fin por delante de Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes) y Ralf Schumacher (Toyota). El compañero de equipo del ovetense, Giancarlo Fisichella, terminó cuarto.

Con la octava victoria de la temporada (siete para Alonso y una para Fisichella), las cuentas eran simples: la marca del rombo sumaba 191 puntos, nueve más que McLaren. Así, Renault era campeón de constructores por primera vez, y en el podio (foto principal) lo celebró Alonso junto al mismísimo jefe de equipo, Flavio Briatore. Por su parte, los de Woking cerraron el año con el mal sabor de boca del abandono de Juan Pablo Montoya, por fallo de motor, en la vuelta 24 de la carrera de China.

En ese brillante 2005, los Renault también lograron siete poles (seis para Alonso y una para Fisichella).

Con el doblete de fabricantes y pilotos, Renault ponía fin a la hegemonía de Ferrari y Michael Schumacher, que habían ganado todas las coronas desde 2000 a 2004 en pilotos, y todas en constructores desde 1999. Un año después (en 2006), los de Enstone, con Flavio Briatore al frente, volvían a hacerse con los dos títulos en juego.

¡Más imágenes del GP de China 2005 de Fórmula 1! Haz click sobre las fotos y disfruta

El Ferrari de Michael Schumacher después de su vuelta

Renault F1 fans

Renault F1 fans celebran

Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso celebra

Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso celebra

Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso celebra

Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso celebra

Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso celebra

Podio: Flavio Briatore celebra el Campeonato del mundo

Podio: Flavio Briatore

Podio: champagne para Fernando Alonso y Flavio Briatore

Podio: champagne para Fernando Alonso y Flavio Briatore

Miembros del equipo Renault F1 celebran el Campeonato del mundo

Los pilotos antes de subir al autobús para el desfile de pilotos

Sesión de fotos de BAR Honda: Jenson Button y Takuma Sato y Anthony Davidson posan con los miembros

Los miembros del equipo Renault F1 celebran el Campeonato del mundo

Los miembros del equipo Renault F1 celebran el Campeonato del mundo

Los miembros del equipo Renault F1 celebran el Campeonato del mundo

Los miembros del equipo Renault F1 celebran el Campeonato del mundo

Los miembros del equipo Renault F1 celebran Campeonato Mundial durante la ceremonia de podio

Ganador de la carrera que Fernando Alonso celebra

Ganador de la carrera Fernando Alonso celebra con Flavio Briatore

Foto de grupo de los pilotos de F1 2005

Flavio Briatore, Giancarlo Fisichella y Fernando Alonso celebran el Campeonato del mundo

Flavio Briatore, Giancarlo Fisichella y Fernando Alonso celebran el Campeonato del mundo

Flavio Briatore, Giancarlo Fisichella y Fernando Alonso celebran el Campeonato del mundo

Flavio Briatore y Fernando Alonso celebran con los miembros del equipo Renault F1

Flavio Briatore y Fernando Alonso celebran con los miembros del equipo Renault F1

Flavio Briatore y Bob Bell celebran

Flavio Briatore celebrates world championship

Fernando Alonso celebra con Patrick Faure

Fans de Shanghai listo para la carrera

Área de merchandising en el circuito internacional de Shanghai

Una belleza en el paddock

Una belleza en el paddock

Una belleza en el paddock

Una belleza en el paddock

Una belleza en el paddock

Una belleza en el paddock

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Un fan de Renault F1

Ron Dennis y Max Mosley

Paseo sobre el Pitlane

Novia de Antonio Pizzonia, Maureen Maggi

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Max Mosley

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Los miembros del equipo de Sauber despiden a Peter Sauber

Inicio: Fernando Alonso lidera el grupo

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Gil de Ferran

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