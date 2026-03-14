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Alonso explica cómo el déficit de potencia de Honda lastra a Aston F1 en carrera

La falta de potencia de la unidad de potencia Honda afecta más a Aston Martin en carrera que en clasificación, según ha revelado Fernando Alonso en China.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

La situación de Aston Martin en este arranque de temporada 2026 de la Fórmula 1 es muy delicada, en gran parte y según declaraciones de los propios integrantes del equipo, por culpa mayormente de una unidad de potencia Honda que carece tanto de potencia como de fiabilidad.

En la apertura de la temporada en Australia, los dos AMR26 cayeron en la Q1 y luego en carrera tuvieron que abandonar (aunque Lance Stroll cruzó la línea de meta con más de 10 vueltas perdidas). Una semana más tarde, en China, la situación parece ser similar, con ambos pilotos eliminados en la Q1 y con expectativas realmente bajas de cara al domingo.

De hecho, según reveló Fernando Alonso en declaraciones a ESPN tras la clasificación de Shanghái, los problemas de ritmo de Aston Martin por el motor son mayores en tanda larga que a una vuelta.

"La realidad es que tenemos un déficit de potencia muy grande y en carrera se aumenta un poco ese déficit porque no podemos utilizar la batería", dijo.

Crónica y resultados de la clasificación y más sobre Alonso:

¿Por qué sucede esto? Según explicó el piloto asturiano, durante una vuelta en clasificación la unidad de potencia Honda es capaz de rendir en su totalidad durante el 75% del tiempo, mientras que en carrera, al tener que gestionar mucho más y ser más constante, sólo pueden aprovechar el 100% del motor durante un 50% en cada giro.

"Si en la clasificación hacemos el 25% de la vuelta con el motor de combustión, pero en carrera hacemos como el 50% de cada vuelta con el motor de combustión, así que sí, las diferencias aumentan un poco en carrera", concluyó Alonso.

Por lo tanto, la carrera de Alonso y Stroll este domingo en el Gran Premio de China 2026 se antoja cuanto menos complicada, con el español saliendo desde la 19ª posición y el canadiense haciéndolo desde la última fila de la parrilla (21º). Sin embargo, teniendo en cuenta Australia y el poco rodaje acumulado consecutivamente por el equipo desde los test, el rendimiento no será lo más importante y probablemente completar la carrera sin percances ya sería todo un éxito interno.

Apunta de cara a mañana:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

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