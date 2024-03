Alonso: "Necesitamos encontrar más ritmo, aquí somos menos competitivos"

Después de dos grandes premios donde el Aston Martin era más competitivo en clasificación, el GP de Australia no ha dejado una buena posición de salida para los coches verdes, que saldrán noveno (Stroll) y décimo (Alonso). El asturiano explicó cómo se siente el coche, y admitió que afrontó su último intento sin mucha confianza en el AMR24.

"En general, creo que este fin de semana nos hemos sentido un poco menos competitivos", comentó Fernando Alonso tras la clasificación. "La FP1, FP2 y FP3 no habían sido tan rápidas como en Jeda, por ejemplo. Fuimos primeros en la FP2 y segundos en la FP3 en Jeda, y aquí no fue el caso. Así que sí, un fin de semana un poco más problemático en términos de ritmo".

Tras llegar a la ronda final, se fue largo en la curva 6 del circuito Albert Park, teniendo que pisar la grava a alta velocidad, lo que obligó a sus mecánicos a trabajar a contrarreloj en el box. Pudo volver a salir, pero ya sin grandes posibilidades... ni esperanzas. Así lo explicó: "La Q3 no fue genial. En el primer intento me salí en la curva 6, en la grava. Y luego, con el último juego de neumáticos nuevos, ya no tenía plena confianza en el coche, ya no podía confiar. Así que sí, fue un poco complicada la Q3".

"En la Q1 y la Q2, depende de cuántos juegos uses puede parecer un poco mejor o peor, pero sí, creo que necesitamos encontrar más ritmo".

Cuando le preguntaron qué punto debil le encontraba al Aston Martin en la pista australiana para no poder sacarle todo el rendimiento, matizó: "No, el coche da la sensación de tener poco agarre, pero no tiene particularmente un punto débil, simplemente le falta agarre, patina demasiado, y también quizás demasiado sensible al viento. Falta inconsistencia vuelta a vuelta, pero creo que es lo mismo para todos".

El GP de Australia se caracteriza por ser una carrera 'de eliminación', con multitud de incidentes y abandonos. Pero Alonso señala también la importancia de la gestión de las gomas: "Siempre pasan en Melbourne un montón de cosas, de coches de seguridad... Creo que no va a ser una carrera fácil para los neumáticos. Creo que el graining es una preocupación para todos. Vamos a ver si podemos gestionar los neumáticos para estar mejor que los demás".

Pese a que están por detrás de Red Bull, Ferrari, McLaren y que por delante se le han colado un Mercedes y un RB, Alonso espera que su equipo pueda mantenerse en los puntos, zona desde la que parten.

"Sí, cierto, absolutamente", respondió cuando le recordaron que el año pasado Australia demostró ser una carrera en la que lo primero que hay que conseguir es terminar. "Pero empezamos con los dos coches entre los diez primeros en los puntos y queremos terminar en los puntos con los dos coches", remató.

