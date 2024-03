Sainz acaricia la pole tras su apendicitis: "Casi que no me lo creía"

Después de haberse perdido el GP de Arabia Saudí debido a una operación de urgencia por apendicitis, Carlos Sainz ha regresado a la pista dos semanas después para demostrar que estaba completamente recuperado pese a algunas molestias y en la clasificación, donde acabó segundo a 0.2s de la pole de Verstappen, dejó asombrado a todo el mundo en el paddock.

Nada más bajarse de su monoplaza, el piloto español reconoció que parecía casi un sueño ser el más rápido en la Q1 y la Q2 y acabar sólo por detrás del actual líder del mundial en la Q3, cuando hace unos pocos días estaba guardado reposo en la cama con el único objetivo de intentar llegar a Melbourne.

"Han sido un par de semanas duras, he pasado siete o diez días en la cama esperando este momento para ver si podía estar aquí hoy y luego, obviamente, meterme en la primera fila después de liderar la clasificación, casi que no me lo creía, sobre todo después de lo duro que ha sido, pero estoy muy contento".

El hecho de haber podido superar a Sergio Pérez y quedarse cerca de Verstappen, con Charles Leclerc también por detrás (cuarto tras la sanción a Pérez) cree que es motivo de satisfacción y cree que viendo cómo ha ido el fin de semana, aún puede dar un paso adelante todavía mayor en la carrera de mañana domingo.

"Estoy muy contento de poder desafiar a los Red Bull este fin de semana. Ayer estuve un poco oxidado al principio, pero luego cogí velocidad y por fin pude encontrar el ritmo y sentirme cómodo con el coche".

"Cuando la adrenalina subió en la clasificación y pude cerrar la visera y salir ahí fuera a intentarlo, pude hacerlo sin problema, lo cual es bueno, así que sí, espero que mañana pueda dar un paso más", añadió.

Cuando se le preguntó si estaba corriendo con dolor, el piloto madrileño de Ferrari admitió que sí tenía alguna molestia de vez en cuando, como era de esperar, pero que ya no sentía dolor y que eso le estaba permitiendo ir al máximo con su SF-24.

"No voy a mentir, no estoy del todo cómodo cuando me subo al coche, pero puedo hacerlo. Obviamente, todavía tengo muchas molestias y sensaciones extrañas, pero ya no hay dolor, por lo que me permite empujar al máximo", concluyó Carlos Sainz.

Galería: las mejores fotos del sábado de F1 en el GP de Australia

