Hulkenberg pide sanción a Pérez por su "siesta mexicana" en Australia

Durante el inicio de la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1, los comisarios anotaron el incidente en el que Sergio Pérez bloqueó el paso a Nico Hulkenberg en la curva 13 del circuito de Albert Park, lo que generó el enfado del alemán. El piloto germano acabó eliminado en ese primer corte, y no dudó en criticar al mexicano cuando la prensa le preguntó sobre lo sucedido, a pesar de que la FIA le endosó una sanción de tres posiciones en la parrilla.

La FIA sanciona a Sergio Pérez: Fórmula 1 La FIA sanciona a Pérez y pierde posiciones en el GP de Australia F1

"Estaba durmiendo la siesta mexicana, yo creo. No estaba mirando por el retrovisor", afirmó el de Haas. "La velocidad de cierre [del giro] que viene alrededor de la curva 12, es tan rápido ahora, y si no estás prestando suficiente atención, sucede muy fácil y rápido [que te encuentres tráfico], pero no debería suceder".

"Esa vuelta creo que fue mi primer 1:17,9, y me costó unas décima, así que tal vez en realidad, necesitamos revisarlo", indicó el teutón, que partirá desde la parte trasera de la parrilla en la carrera del domingo

Conoce lo que pasó en la clasificación del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Verstappen se lleva la pole en Australia F1 delante de Sainz y Pérez

Además de ello, Nico Hulkenberg explicó cómo fue su último intento en la clasificación, en donde tampoco pudo mejorar lo hecho por su compañero, Kevin Magnussen, que gracias a que los comisarios eliminaron el crono de Daniel Ricciardo por exceder los límites de la pista, pasó a la Q2: "La tanda final fue... no fue una vuelta limpia, desafortunadamente".

"Yo estaba encima de mí mismo [en el tiempo delta], pero entonces, en la curva siete, el viento cambió de alguna manera y perdí más de una décima en la recta en comparación con mi primera vuelta, y algo pasó en la curva nueve", continuó el germano. "Creo que estábamos un poco más contentos que ayer, pero aún así, a una vuelta no es [suficiente]".

"Creo que todavía nos falta algo de equilibrio, no tener la carga aerodinámica y el agarre que necesitamos, así que eso fue...", dudó en qué más decir. "No se siente muy bien aquí".

El mexicano no comentó nada sobre lo sucedido, pero sí que contó cómo fue su sesión para pelear por la pole position: "Hubo más oportunidades. Mi primer sector no fue muy bueno, creo que en mi último intento no he podido encajar en toda la combinación, pero estoy contento, a pesar de cómo hemos estado durante el fin de semana, pienso que ha sido una muy buena progresión".

"Creo que mañana tenemos que luchar con nuestras manos contra el Ferrari y con el resto de la parrilla, porque pienso que la degradación va a ser muy alta", sentenció el de Red Bull, quien será sexto tras el castigo de los comisarios.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!