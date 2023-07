Hamilton y Alonso no ganarían a Verstappen con el mismo coche, dice Alguersuari

Después de aplastar a todos sus rivales en 2022, Max Verstappen y Red Bull están completando otro mundial sin oposición, y ya se cuentan los días para verle coronarse tricampeón del mundo de manera consecutiva. El holandés se está ganando todos los elogios, pero como ha ocurrido en otros periodos de dominio en la Fórmula 1, hay quien cuestiona si es el piloto, o el coche.

En una entrevista en Sky Sports, Jaime Alguersuari defendió que se trata de un talento natural que además recibió la mejor preparación, y que de hecho en este 2023 no le hace falta esforzarse al máximo.

"Nadie le gana... Está como en un estado de flujo, de hacerlo fácil. Ni siquiera está apretando. Por supuesto, el coche es muy rápido, pero puedo decir... estoy muy, muy seguro de que si pones a Lewis en ese coche o a Fernando o al piloto que quieras, no creo que le ganaran", declaró Alguersuari.

Esa referencia a Lewis Hamilton y Fernando Alonso, considerados junto a Verstappen los tres mejores pilotos de la parrilla, sorprendió al periodista, que insistió en que ni siquiera ellos: "Sí. No creo que le ganaran".

Alguersuari analizó la infancia de Verstappen, y la dureza de su padre Jos Verstappen, que le inculcó una mentalidad de que no bastaba solo con ganar: "Para ver el rendimiento y el estado actual de Max en este momento tenemos que volver a los días de karting y repasar eso. Porque todo pasa por una razón. Y Max tiene un talento especial. Ya nació con un talento especial, pero el talento no es suficiente. Para convertirse en el mejor piloto del mundo, el talento no es suficiente. El talento tiene que ser trabajado, el talento tiene que ser entrenado. Hay que trabajar el talento, a lo grande".

"Y Max tiene algo que nadie más tiene. Tuvo una preparación y una educación que nadie más tuvo. Una preparación dura y estricta desde la etapa del karting, y nadie la tuvo".

Para Alguersuari, se trata de una mezcla de trabajo muy duro y de tener los medios que otros pilotos no pudieron disfrutar: "El estaba en Genk, probando más que nadie en los neumáticos lisos, los neumáticos mojados... podía salir a una pista mojada con neumáticos lisos y entrenar así. Su padre estaba muy involucrado en su programa de karting, afinando sus motores, simplemente yendo a por ello, con una mentalidad muy estricta de rendir a un nivel muy, muy alto. Ganar no era suficiente".

Una filosofía propia de precisamente el equipo actual de Verstappen: "Si lo miras, es una educación muy similar o es una mentalidad muy similar a la de Red Bull, de su equipo junior, donde ganar no es suficiente. Fue lo que pasó fue cuando yo estaba en Toro Rosso, sumando y superando a Michael Schumacher, y sumando como seis puntos por carrera o haciendo 8º, 9º, 7º.... Lo cual era una victoria para nosotros. Pero no era suficiente para ellos. Todo el mundo estaba feliz alrededor de mi equipo, la prensa española, la prensa en general, hasta otros equipos incluso nos felicitaban por nuestros resultados, pero para Helmut simplemente estaba bien, 'eso es lo que tienes que hacer'. Así que esa es la mentalidad que Jos y Max tenían en mente".

El catalán recordó la única vez en la que compitió contra Verstappen: "Fue en la Copa del Mundo de karting en Bahrein, en categoría KZ. Él ganó, yo quedé noveno. Obviamente era mi regreso al karting, solo lo hice para entrenar y demás. Así que, obviamente, yo no era realmente un profesional en ese término, pero fue muy bien porque estar entre los 10 primeros era para mí un gran logro en ese momento. Y Max ganó la carrera. Y recuerdo que así conocí a Max por primera vez. Y tenía que ganar, no tenía margen para ser segundo".

"Para Max no había caras felices al volver a casa. Así que creo que eso tuvo una gran influencia en el rendimiento de Max. Por tanto, si quieres analizar lo que Max está haciendo ahora, hay que volver muchos, muchos, muchos años atrás. Hay que analizar lo que sucedió en karting cuando empezó, que tenía programas estrictos y una enorme dedicación. Era un programa de entrenamiento sin fin... Tenía el talento ahí en su cabeza, mentalmente, pero también probaba todo el rato, corría, competía sin parar. Y ya sabes, funcionó".

