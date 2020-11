Verstappen, ansioso tras rodar mucho en Estambul en videojuegos

La Fórmula 1 vuelve en este atípico 2020 a Turquía, a un circuito que salió del calendario tras 2011. Por ello, pocos pilotos de la actual parrilla saben lo que es competir allí en la máxima categoría.

Verstappen no es uno de ellos, pero la generación de jóvenes conoce perfectamente el circuito de Estambul... a través de videojuegos. Hablando este jueves en su llegada a Turquía, el #33 admitió estar ansioso por saber si el trazado es tan bueno como parece en la simulación.

"Me parece muy interesante esta pista. Quiero decir, recuerdo haber jugado mucho en su día en el videojuego de F1, porque pensé que era una pista muy buena, así que estoy ansioso por pilotar aquí en la vida real", declaró Verstappen.

El de Red Bull profundizó más en qué punto del circuito le llama más la atención: "Pienso especialmente en la curva 8. Es decir, probablemente va a ser a fondo, pero ahí sufres muchas fuerzas G en tu cuerpo durante mucho tiempo. Y eso es bastante bueno".

Refiriéndose a esa dificultad, reveló una anécdota con su padre Jos Verstappen que cambió un hábito como piloto de Fórmula 1: "Recuerdo mi primer test de F3. Después de un día entero no podía mantener mi cuello recto, me dolía mucho. Tuve que ponerme el acolchado alrededor del casco, y mi padre se reía de mí por usarlo. Desde ese día me negué a poner almohadillas alrededor de la cabeza. Prefiero que se me caiga la cabeza, que correr con ese relleno, así que este fin de semana será igual".

Por último, al holandés le preguntaron si le inquieta saber si Red Bull decidirá continuar con Alex Albon o recurrir a Checo Pérez o Nico Hulkenberg, pero se mostró tranquilo: "No he escuchado nada en la última semana, se lo dejo al equipo".

"Sé que tendrán que tomar una decisión muy pronto y no hay nada en lo que pueda influir, y confío en que el equipo tomará la mejor decisión posible. Como dije antes, eso no me preocupa demasiado".

