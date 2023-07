Alguersuari y por qué no ganar en Ferrari F1 no es un "fracaso" para Sainz

La vida en Ferrari siempre es muy complicada porque es el equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1, y el objetivo es ganar siempre. Cuando eso no pasa, las especulaciones sobre el funcionamiento de la escudería y su estructura aparecen, provocando inevitablemente terremotos internos que acaban en despidos y salidas de Maranello.

En la piel de un piloto, eso debe ser complicado de gestionar, y si hay alguien que conoce muy bien lo complicado que es manejar una de esas situaciones difíciles en una trayectoria deportiva, aunque a un nivel algo inferior dentro del Gran Circo, es Jaime Alguersuari, quien estuvo en Toro Rosso varias campañas. El español tuvo un ascenso similar al de Carlos Sainz, aunque con suerte dispar, puesto que su compatriota pasó del 'B' de Red Bull al Cavallino Rampante con un contrato por varios años.

Tras dedicar su vida a la música, apareció en el podcast de Sky Sports F1 y comentó las dificultades que ahora puede encontrar el madrileño en Ferrari: "Soy muy amigo de Carlos [Sainz], le apoyo muchísimo. Nuestras familias han estado muy unidas desde los tiempos de Red Bull, creo que lo mejor de Carlos está por llegar, es un piloto muy, muy maduro, excelente, dinámico, que rinde en todo tipo de circunstancias".

"Pienso que Ferrari es un equipo que está hecho para ganar históricamente, es como el Real Madrid o el Barcelona, o incluso como el PSG o el Manchester City, como si fueran conjuntos que tienen que ganar. Como tú [como piloto] tienes que ganar", dijo Jaime Alguersuari. "Tienes que ir a por la Liga de Campeones y tienes que ganarla. Si no vas, si no consigues esos resultados, es un fracaso".

El español calificó no salir victorioso en un sitio como Ferrari como un "fracaso", pero matizó esas palabras porque se debían tener en cuenta todos los condicionantes: "En realidad no es un fracaso, pero eso es lo que se supone que es, porque tienes esa gran estructura. Tienes todas las instalaciones y a tu disposición a toda esa gente, la adecuada, para hacerlo. En este momento, Ferrari no está haciendo un buen trabajo".

"No es solo el coche, es el equipo humano. La Fórmula 1 no se trata solo de tener el mejor monoplaza, se trata de tener la gente adecuada", explicó el catalán. "Es una empresa, es [como] un equipo de fútbol, en donde no consiste solo en tener los mejores jugadores. Ves al PSG, tienen los mejores jugadores del mundo, y no hicieron nada en la Liga de Campeones, ¿cuál es el problema? Es la mentalidad, es la actitud".

"¿Cómo se forma un equipo con la actitud correcta para convertirse en un equipo ganador mentalidad?", se preguntaba el español antes de poner como ejemplo a los absolutos dominadores. "Red Bull tiene los mejores mecánicos, todavía tienen el récord en el cambio de neumáticos, creo que han hecho como 1,82 o algo así. Si miras el tiempo medio en boxes, todavía son los más rápidos, muchos otros equipos podrían superar eso, pero no lo hacen. ¿Y por qué? Porque Red Bull está en un estado entre los mecánicos, con orden dentro del equipo que hace que funcione, y convertirse en un ganador".

"Quieren ganar, dan lo mejor de sí, y no parece suceder eso en Ferrari. Se equivocan con las estrategias, con la selección de neumáticos, es todo un drama. Parece un equipo de categorías inferiores, no puedes actuar así, debe haber un cambio en la estructura", aseguró Jaime Alguersuari sobre el momento de forma de los de Maranello. "Es un [factor] humano, no es solo tener el mejor ingeniero aerodinámico y diseñar el mejor coche en downforce del mundo, se trata simplemente de asegurarse de que tu equipo está ordenado y tiene la mentalidad adecuada para convertirse en uno de éxito".

"Si ves los días de Ferrari con Ross Brawn, ellos tenían eso. Tenían esta estructura", indicó "Tienes que tener una estructura y un equipo alineado que trabaje con la misma mentalidad y por el mismo objetivo, y creo que esa es la falta de rendimiento de Ferrari, no tienen esta estructura".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!