Las 10 cosas que aprendimos en el GP de Arabia Saudí 2024 de F1

Los que esperaban un resultado sorpresa en el Gran Premio de Arabia Saudí se decepcionaron cuando vieron a Max Verstappen conseguir su segunda victoria en este 2024 sin oposición.

En cambio, gran parte de la atención se centró en otras cosas: una emocionante lucha en la zona media, una batalla entre Norris y Lewis Hamilton en los últimos compases de la carrera. Y, por supuesto, el debut de última hora de Oliver Bearman, como reemplazo de Carlos Sainz, que lamentablemente fue baja por apendicitis.

1. El dominio de Red Bull no da señales de tener fin...

El año pasado, George Russell sugirió que Red Bull probablemente ganaría todas las carreras de 2023. En ese momento, sus palabras parecían estar más relacionadas con el derrotismo, pero finalmente sus pronósticos se cumplieron al 95% al final del año.

¿Y esta campaña? De momento, lo mismo, salvo que ahora parecen aún más dominantes. Sólo un problema técnico o un fin de semana similar al de Singapur 2023 podrá frenar a Verstappen si nos basamos en estas dos primeras carreras. El margen de victoria del tricampeón no fue tan aplastante como en Bahrein, ya que sacó 13,6s a un Sergio Pérez, que habrían sido cinco segundos menos sin la penalización por unsafe release.

Si nada cambia drásticamente, el dominio de Red Bull parece ir para largo...

Mira por qué fue la sanción a Checo: Fórmula 1 Vídeo: así fue el incidente entre Pérez y Alonso y la penalización

2. ...pero la lucha de poder en Red Bull da un nuevo giro

Cuando todo parecía haber quedado zanjado en Bahrein, de repente Helmut Marko dijo que podía ser suspendido por Red Bull y Max Verstappen vinculó su futuro en el equipo al destino de Marko, lo que sugirió que el actual campeón podría considerar otras opciones más allá de Red Bull de cara a la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Por otro lado, el director ejecutivo de Red Bull, Oliver Mintzlaff, pareció apagar algunas de las llamas que estaban muy calientes tras reunirse con Horner y Marko de forma independiente durante el fin de semana en Arabia Saudí, asegurando a este último su futuro en el equipo.

Mintzlaff se mostró satisfecho con la actual estructura directiva y su presencia ayudó al equipo, al menos de momento, pero es muy probable que éste no sea el final de una historia que evidentemente es una lucha de poder interna.

3. Bearman ya oposita a un posible asiento en la F1

Carlos Sainz aguantó el dolor y la fiebre en los entrenamientos del jueves, pero cuando se hizo evidente que necesitaba ser operado tras de apendicitis, Ferrari llamó a Oliver Bearman, un jovencísimo piloto de su academia que acababa de conseguir la pole en la carrera de F2.

Pese a disputar sólo la FP3 antes de la sesión de clasificación, se quedó fuera de la Q3 por menos de una décima, pero se desenvolvió con brillantez en la carrera y se ganó los elogios de todo el paddock tras cruzar la bandera a cuadros séptimo y sumar sus primeros puntos en la F1.

Lo más sorprendente de su pilotaje, es que más allá de ser rápido y no cometer errores, pudo mantener a raya a Lando Norris y Lewis Hamilton hacia el final de la carrera, lo que ni siquiera espera Fred Vasseur.

Ahora, aunque todavía tiene mucho trabajo por hacer esta temporada en la Fórmula 2 y su gran objetivo es conquistar el campeonato, está claro que su actuación en Yeda le ha puesto en la órbita de algunos equipos ya para 2025.

4. Alonso sigue sacando la sonrisa a Aston Martin

Por segunda semana consecutiva, Fernando Alonso fue el único piloto de Aston Martin que fue capaz de explotar el rendimiento del AMR24 en la clasificación del GP de Arabia Saudí, con un cuarto puesto a sólo tres décimas de la pole position, mientras que Lance Stroll fue décimo, bastante lejos de su compañero de equipo y a 1.1s del mejor crono de Verstappen.

En carrera, Alonso también fue capaz de rescatar un quinto puesto que según las simulaciones del equipo de Silverstone antes de que se apagasen los semáforos era poco realista, pero que gracias al talento del asturiano acabó convirtiéndose en realidad.

De esta forma, el bicampeón español salvó el fin de semana para Aston Martin, una escudería que en los dos primeros grandes premios del año ha sumado 13 puntos, 12 de los cuales gracias a Alonso, por lo que surge una pregunta... ¿cuál es el verdadero rendimiento del AMR24?

5. Las dudas sobre Stroll vuelven a surgir tras un nuevo error

En la sexta vuelta de la carrera, el piloto canadiense se dio cuenta de que sus neumáticos medios habían empezado a fallar, después de haberlos prácticamente destrozado en los primeros giros tratando de distanciarse de la batalla entre Tsunoda y Bearman.

Pero eso no sirve de excusa para que una vuelta más tarde repitiese su roce de la FP1 con el muro interior de la curva 21, aunque esta vez, dobló la suspensión delantera y acabó estrellándose contra las protecciones de la curva 22.

No había sido un fin de semana particularmente bueno para Stroll hasta ese momento y ese accidente, un poco de aficionado y no muy propio de un piloto que está en su octavo año en Fórmula 1, fue la gota que colmó el vaso y que vuelve a abrir las dudas sobre si su padre (propietario de la escudería) está perdiendo el tiempo (y el dinero) con él.

6. Las tácticas de Magnussen son válidas para Haas, pero recibe críticas

Los equipos pensaban que la penalización de cinco segundos por salirse del circuito y obtener ventaja era demasiado corta y por ello se subió a 10 segundos para esta temporada. Kevin Magnussen fue el primero en poner a prueba ese cambio cuando adelantó a Yuki Tsunoda completamente por fuera y no devolvió la posición.

Su segunda sanción fue por una maniobra anterior con Alexander Albon en la que empujó al piloto de Williams contra el muro exterior de la curva 4. Lastrado por esas penalizaciones, Magnussen no podía luchar de forma realista por los puntos, por lo que hizo "trabajo de equipo" para así ayudar a Nico Hulkenberg a sumar un punto.

En el sector 1 y en repetidas ocasiones, Magnussen hizo todo lo posible para retrasar a los coches de detrás y cargar su batería, para luego utilizar esa potencia extra en las rectas y así defenderse de los ataques el DRS. Aunque el plan del equipo americano estuvo bien ejecutado, Alan Permane, de RB, calificó su actitud de "antideportiva" y pidió hablar con la FIA.

7. El mal arranque de Ricciardo da tranquilidad a Pérez

Hace unos meses, se decía que 2024 sería la última temporada de Sergio Pérez en Red Bull. Por otro lado, Daniel Ricciardo, que había recuperado su nivel con AlphaTauri la temporada pasada, parecía el hombre destino a hacer que la alineación del equipo volviese a ser la de 2016-18.

Sin embargo, el mexicano ha empezado el año haciendo el trabajo para el que fue contratado por la escudería de las bebidas energéticas: terminar segundo por detrás de Verstappen, lo que les permitiría aprovechar la oportunidad si algo sale mal con el holandés.

Mientras tanto, el inicio de Ricciardo en 2024 con el equipo RB no ha sido nada bueno. En Yeda, fue superado por Tsunoda en todos los sentidos y remató su mal fin de semana con un trompo al final de la carrera en la curva 1, por lo que al menos de momento, Checo Pérez parece poder respirar tranquilo.

8. RB está a un mundo de lo que se esperaba

Después de ver el rendimiento de Ricciardo y Tsunoda en los test de pretemporada, sumado a que la relación entre RB y Red Bull es cada vez más estrecha tanto dentro como fuera de la pista, en el paddock se había creado la idea de que la escudería inferior de la estructura de las bebidas energéticas podría colarse en el grupo que está por detrás de Verstappen y Pérez.

No obstante, nada más lejos de la realidad, el equipo RB no ha sido competitivo en ninguno de los dos primeros grandes premios de la temporada, de hecho, sólo han logrado una clasificación para la Q3 y en carrera son uno de los cuatro equipos que aún no han sido capaces de sumar puntos, junto a Williams, Alpine y Sauber.

Si bien RB optó por disputar la temporada 2023 con un coche prácticamente clon del RB19 que dominó el pasado curso, de momento no han obtenido el resultado esperado y el futuro tampoco parece ser muy positivo en cuanto al desarrollo de un monoplaza que no han podido dominar y no ha sido creado directamente en Faenza.

9. Audi disipa los rumores y termina de comprar Sauber

Cuando Audi anunció que entraría en la F1 y compararía la escudería Sauber, parecía hacerlo con cautela. De hecho, la compra inicial del 25% daba la oportunidad a los alemanes de huir si no estaban convencidos antes de 2026.

Eso es lo que dio pie a los rumores sobre su futuro, todos ellos negados por la marca de los cuatro aros que, durante el GP de Arabia Saudí, completó la compra del 100% de la escudería suiza para ratificar su compromiso con la F1 de cara a 2026.

Andreas Seidl seguirá en la escudería como CEO, mientras que Oliver Hoffmann se sentará en el consejo de administración de Sauber. Eso allanará el camino para que Audi comience con su inversión en el equipo para llegar lo más preparados posible a la temporada 2026.

10. Empieza el año y a Sargeant ya se le acaba el tiempo

Logan Sargeant fue el último piloto en ser confirmado para la temporada 2024, en gran parte debido a que su nivel no fue el mejor en su año de debut. Sin embargo, la escudería de Grove aseguró que veían mucho potencial en el piloto americano y que estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad en 2024.

Pero más allá de mejorar sus actuaciones, su inicio este curso no ha sido el esperado, ya que tanto en Bahrein como en Yeda acabó eliminado en la Q1, mientras que su compañero Albon accedía a la Q2, y en carrera tampoco ha cumplido con las expectativas.

Si bien es cierto que todavía faltan 22 carreras, el hecho de que ya existían dudas sobre Sargeant cuando se le renovó a finales de 2023, ha puesto todavía más presión sobre sus hombros y no faltan candidatos para dar el salto a la Fórmula 1, como ha demostrado por ejemplo Bearman.