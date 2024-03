Por qué el futuro de Verstappen en Red Bull F1 está ligado al de Marko

Helmut Marko estaba bajo una investigación por parte de Red Bull por Oliver Mintzlaff, tienen previsto hablar sobre lo ocurrido durante el sábado, antes de la celebración de la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí 2024 de Fórmula 1, puesto que el austriaco corre el riesgo de ser suspendido o incluso destituido de su cargo. En la jornada del viernes se conoció quepor supuestas filtraciones a los medios de comunicación relacionadas con el caso Christian Horner . El asesor de los de Milton Keynes y el máximo responsable del grupo,, tienen previsto hablar sobre lo ocurrido durante el sábado, antes de la celebración de la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí 2024 de Fórmula 1, puesto que el austriaco corre el riesgo de ser suspendido o incluso destituido de su cargo.

Sin embargo, en la rueda de prensa posterior a la clasificación en Yeda, Max Verstappen trazó con firmeza una línea en la que aseguró que el futuro del asesor influenciaría en su futuro dentro del equipo, y cuando habló con los periodistas neerlandeses fue mucho más allá, porque dijo que no podía continuar en Red Bull, el lugar en donde conquistó sus títulos mundiales, si Helmut Marko se iba.

"Siempre he indicado claramente que tiene que quedarse, así que no puedo continuar sin él", dijo el holandés. "Helmut [Marko] es muy importante para la escudería y para que yo continúe, para el futuro del equipo. Cada uno tiene su papel, que es como siempre ha sido y, por supuesto, tras la muerte de Dietrich Mateschitz, algunas de esas tareas se dividieron".

"Siempre he dicho que Helmut debe quedarse para el futuro, mientras esté vivo. Siempre lo he tenido muy claro, como el año pasado después de Qatar, y espero que eso no cambie", continuó Max Verstappen, quien con esas declaraciones dio su opinión sobre lo que prefiere.

desavenencias entre Helmut Marko y Christian Horner parecen haber derivado en una batalla por el control de la escudería campeona del mundo, y mientras el británico estaba dispuesto a "trazar una línea" de los recientes acontecimientos, el padre del piloto que es la referencia en la parrilla, Laspor el control de la escudería campeona del mundo, y mientras el británico estaba dispuesto a "trazar una línea" de los recientes acontecimientos, el padre del piloto que es la referencia en la parrilla, Jos Verstappen , sugirió que el director del conjunto no debería seguir en su papel.

"Creo que es un poco tarde para eso", dijo al Daily Mail mientras competía en el Rally Hannut en Bélgica. "Si eso es lo que quiere, bien, pero no creo que sea posible, no quiero hablar mucho más porque crearía problemas, pero lo más importante para mí es que Max [Verstappen] esté feliz, eso es lo que cuenta para mí, solo quiero que esté contento".

Los comentarios del clan Verstappen podrían ser un farol, pero lo más probable es que sean indicios firmes de que el holandés tiene cláusulas en su contrato que podrían hacer que abandonase el barco antes de que termine su , pero lo más probable es que sean indicios firmes de que el holandés tiene cláusulas en su contrato que podrían hacer que abandonase el barco antes de que termine su contrato que lo viste de morado hasta el final de la temporada 2028 si uno o más "pilares" clave se fueran, incluido Helmut Marko.

"Yo también formo parte de este camino. Firmé hasta 2028, así que es muy importante que se mantengan ciertos pilares", explicó. "Al fin y al cabo, se trata de las relaciones dentro del equipo y de la comunicación. Si desaparecen cosas que son muy importantes para ti en el equipo, sería una situación inviable que eso ocurriera".

Cuando se le preguntó si tanto Helmut Marko como Christian Horner pueden seguir trabajando o si el daño es irreparable, Max Verstappen dijo: "Siempre he dicho que el objetivo es mantener a toda la gente importante a bordo. Lo que realmente me importa es que hay que ver lo que logró junto con Dietrich [Mateschitz] desde el principio, y claro que puede haber momentos difíciles, pero al igual que en una relación, hay que hablar y debe seguir siendo así. Helmut y Christian siempre se han llevado muy bien y han conseguido muchas cosas juntos".

"Y creo que Helmut siempre ha apoyado a Christian, también en los momentos más difíciles del equipo en términos de rendimiento, así que hay que respetarlo", aseguró el neerlandés. "Las cosas siempre se pueden resolver y solucionar comunicándose".

