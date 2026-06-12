F1 en DIRECTO: la FP1 y la FP2 del GP de Barcelona-Catalunya
Sigue a través de este enlace los Libres 1 y Libres 2 del GP de Barcelona-Catalunya 2026 de la F1, con un live timing de tiempos en directo, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡BANDERA A CUADROS! Termina la FP1 del GP de Barcelona-Catalunya 2026 de la F1
Se queja Bortoleto del agarre de los neumáticos blandos, que parece que se desgastan muy rápido
Muy bien Fornaroli y Aron, 5º y 6º con el McLaren y el Audi respectivamente
Parece que Luke Browning no va a poder rodar hoy con el Williams...
¡10 minutos para el final de la FP1!
Beganovic, con el Ferrari, se coloca 7º, pero a casi 1s de Leclerc
Prácticamente nadie mejorando ahora
¡Paul Aron con el Audi se coloca quinto!
1:20.067 para Alonso con los blandos nuevos... 17º
1:18.293 para Sainz con blandos nuevos, le sirve para ser 9º
¡Leclerc sube ahora al tercer puesto, 0.520s por detrás de Russell!
Alonso y Stroll ocupan las dos últimas posiciones respecto a los pilotos que ya han completado vueltas
Piastri se coloca segundo a 0.203s de Russell
¡Ahí está! 1:16.363 para Russell, tiempazo en estos momentos que saca 0.6s a Verstappen
Russell también está ahora en pista con blandos nuevos, veremos si puede bajar al 1:16
¡Verstappen con blandos nuevos marca un 1:17.047 para colocarse primero!
¡Salida de pista de Bortoleto!
¡Susto para Beganovic! Casi pierde el control del Ferrari de Hamilton...
Franco Colapinto mejora para colocarse 9º a 1.8s de Russell
Siguen los problemas eléctricos en el Williams de Browning... Casi media FP1 completado y el pobre todavía no se ha podido subir al coche
No se investiga el "impeding" de Sainz y Lawson
Lawson se queja de Sainz, que le ha bloqueado en mitad de la pista. La FIA lo anota.
¡Vuelve Alonso a la pista!
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Tras 20 minutos de FP1, Leo Fornaroli, Paul Aron y Luke Browning todavía no tienen un crono
Empiezan a regresar muchos pilotos a boxes para realizar cambios en sus monoplazas
Verstappen se queja por boxes de un Red Bull "horroroso" de pilotar... Ahora mismo es 6º a 1.158s de Russell
En boxes Alonso con la tapa motor de su Aston Martin desmontada y muchos mecánicos analizando y trabajando sobre la zona
Problemas también en el Williams de Ale Albon, que en esta sesión debe ser conducido por Luke Browning
¡Russell baja el tiempo referencia hasta el 1:17.353!