2026 Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia
F1 en DIRECTO: GP de Bahrein en Malasia, FP1 y FP2 desde Sepang
Sigue en este enlace en vivo y en directo este viernes los entrenamientos libres del GP de Bahrein en Malasia de F1, disputado en Sepang, con tiempos, resultados, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
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¡Y aquí está el resumen, recién salido del horno!
Bahrein F1 - Verstappen empieza fuerte en Sepang y Alonso se acerca al top 10
Max Verstappen fue el piloto más rápido en la FP1 del GP de Bahrein 2026 de la F1 en Sepang, por delante de George Russell e Isack Hadjar.
La mayoría de pilotos cruza la meta y ya no mejora, con Max Verstappen al frente, retomándolo donde lo dejó, y es que el holandés es el último ganador de F1 allí, en 2017
¡Bandera a cuadros! Veamos cómo acaba esto
A punto de terminar esta FP1 de Sepang, hay noticia confirmada, como os adelantábamos
Otra penalización más para Franco Colapinto para la parrilla de Sepang F1
Tras la penalización que le impusieron en Bakú, Franco Colapinto se enfrentará a otra en la parrilla de salida en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, que se celebrará en Malasia.
Como era de esperar, con gomas usadas, los McLaren no mejoran, por lo que parece que acabarán fuera de los diez primeros en esta FP1. Sin embargo, hay que recordar que a menudo los Papaya se esconden los viernes...
Gasly y Hulkenberg han relegado a los McLaren fuera del top 10. Piastri y Norris están a 1,7 segundos del tiempo de referencia de Verstappen. ¡Eso debe doler! Ambos pilotos regresan a la pista; Norris con neumáticos blandos usados y Piastri con neumáticos medios usados.
La vuelta más rápida de Fernando Alonso hasta el momento es de 1:39.683s. Eso lo sitúa en la 14ª posición actualmente y es más rápido que los coches de Williams y Haas, además de Colapinto.
Aquí es donde Alonso logró su primera pole en F1, hace nada menos que 23 años
Hay que admitir que parece preocupante la situación de Williams en Sepang
Alonso pasa a ser 14º, después de una vuelta donde no mejoró en el primer sector
Bearman dice que el asiento está demasiado caliente en la parte de atrás. Le pregunta el equipo si puede sobrevivir
La vuelta de Norris ha sido mala, y Piastri ahora tampoco logra ser rápido con el blando
Antonelli se ha quedado a un segundo de Verstappen, así que tiene margen de mejora.
Arranca su vuelta con blandos Antonelli, veamos
¡Récord del sector 1 y 3 para Max Verstappen, y un 1:37.520 que le pone casi cuatro décimas delante de Russell!
¡Uf! 1:37.903 para George Russell, que se coloca al frente con cuatro décimas de ventaja
Atención que Leclerc mejora y se pone segundo, y ahí viene Russell
¡Mejor tiempo del día para Isack Hadjar! 1:38.303 para el de Red Bull, que tiene ahora un doblete con Verstappen segundo
Ufff, salida de George Russell, que tocó la grava aunque pudo seguir
Condiciones meteorológicas en Sepang
54,9°C de asfalto
32.4°C de temperatura ambiente
60,5% de humedad
Russell y los Ferrari regresan a la pista, pero esta vez con neumáticos blandos. Intentarán mejorar sus tiempos por vuelta.
Nos ha llegado información de que Franco Colapinto recibirá una penalización adicional en la parrilla, además de las cinco posiciones ya impuestas por provocar el choque en Bakú.
Sale Fernando Alonso, que de momento hace valer su experiencia y es 11º, con su compañero Stroll 20º. La pena es que poco a poco todos irán adaptándose a la pista y desaparecerá su ventaja
Acabaron sus tandas los Mercedes y Hadjar. La vuelta más rápida de Russell con neumáticos medios está a solo 0,049 s del mejor tiempo de Verstappen. George también entró a boxes tras dos tandas con los mismos neumáticos, cinco vueltas seguidas de tres.
Antonelli ha completado tres, tres y dos vueltas y también está de vuelta en el garaje. Arvid Lindblad ahora es el tercer más rápido, a tres décimas de Verstappen, con una vuelta marcada con neumáticos blandos.
"Esto es lo más loco que he visto en mi vida en cuanto a las temperaturas de los neumáticos, incluso más que una FP1 de Bahrein", dice Bortoleto por radio
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Franco Colapinto se coloca 14º en su primera vuelta cronometrada. El argentino tiene cinco posiciones para el domingo después de su error en Bakú
Aviso para el fin de semana: si ves llegar un coche verde MUY RÁPIDO, no, no es el Aston Martin, sino el Mercedes con su nueva decoración
Hadjar asciende a la cuarta posición, superando a los dos Ferrari de Leclerc y Hamilton. Isack se acerca a Antonelli en la lucha por el tercer puesto (a poco más de una décima del italiano) a pesar de seguir utilizando ese juego de neumáticos blandos.
Ahora Sainz se ha puesto 20º, con Albon 17º y Hulkenberg 14º. Colapinto sigue sin marcar tiempo, y en boxes
Después de los primeros 10 minutos, Colapinto, Albon, Sainz y Hulkenberg aún no habían dado una vuelta cronometrada; solo una vuelta y luego de vuelta a boxes.
Hadjar demuestró gráficamente el bajo agarre que presenta la pista en estos momentos, con un incómodo subviraje en la última curva cerrada.
¡Uy! Susto para Oscar Piastri en la última curva. Afortunadamente para él lo pudo controlar
Antonelli marcó un tiempo de 1:40.137s en su primera salida, pero Verstappen, con gomas más blandas, le arrebata el liderato con un tiempo de 1m39.400s
Los neumáticos medios parecen ser la opción preferida por ahora, con la excepción de Colapinto, Lindblad, Hadjar y Verstappen, que usan neumáticos blandos. Russell también salió ya a pista, como Norris
El primer tiempo del día, para el piloto que busca un asiento con el que aferrarse a la parrilla 2027: 1:41.287 de Esteban Ocon
Como punto positivo, podríamos presenciar una mayor variación estratégica debido a la superficie altamente abrasiva de la pista, que Oscar Piastri comparó con "papel de lija". El asfalto grueso y abierto drena relativamente bien en condiciones húmedas y se seca rápidamente, pero provoca que los neumáticos se sobrecalienten y se degraden con rapidez.
Un alivio bienvenido después de un Gran Premio de Azerbaiyán que fue una carrera con una sola parada en boxes, con el compuesto de neumáticos más blando disponible.
Será interesante ver cómo se desempeñan los coches de 2026 en este circuito. Las simulaciones previas al fin de semana indican que el trazado del circuito dificulta el uso de la propulsión eléctrica en el segundo sector, ya que los monoplazas necesitan toda la energía disponible en las tres grandes rectas: una al final de la vuelta, la línea de meta y otra después del complejo de curvas 1 y 2.
Como no podía ser de otra forma, muchos pilotos ya salen a pista para empezar a afinar los coches (y a sí mismos) para Sepang. De hecho ya todos en pista menos Russell y Norris
¡Y arrancó el GP de Bahrein en Malasia 2026 de F1!
Por: Jose Carlos de Celis