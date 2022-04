Así te contamos la carrera al sprint del GP de Emilia Romagna 2022

La Fórmula 1 disputó este sábado la primera carrera al sprint de la temporada 2022 en el Gran Premio de Emilia Romagna, una carrera corta de 100 kilómetros que decidió el orden de salida para la carrera principal del domingo.

Aquí pudiste seguir aquí con comentarios en vivo y en directo de todo lo que sucedió en la carrera de Imola.

Los coches entraron en parc fermé tras la clasificación del viernes, y tuvieron que disputar la carrera con esa misma configuración.

Los pilotos arriesgaron más que en la pasada temporada cuando compitieron en este tipo de carreras, pues el botín de puntos es mucho mayor en este 2022, además de que terminar más arriba significaba que obtendrían una mejor posición en la carrera principal del domingo.

Sistema de puntuación de las carreras al sprint de F1 en 2022: puntos y posiciones

Ganador (1º) – 8 puntos

2º clasificado – 7 puntos

3º clasificado – 6 puntos

4º clasificado – 5 puntos

5º clasificado – 4 puntos

6º clasificado – 3 puntos

7º clasificado – 2 puntos

8º clasificado – 1 punto

Recordamos además que en las carreras sprint las paradas en boxes no son obligatorias, solo opcionales. Que los equipos eligen qué juegos de neumáticos usar, que no hay ceremonia de podio, que no cuentan los podios para las estadísticas individuales de los pilotos y que el primero de la carrera sprint ya no es considerado el autor de la pole position, sino que se la llevó Max Verstappen tras liderar la clasificación del viernes.

