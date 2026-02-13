F1 en DIRECTO: test de Bahrein con Live Timing (Día 3)
Sigue en vivo y en directo en este enlace la jornada del viernes de F1 2026 en Bahrein, con Live Timing, imágenes, comentarios y más para que sepas todo lo que pasa al instante.
Clasificación en directo
Resumen
- Aclaramos que nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales sino las vueltas que lleva cada piloto con ese juego de neumáticos. Gracias por la comprensión.
Live Text
Colapinto tuvo un problema en la simulación de arrancada. Se ha salido un poco de la pista pero ya está en su cajón
Carlos Sainz se ubicó en 13 por delante de Checo Pérez.
Franco Colapinto fue el mejor hispanoparlante en el octavo.
Se acaba oficialmente la jornada del viernes. Los Mercedes en 1-2 con Hamilton en tercero.
Reinicia la sesión en estos momentos.
Tenemos otra vez bandera roja para la parte final, esto como simulación.
Casi todos los coches salen a pista para los últimos cinco minutos de esta primera semana de pretemporada oficial.
Retiran el coche de Hamilton y reiniciamos la sesión con VSC
Hamilton se baja del coche. Veremos si aún tenemos reinicio de sesión.
Quedan 11 minutos y tenemos bandera roja por la detención de Lewis Hamilton
Hamilton se sale del circuito en la curva 8.
Pérez regresa a la pista con gomas duras.
Último 15 minutos de la sesión.
Piastri se va a los pits con el compuesto duro después de 20 vueltas. Lleva 153 giros hasta ahora.
Hamilton sigue en su simulación de tanda larga con los medios, al igual que Colapinto, pero el argentino está exprimiendo los blandos.
Checo Pérez terminó su simulación de tanda larga con 23 vueltas totales. Ahora tiene 62 giros.
Tenemos bastante actividad en pista. Hulkenberg también se une.
Sergio Pérez ha completado ya 20 vueltas con el neumático duro, aunque sin tiempos rápidos por lo que todo indica finalizará en la parte baja.
Colapinto vuelve a la pista. Stroll por fin regresa con el Aston Martin tras una larga pausa
Estamos en los 45 minutos finales de la sesión. Sergio Pérez sigue rodando con el C1 en simulación
Colapinto terminó su tanda de cuatro vueltas con el blando y ha regresado a los pits.
Colapinto fue a los pits y ha cambiado por gomas blandas de nuevo. Sale a la pista el argentino.
Sergio Pérez lleva siete vueltas con el compuesto duro. Por ahora sigue a cinco segundos de Antonelli.
Franco Colapinto regresa a la pista y lo hace con gomas blandas.