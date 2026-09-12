2026 Fórmula 1 GP de España
F1 en DIRECTO: la FP3 y clasificación del GP de España (Madring) con Live Timing
Sigue en vivo y en directo la jornada del sábado del GP de España de F1 2026 en Madrid, con la FP3 y la clasificación, comentarios, fotos, vídeos, live timing y todos los resultados.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡¡¡FINAL DE LA FP3 EN MADRING!!!
Así ha quedado el coche de Ollie Bearman. El accidente ha sido en la curva 10. El británico ha perdido el coche, ha golpeado contra el muro interior y se ha ido contra el muro de la 11
Accidente muy fuerte el de Ollie Bearman. El piloto está bien, pero Haas tendrá mucho trabajo y llegarán justos a la qualy. Puede que tengamos el primer KO de la clasificación
¡¡BANDERA ROJA!! Accidente de Ollie Bearman cuando solo faltaba un minuto para que terminara la sesión
Alonso ha mejorado más de medio segundo y se ha puesto 17º, por delante de Sainz
La pista está mejorando muchísimo
¡¡¡Derrapa Norris!!! El de McLaren venía mejorando y casi acaba contra el muro
Mercedes, Ferrari y McLaren parecen estar igualadísimos de cara a a la pole
La batalla por la pole va a ser increíble. En sus egunda vuelta de neumático mejora el tiempo de Leclerc y se pone 1º. Norris, que ayer no rodó en FP2, se ha puesto 3º, a 70 milésimas de Charles
En cuanto a los españoles, siguen sufriendo. Carlos Sainz es 17º y Alonso es 18º, como líder de la zona baja
Antonelli y Russell no pueden con Leclerc. ¡Ojo con Ferrari que parece que están cómodos y Leclerc es un especialista en circuitos urbanos!
¡¡¡TIEMPAZO DE LECLERC, QUE SE PONE 1º!!! Baja al 1:32 por primera vez, pero faltan los Mercedes
Estamos viendo a muchos pilotos con neumáticos blandos nuevos. Parece que vamos a tener un último simulacro de clasificación
¡¡¡SE REANUDA LA SESIÓN EN MADRING!!! Últimos 15 minutos y 30 segundos
¡Nadie quiere perder tiempo! Casi todos los pilotos se ponen ya en la cola del pit lane
OFICIAL: La acción se retomará a las 13:32
En menos de 15 minutos debería arrancar la FP3. Si tardan más, se podría dar por cancelada la sesión
Sigue la bandera roja en pista. No debería tardar mucho en retomarse la sesión
Empiezan a escucharse algunos motores en el pit lane
Se empiezan a preparar de nuevo los pilotos y a subir a sus monoplazas.
La FIA ha decidido que al ser un circuito nuevo es mejor parar el cronómetro para que puedan terminar de probar. Tendrán unos últimos 15 minutos de sesión
¡¡¡SE HA PARADO EL CRONÓMETRO!!!
Ya vemos a la grúa terminando de reparar las techpro, en poco menos de 5 minutos se debería de poner en marcha
De momento, los comisarios no han dicho a qué hora se retoma la sesión, pero tendremos menos de 20 minutos
Aquí tenéis un resumen de toda la secuencia del accidente de Hamilton y sus radios con Ferrari
Vídeo: Hamilton, contra el muro del Madring y 'rebelde'
Lewis Hamilton provocó una bandera roja en la FP3 del GP de España tras chocarse en el muro de la última curva en el Madring.
¿Qué consecuencias puede tener este accidente para Hamilton? El británico no tiene riesgo de perderse la qualy, porque los daños no parecen suficientes, pero algo de confianza puede perder
Ya podéis ver el vídeo del accidente de Lewis Hamilton. Venía volando, para ponerse 1º o muy arriba
La grúa ya está quitando el coche de Hamilton de pista, que estaba aparcado en esta zona del Madring
Se están reparando las techpro y sacando el Ferrari de Hamilton de pista. Veremos cuánto tiempo quedará cuando se termine la bandera roja
Al final ha parado el coche, porque estaba en la curva 14 y aún le falta mucho para llegar. Se acaban los entrenamientos para Hamilton
¡Discusión entre Hamilton y su ingeniero! Le vuelven a repetir que pare el coche, que tiene un pinchazo y puede romper más cosas si sigue y Lewis dice que 'no'
Así ha quedado el coche de Hamilton tras el accidente
Ha podido dar marcha atrás. Tiene el alerón roto. Ferrari le dice que pare el coche, pero Hamilton dice que quiere llegar a boxes para seguir
¡¡¡BANDERA ROJA!!! Accidente de Lewis Hamilton, que ha golpeado de feente las barreras techpro
Así ha sido el casi accidente de Carlos Sainz, A centímetros del muro ha quedado
Alex Albon está bajado de su Williams. Parece que su toque con el muro ha sido más de lo que se esperaba
¡Leclerc se pone 1º! Hasta ahora, acaba de marcar la mejor vuelta de la historia de la F1 en Madring. Ahora, cada vuelta que vayan bajando será récord del circuito
¡Vueltón de Kimi Antonelli! Su primera vuelta es solo 2 milésimas más lenta que la mejor del viernes. Increíble cómo está la pista y se nota que ya han cogido datos y confianza
¡¡SUSTO PARA CARLOS SAINZ!! El español se ha ido largo en la curva 7 y casi choca contra el muro, pero ha podido frenar su Williams
Hamilton y Leclerc se ponen al frente
Por: Pol Hermoso