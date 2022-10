Motorsport Games lanza ya Ignition, expansión 2022 de NASCAR 21

Cargar el reproductor de audio

Motorsport Games Inc. (también llamado MSGM) ("Motorsport Games"), desarrollador líder de juegos de carreras, editor y proveedor de ecosistemas de esports de categorías oficiales de carreras de motor en todo el mundo, ha anunciado hoy el lanzamiento oficial de la actualización de expansión de la temporada 2022 de NASCAR 21: Ignition ("Ignition") para reflejar la temporada 2022 de la NASCAR Cup Series. Las actualizaciones del título, disponibles de forma gratuita, se verán en Race Now, Multiplayer Online y Paint Booth y están disponibles para su descarga para Sony PlayStation 4 y 5, Xbox One, Series S y X, y PC a través de la tienda Steam.

Los actuales propietarios de Ignition, tanto de la edición estándar como de la Champion, podrán descargar la actualización de forma gratuita, mientras que aquellos que no posean actualmente el juego podrán adquirir Ignition a un precio reducido (19,99 USD) y recibir entonces la instalación gratuita. Además, está disponible NASCAR 21: Ignition - Victory Edition, que incluirá el Season Pass 1 (contenido DLC de 2021), la Season Expansion de 2022 y el Season Pass 2 (contenido DLC de 2022). Un primer vistazo a las nuevas características dentro del juego se puede ver en un tráiler aquí.

"Estamos encantados de añadir hoy la actualización de la Expansión de la Temporada 2022 en Ignition para que nuestros fans puedan disfrutar del contenido más actualizado para esta temporada histórica", dijo Jay Pennell, Director de Marca, NASCAR en Motorsport Games. "La actualización llega también en un gran momento, con los Playoffs de la NASCAR Cup Series actualmente en pleno apogeo. Al igual que los coches Next Gen han añadido elementos únicos a la parrilla de la vida real, ahora añadirán esos mismos factores al mundo de las carreras digitales para los jugadores. También era imperativo para nosotros poder replicar el contenido más nuevo en todos nuestros títulos, algo que se ha conseguido, y no podemos esperar a que los jugadores de Ignition, NASCAR Heat 5 y NASCAR Heat Mobile disfruten del contenido de 2022 en adelante".

La actualización de la expansión de la temporada 2022 de Ignition ofrece una serie de características renovadas para el título, incluyendo una actualización de la interfaz de usuario, un HUD mejorado, introducciones de transmisión recién grabadas por el locutor en directo de Motor Racing Network, Alex Hayden, y los circuitos actuales de la Copa NASCAR 2022 tanto de la temporada regular como de los playoffs. La alineación de pilotos, equipos y decoración de 2022 se ha sacado directamente de la temporada 2022, así como los tres modelos de coches Next-Gen de Chevrolet, Ford y Toyota.

Además de estar disponible para los propietarios de Ignition, la actualización de expansión de la temporada 2022 se lanzará en NASCAR Heat 5 y NASCAR Heat Mobile. Los jugadores podrán adquirir la actualización de expansión de la temporada 2022 en NASCAR Heat 5 por 12,34 dólares (actualmente 12,50 euros al cambio), a partir del 21 de octubre de 2022. La Expansión de la Temporada 2022 llegará como una actualización gratuita en NASCAR Heat Mobile, a partir del 27 de octubre de 2022. Con estas actualizaciones, la temporada 2022 de NASCAR se reflejará en todas las propiedades de NASCAR de Motorsport Games. Los jugadores podrán utilizar los coches, pilotos y equipos de la temporada 2022 de la NASCAR Cup Series en Carrera Ahora, Modo Carrera y Multijugador Online en NASCAR Heat 5 como contenido descargable adquirible y como actualización de contenido gratuita dentro de NASCAR Heat Mobile.

Para obtener más información sobre la actualización de la temporada NASCAR 21: Ignition 2022, visita www.nascarignition.com. para estar al día de las últimas noticias de Motorsport Games, visita www.motorsportgames.com y síguenos en Twitter, Instagram, y Facebook.