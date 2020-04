Por qué sufren los pilotos reales frente a los sim racers

En las últimas semanas se han organizado eventos y campeonatos virtuales, creando la oportunidad de que pilotos de varios campeonatos compitan juntos por primera vez, junto a las principales estrellas de los Esports, evidenciando la diferencia entre competir en el mundo real y virtual.

Veloce Esports y Motorsport Games han organizado campeonatos con pilotos profesionales y de simulación, incluidos los eventos "Not the GP", ocupando las fecha que normalmente serían los fines de semana de carrera de la F1.

El "Not the Bah GP", celebrado el fin de semana de la carrera de Bahrein, contó con seis profesionales en la parrilla: los pilotos de F1 Lando Norris y Nicholas Latifi, el ex de Renault Nico Hulkenberg, más Stoffel Vandoorne y Esteban Gutiérrez.

A pesar de toda su experiencia con coches reales, les resultó más difícil traducir su talento al mundo virtual en el videojuego F1 2019.

El piloto de Williams, Latifi, fue el mejor piloto del mundo real (5º), pero quedó a más de 25 segundos del ganador y piloto profesional de simulación Daniel Bereznay, que compite por Alfa Romeo en el campeonato F1 Esports. El podio fue completado por los sim racers Jarno Opmeer y James Baldwin.

De los profesionales, Vandoorne terminó 7º, Norris fue 10º, justo por delante de Gutiérrez; y Hulkenberg terminó en el 17 ° lugar.

F1 2019

La segunda carrera deparó una historia similar, incluso con la parrilla invertida. Cem Bolukbasi se llevó la victoria por delante de Bereznay y Baldwin, con Norris liderando a los profesionales en el séptimo lugar.

El último evento de Veloce "Not the GP" cambió el formato, enfrentando a los pilotos en una serie de carreras uno contra uno.

Aunque Norris logró la victoria esta vez, el YouTuber Benjamin ‘Tiametmarduk’ Daly alcanzó la final después de haber derrotado a Latifi, al piloto de coches deportivos, Archie Hamilton, y al piloto de F3, David Schumacher. La campeona de las W Series, Jamie Chadwick, también sufrió una prematura eliminación a manos del YouTuber Will 'WillNE' Lenney.

Un factor que explica la falta de éxito para los pilotos profesionales en estos eventos es la plataforma: el videojuego F1 2019.Comercializado para ser más un juego de estilo arcade que una simulación completamente precisa, esto se traduce en que hay ciertas formas de ganar tiempo por vuelta que simplemente no funcionarían en la realidad.

Por esa razón, Max Verstappen (Red Bull) ha descartado participar en cualquier evento usando el juego oficial de F1.

"Hay pequeños consejos y trucos que debes conocer para ellos", explicó Norris. "Para F1 2019, más que nada, hay muchos pequeños detalles que debes saber respecto a otros”.

"Para las nuevas personas que se incorporan, esas cosas pueden ser fácilmente una o dos décimas por vuelta, y eso es mucho tiempo al final de un giro normal”.

Prueba de ello se vio en el evento de Veloce Pro Series una semana después de la carrera de Bahrein, que se realizó en la plataforma iRacing, considerada la más completa. Norris obtuvo una victoria dominante en la carrera de apertura desde la pole, mientras que el ex piloto de IndyCar, Ed Jones, y el de SUPER GT/Super Formula, Sacha Fenestraz cumplió el favoritismo.

Veloce eEsports Pro Series Race

Lo que diferencia a los sim racers de sus rivales del mundo real es simplemente una cuestión de tiempo jugando. A medida que los pilotos mejoran en cada vuelta y salida a pista, la experiencia de los más habituales es más difícil de aumentar.

"Si no tienes horas a tus espaldas, no conoces los trucos y consejos, no vas a estar delante", dijo el piloto de simulación Baldwin, cuyo reciente éxito en Esports le ha asegurado un asiento en la GT World Challenge Europe para 2020 con el equipo de Team Rocket RJN de Jenson Button.

“Espero que todos estos chicos [profesionales] estén al frente en iRacing. Es bastante realista, la física está cerca de la realidad”.

En el caso de Norris, también cuenta con el conocimiento del juego que explica de alguna manera su éxito: "¡Me encantaría ver mis horas dedicadas a iRacing! ¡No sé si debería estar orgulloso o avergonzado!".

El piloto de Williams, George Russell, es un recién llegado a las carreras de simulación, pero ha comenzado a participar en una serie de eventos, incluidos los GP virtuales de F1, además de ayudar a organizar un evento benéfico también basado en el juego de F1 2019 con Norris, Latifi, Charles Leclerc, Alexander Albon y Antonio Giovinazzi.

Russell admitió que no esperaba que los pilotos de simulación estuvieran tan al frente.

"Pensé, '¡Dios mío, voy a tener que empezar a esforzarme aquí!'", dijo Russell a BBC 5 Live. “Siendo honesto, el nivel es realmente alto ahora. En la última carrera hubo seis pilotos de F1, y hay más uniéndose en este momento. [Pero] no hay presión extra con los de fuera, ya que obviamente esto es lo que hacemos”.

Es posible que los pilotos de F1 no digan que existe una presión adicional frente a sus rivales virtuales, pero al menos, les está dando un incentivo para seguir practicando para que puedan mejorar lo suficiente, de forma similar a como lo hacen en un circuito real.

"Definitivamente es muy, muy difícil", señaló Latifi, compañero de equipo de Russell en Williams. "¡Creo que podría dedicar todas las horas que me quedan de aislamiento y todavía no llegaría al nivel de estos chicos [los sim racers]!”.

