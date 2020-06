Sainz y cómo pudo correr el Dakar 2020 con Toyota

La película del Dakar 2020 podría haber sido muy diferente si Carlos Sainz hubiese firmado con Toyota Gazoo Racing el año pasado. El bicampeón del mundo del WRC llegó a hablar con el jefe del equipo con sede en Sudáfrica durante el GP de Mónaco, pero varios meses después terminó renovando con MINI X-Raid.

Sería con el equipo alemán con quienes lograría su tercera victoria en el Dakar junto a Lucas Cruz el pasado enero, en su segunda participación con ellos.

Pero Sainz ha querido contar más de un año después en entrevista con Motorsport.com cómo, en la primavera de 2019 –como contó Motorsport.com–, valoró la opción de emprender la que podría haber sido su última aventura competitiva con Toyota, la marca con la que ganó sus dos mundiales en rallies.

"En ese entonces, MINI no tenía claro si haría la carrera o no y en cierto momento Sven Quandt [director de MINI X-Raid] me dijo: ‘No estoy seguro, mira si tienes opciones en Toyota para ti", recuerda Sainz.

"Nos reunimos en el GP de Mónaco con Glyn Hall [jefe de Toyota Gazoo Racing Sudáfrica] en el motorhome de McLaren. Le dije ‘Mira, Glyn, quiero hacer el Dakar otro año, quizás sería una bonita historia acabar mi carrera con Toyota, porque fui el primer piloto en ganar un Mundial con una marca japonesa".

"Pero me dijo que no había opciones, porque no tenían coches disponibles ante la presencia de Nasser [Al Attiyah], [Bernard] Ten Brinke, [Giniel] De Villiers y la posibilidad de la llegada de Fernando".

Cuando se le preguntó si Alonso le quitó el asiento, responde claramente: "No, no. Él ya estaba con Toyota en Le Mans y el WEC".

Sainz asegura que la negativa prendió la llama de sus ganas por volver a las arenas del desierto y buscó la manera de que X-Raid tuviese interés en contar con pilotos de alto nivel para pilotar su proyecto dos ruedas motrices.

"Esto me motivó muchísimo para volver. Después, conseguimos encontrar el patrocinio necesario con Bahrein y Red Bull. Eso hizo posible volver a trabajar con MINI e hicimos un programa muy comprimido al final con dos test, después el Rally de Marruecos, donde he visto claramente lo que nos faltaba. Lograron hacer un trabajo espectacular en tiempo récord. Después, hicimos dos Bajas allí en Arabia Saudí", apunta.

"Todo nos fue genial en el Dakar y logramos volver a ganarlo. Fui a buscar a Hall al final del rally, porque si nos hubiera fichado, MINI no habría hecho la carrera porque no había presupuesto para esos planes. La vida es así. Cuando me vio después de la carrera me dijo ‘No me digas nada, que sé lo que me vas a decir'. Yo solo quería darle las buenas tardes (risas)".