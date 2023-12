Sainz explica la desventaja de Audi en el Rally Dakar

A lo largo de los últimos años del Rally Dakar se comentó mucho sobre el proyecto de Audi, quienes se embarcaron en una aventura que duraría tres ediciones. Antes de su última participación en la carrera más dura del mundo, los alemanes quisieron no dejar nada al azar, y estuvieron realizando muchas pruebas para poner a punto el RS Q e-tron con el que Carlos Sainz espera estar en la lucha por su cuatro trofeo Touareg.

El español no tuvo la mejor de las suertes en sus anteriores intentos, con un 12º puesto y un abandono con el fabricante de Ingolstadt, y antes de viajar a Arabia Saudí apuntó a una de las principales desventajas que tuvieron. Aunque la FIA trató de igualar el rendimiento de los coches que participaron en el Rally Dakar, no será hasta este 2024 cuando los teutones dispongan de 286 kW de potencia, y eso generó la crítica del dos veces campeón del WRC.

"Este es un proyecto, que cuando lo piensas fríamente, y lo entendí el primer año, es un poco locura", explicó el madrileño. "Hay que ser muy valiente para tratar de generar este concepto de coche y ganar el Dakar. De hecho, no ha habido ninguna otra marca que haya seguido esos pasos, y recuerdo cuando Audi llegó al WRC con el 4x4 y empezaron a ganar, y a partir de ahí, todo empezaron con las cuatro ruedas motrices."

"Aquí, primero por el coste, y segundo, por el reto tecnológico, nadie ha seguido. Tengo que decir que tampoco hubo ayudas, como en un principio parecía que iba a haber por ser un coche más sostenible y pensando en el futuro, se dijo que iba a tener ayudas en ciertas cosas, como en la potencia, y no solo eso, sino que nos han dado menos, y eso tampoco ayudó a las demás marcas", comentó Carlos Sainz. "Si Audi no puede, mejor ni lo intentamos, pensarían".

No obstante, la firma alemana lo intentará todo tras la serie de actualizaciones que incluyen en su vehículo: "En el coche, de un año a otro, siempre hay una lista de cosas que mejorar, nunca está acabado. La propia evolución de las suspensiones o los amortiguadores te da opciones de mejorar, la geometría del vehículo da la posibilidad de probar cosas, y nosotros hemos experimentado e hemos intentado ir en todas las líneas posibles, como la transmisión, el diferencial central que no existe, y que va todo por sensores porque no hay conexión entre la parte delantera y la trasera".

"También, esos frenos, que con este coche son del motor eléctrico y son muy efectivos para recuperar energía", afirmó el madrileño. "Todo eso se busca mejorarlo o potenciarlo, adaptarlo mejor a que la conducción sea más efectiva, y en cada test se le da prioridad en lo que todos los pilotos coincidimos, donde hay que poner prioridad".

