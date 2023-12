Sainz y los 10.000 mensajes con los que correrá en su Audi en el Dakar

El Rally Dakar, además de ser la carrera más dura del mundo, hace que los pilotos estén solos ante el peligro en medio de la nada, por lo que es esencial sentirse arropado cuando te encuentras en el desierto compitiendo al máximo nivel de exigencia. Por eso, en Audi tuvieron la genial idea de insertar los más de 10.000 mensajes de apoyo que la gente confirió a Carlos Sainz para ir a por su cuarto trofeo Touareg.

En su coche, con una decoración similar a la de pasadas ediciones, pero con la novedad de que se pueden leer todas esas palabras, han participados todos los que hayan querido, por lo que su hijo y piloto de Ferrari en la Fórmula 1, no dudó en dedicarle un emotivo y motivador mensaje, lo mismo que su mujer, Reyes, y sus hijas.

Tampoco faltaron algunos de sus compañeros de profesión y equipo, como Mattias Ekstrom, por lo que el madrileño, junto con su copiloto, Lucas Cruz, se sentía emocionado: "Me hace mucha ilusión, siempre he sentido el cariño y el apoyo de la gente. Siempre ha sido así cuando se acercaba el Dakar, y es muy diferente al llevarlo en el coche, pero estoy seguro de que nos va a ayudar en alguna duna que cueste más".

"Es como cuando le mando un mensaje a Carlos [Sainz hijo] el día antes de correr, que le digo que iré en el alerón empujando", comentó entre risas el dos veces campeón del mundo del WRC. "Por supuesto está el suyo, el de mis hijas, el de Reyes, agradezco que en diez segundos hayan dedicado su tiempo para hacerlo. Son tantos mensajes que hay que acercarse mucho para leerlos".

"Me hace mucha ilusión el apoyo que siempre me dan", dijo en referencia a su familia, recordando los días que pasaron con él en 2023. "Creo que pudieron vivir de cerca el Dakar y darse cuenta del esfuerzo, no solo de Lucas [Cruz] o de la gente que corre, sino de todo el equipo, del montaje del vivac. Vivir el Dakar es emocionante, y pudieron vivirlo".

El español es consciente de que el Rally Dakar es todo un desafío, pero también sabe que es a lo que ha de enfrentarse si quiere la gloria: "Es un poco la filosofía del deportista, el deporte es un reto constante, un reto que se renueva, un reto que va acompañado de mucho esfuerzo, dedicación, disciplina emociones, y tropiezos, y el deportista de verdad es el que siempre se levanta y trata de buscar esa nueva oportunidad, de pensar siempre en positivo, que va a haber otra opción".

"Al final te pueden recordar por ser mejor o peor piloto, pero también me gustaría que se me recordarse por ser un tío peleón, machacón, que peleó para conseguir todos los éxitos", continuó Carlos Sainz, que está ante su 17ª participación en la prueba que comenzará el próximo 5 de enero de 2024.

