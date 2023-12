Sainz, con ilusión al Dakar 2024: "Es el mejor Audi, sin duda alguna"

Madrid-. El Rally Dakar está a la vuelta de la esquina, y Carlos Sainz afronta la que parece que será la última oportunidad de Audi de conseguir la ansiada victoria. El piloto español presentó su proyecto en el Circuito del Jarama, en donde desveló el aspecto final de su RS Q e-tron y aseguró que se trataba del "mejor" vehículo que la marca alemana había hecho en sus tres participaciones.

El madrileño insistió en que estaba motivado por viajar a Arabia Saudí para ir a por el triunfo, el que sería el cuarto en su trayectoria, y aunque no hay nada decidido para más allá, espera hacerlo bien: "Es posible que sea el último, pero no está decidido todavía. Ponemos todo el equipo Audi detrás, porque hace tres años cuando comenzó todo, parecía de ciencia a ficción, pero se hizo un esfuerzo por correr con él, ganando etapas, y esperamos este año estar luchando hasta el final".

El dos veces campeón del mundo del WRC comentó que el coche con el que saltará a la acción el próximo 5 de enero de 2024 sin ningún tipo de duda el mejor que le había ofrecido el fabricante germano, y comentó un factor clave que le hizo arriesgar más de lo que quería: "Es el mejor Audi, sin duda alguna, no podía ser de otra forma. El año pasado, las suspensiones nos dieron algún quebradero de cabeza y después del rally pensamos en tomar otro camino, y lo hicimos".

"Llevamos un vehículo con mejores suspensiones, más cómodas, y eso nos va a ayudar, y eso es por seguir trabajando en la fiabilidad, pero es un coche tan complejo, que a pesar de ser el tercer año, siempre van saliendo cosas nuevas", continuó el español. "No es fácil, porque Marruecos no fue sencillo, pero vamos cerrando el círculo y esperamos tener un Dakar limpio".

El aspecto en el que quiso incidir fue en el de la relación del peso-potencia, quizá el más importante y que más afecta al rendimiento del RS Q e-tron: "Todos sabéis, podéis tirar de hemeroteca, e ir con un coche cien kilos más pesado y con menos potencia, que luego se igualó, era como pelear contra una pared, es la ley del motor, la relación peso-potencia".

"No es que la potencia eléctrica sea mayor o menos, lo tenía claro desde el primer día, y la telemetría nos ha dado la razón, ya empezamos por debajo el año pasado y nos dieron 8kW más, y este nos han dado más, creo que 15kW", explicó Carlos Sainz, quien se imaginaba que plantear subir el peso al resto de equipos no sería viable. "Poner más kilos al resto, las marcas lo habrán planteado, pero habrán dicho que no".

"Aunque sumes más peso, y no potencia, es más desagradable de conducir, las piezas sufren más que con un coche más ligero, e imagino que cuando se plantea la situación, con más peso a los demás o más potencia a Audi, y con las tablas, todo el mundo diría que nos dieran la potencia que toque, sin que complicaran al resto, lo que les haría modificar suspensiones y piezas, creo que esa sería la discusión y el resultado", comentó el español.

"Vamos con cien kilos más, pero con esa potencia se compensa y vamos a ir un poco más en igualdad de condiciones, sin tener que tomar esos riesgos los dos primeros años para intentar estar con ellos", dijo el piloto de Audi. "En el Dakar, si arriesgas mucho, puedes ganar tiempo, pero siempre hay trampas, y por más valiente que seas, te acaba pillando".

El Rally Dakar de 2024 podría considerarse como uno de transición al ver que Nasser Al Attiyah se prepara para el desembarco en Dacia, lo mismo que Sébastien Loeb, o en la llegada de la nueva generación a Toyota, pero Carlos Sainz no lo ve así: "No lo considero un año de transición, porque en este tercero de Audi, el coche de Prodrive, también tiene más o menos eso, ganaron etapas con Loeb, es un coche competitivo, y Nasser también ganó la Baja en Dubai".

"No es una transición, sabemos lo que nos prepara Arabia Saudí, aunque con el roadbook ya no hay una lotería o situaciones absurdas en donde podía pasar cualquier cosa, no lo considero una transición", explicó el madrileño. "Dacia va a ser un coche de Prodrive evolucionado del actual. No se sabe lo que pasará con Audi, y estará la llegada de Ford, con Nani, al que le mando un abrazo por lo que pasó, y es una gran noticia tenerle".

"Toyota tiene pilotos con experiencia con Giniel de Villiers, Yazeed Al Rajhi, y los nuevos, con Lucas Moraes y Seth Quintero. Va a ser más difícil conseguir los puestos de arriba, pero creo que Nasser [Al Attiyah], Sébastien Loeb, Stephane Peterhansel, Mattias Ekstrom y los Toyota, de ahí debe salir el vencedor del rally", sentenció el tres veces ganador del Rally Dakar.