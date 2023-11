Los secretos del complejo recorrido del Rally Dakar 2024

El Rally Dakar se prepara para vivir su 46ª edición en 2024, en una carrera que se disputará exclusivamente en Arabia Saudí del 5 al 19 de enero. Al ser una de las pruebas más míticas del mundo del automovilismo y del motociclismo, todos los pilotos querrán ganarla, pero solo uno se alzará con el triunfo cuando lleguen a la línea de meta en Yanbu.

El inicio será en un lugar conocido, Al-Ula, por donde ya se pasó en la anterior cita, aunque en esta ocasión todo será más complicado. El director del evento, David Castera, ha planteado una serie de modificaciones en el recorrido que llevará a una mayor exigencia, con muchos menos bucles y especiales con grandes terrenos por descubrir.

El francés dio las claves de la carrera en una charla entre la que se encontraba Motorsport.com, y aseguró que el Rally Dakar 2024 comenzará con un alto nivel: "Hay que entender bien que este va a empezar muy fuerte. Es lo que digo siempre, pero no sé si la gente no me escucha, pero cuidado, que la primera, segunda y tercera etapa no son fáciles, son de muchos kilómetros".

"Para empezar un Dakar, la primera no es sencilla, está en un lugar increíble, muy bello, pero muy complicado porque hay muchas piedras", aseguró. "La segunda será larga, no tan difícil, pero larga, y la tercera, también. Será una especial complicada y larga porque habrá de todo, hay piedras y dunas, además de navegación".

"La más exigente también, porque hay todos los ingredientes. Entonces, mucho cuidado a las tres primeras etapas", avisó David Castera, aunque el responsable de la carrera explicó que una vez pasados esos tramos, todo se volverá algo más sencillo. "Después será un poco más tranquilo, hasta la seis, que será particular porque es la de 48 horas, y empezamos una segunda semana que no está terminada".

Así pues, el comienzo del Rally Dakar 2024 presentará bastantes dificultades, con algo de relajación para las tripulaciones antes de la especial que durará dos jornadas, pero el nivel volverá a subir poco después, ya en la segunda semana: "Aquí tengo dos complicadas. Son la siete y la once".

"Más en la once, una muy dura, porque el año pasado fue Al-Ula, y estaba como la undécima viniendo desde Yanbu, y pincharon todos. Es exactamente el mismo lugar, no los mismos caminos, pero hay una parte que sí, con los mismos partes", reveló el director de la cita. "Hicimos una mezcla de todo, y lo he hecho de manera más pensada, porque no lo había visto así el año pasado, pero quería tener una etapa dura antes de terminar".

"Entonces, se ha trabajado mucho con la experiencia del año pasado el equilibrio general de este Rally Dakar, porque tenemos cuatro o cinco etapas para empezar, parar seguir más o menos normal. Las dunas duras dos jornadas muy difíciles, el nivel está más alto que el de la pasada edición, y luego siguen de la siete a la trece con una media dificultad", continuó David Castera. "Tiene un poco de todo, pero quería la dificultad de las duna en el medio y no al final. Aquí creo que lo tenemos muy bien".

