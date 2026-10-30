Dakar

La primera valoración de Sainz sobre el Dakar en Marruecos: "Un Dakar de verdad; será duro"

El Dakar 2027 arrancará en Portugal y continuará en Marruecos. Antes del anuncio, Carlos Sainz ya anticipaba una edición exigente y explicaba cómo su regreso al asfalto también le ayuda a prepararla.

Pol Hermoso

Publicado: 30 oct 2026, 20:27

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#225 Ford M-Sport Ford: Carlos Sainz

Foto de: A.S.O.

Pravia-. El Dakar cambia de escenario, pero Carlos Sainz no espera que cambie su naturaleza. Portugal, España y Marruecos tomarán el relevo de Arabia Saudí en 2027 y el madrileño ya anticipa una edición que exigirá mucho más que acostumbrarse a un mapa diferente: "Va a ser un Dakar de verdad, va a ser un Dakar duro".

La organización ha confirmado este viernes que la prueba comenzará con un prólogo y una primera etapa en Portugal antes de continuar en territorio marroquí. La alternativa se concreta después de que el pasado domingo se anunciara la salida de Arabia Saudí por la situación de seguridad en la región.

Sainz habló del próximo Dakar el jueves, durante su encuentro con los medios en el Rally de Asturias Histórico en donde se encontraba también Motorsport.com España, cuando el nuevo destino todavía no se había hecho público. No mencionó los países porque en ese momento no era aún oficial, aunque él ya sabía el recorrido, pero sus palabras ya dibujaban una carrera exigente en un terreno sobre el que dispone de referencias.

"Las buenas noticias es que se va a hacer, que va a ser un Dakar de verdad, que va a ser un Dakar duro, por la información que tenemos, por donde se hace, tenemos experiencia", explicó el piloto de Ford.

Su primera lectura transmite alivio por la continuidad de la prueba y respeto por lo que viene. Que el Dakar encuentre una alternativa a Arabia Saudí resuelve la incertidumbre sobre su celebración; para los participantes, el trabajo sigue estando por delante.

"Va a ser un Dakar que cada kilómetro el coche y los pilotos lo vamos a sufrir", advirtió.

El camino al Dakar también pasa por un Ford sobre asfalto

Sainz hizo esas declaraciones en pleno homenaje a su trayectoria, con Luis Moya de nuevo a su derecha y un Ford Puma Rally1 para descubrir las carreteras asturianas. Una experiencia muy distinta de la que le espera en enero, aunque el madrileño también encuentra en ella una utilidad para su preparación.

"Yo creo que esto también me va a servir de preparación al Dakar, porque cada minuto que estás encima de un coche, sea lo que sea, aunque en este caso sea asfalto, te sirve de entrenamiento y te ayuda", señaló.

Ford y Red Bull han hecho posible que vuelva a compartir un coche de rallys con Moya. Para el público es una oportunidad de reencontrarse con una pareja histórica; para Sainz, además de disfrutar del tributo, supone seguir acumulando trabajo al volante.

"Para todo lo que es la preparación y llegar más en forma, esto puede ser clave", añadió.

El nuevo recorrido acaba de conocerse, pero su preparación lleva mucho tiempo en marcha. Lo resumió él mismo desde Asturias: "El inicio del Dakar ya ha empezado para mí hace unos cuantos meses, o casi desde que acabó el otro".

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