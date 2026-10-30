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Sainz, Moya y su emoción... ¡con un Ford Rally1!: "Parece que no lo hubiésemos dejado nunca"

Carlos Sainz disfruta en Asturias de una oportunidad que creía fuera de su alcance: pilotar un Ford Puma Rally1 con Luis Moya, que se emocionó al volver a cantar las notas a su lado.

Pol Hermoso

Publicado: 30 oct 2026, 7:38

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Carlos Sainz estaba convencido de que ya no conduciría un Rally1 de esta generación. Ahora tiene un Ford Puma esperándole, a Luis Moya de nuevo a su derecha y un pueblo que el jueves llenó sus calles para verlo pasar. El Rally de Asturias Histórico había preparado un homenaje a su trayectoria; Ford y Red Bull le han añadido algo que, a estas alturas, parecía más difícil de regalarle: una experiencia nueva.

Se le nota feliz. En las palabras, en los agradecimientos y en esa mezcla de curiosidad y ganas con la que habla de un coche que todavía tiene que descubrir. Pravia le devuelve el cariño de tantos años, sus antiguos compañeros y rivales han acudido a acompañarle y Moya vuelve a poner voz a las curvas. Hay muchos motivos para emocionarse. También dentro del habitáculo.

"Para mí, conducir un Rally1 de esta última generación era algo que estaba convencido de que no iba a llegar", explicó Sainz cuando Motorsport.com le preguntó durante el encuentro con los medios celebrado el jueves sobre sus sensaciones cuando le dijeron que iba a pilotar un Rally uno del WRC.

"Cuando gracias a Ford y a Red Bull básicamente pusieron encima de la mesa la opción de correr con un Rally1, te puedes imaginar que inmediatamente lo cogimos al vuelo e hizo que todavía fuese más especial".

La oportunidad tiene un valor añadido para el madrileño por el cambio de reglamentación que se aproxima en el Mundial. Él la describe como una ocasión única para conocer una de estas máquinas en un rally. Y basta escucharle hablar de ella para entender que el homenaje también ha despertado al piloto curioso.

"Es única la ocasión de poder disfrutar de estos coches, con todo el tema de la dinámica, los pesos, cómo los lleva, el motor... En fin, es una auténtica máquina de competición", señaló. Su impresión llega acompañada de un pronóstico: "Yo creo que tardaremos tiempo en que los Rally1 nuevos puedan competir o igualar tiempos de estos coches".

Una pareja histórica ante un Ford por descubrir

Ford ha puesto en manos de Sainz una montura del presente del WRC para celebrar una carrera que forma parte de su historia. El Puma añade al tributo un desafío que va más allá del recuerdo: recuperar sensaciones sobre asfalto, adaptarse a su velocidad y hacerlo en unas carreteras asturianas que apenas conceden descanso.

"Tramos que no hay una recta, tramos sin visibilidad, curvas todas ciegas", describió Sainz. "Un terreno difícil, un terreno complicado, donde llega todo muy rápido, y más en un coche de estos".

El primer objetivo, explicó, es divertirse. Después, ir encontrando su sitio dentro del coche. La adaptación tiene dos velocidades: conocer el Puma llevará su trabajo; recuperar la conexión con Moya ha resultado bastante más sencillo.

"La verdad es que parece que no lo hubiésemos dejado nunca", reconoció. "Sale muy natural. Lo que no sale ya tan natural es montarte en un aparato de estos en asfalto, que la verdad es que es una suerte".

Ahí está buena parte del encanto de este regreso. El coche les plantea preguntas nuevas, pero la persona del asiento de al lado sigue siendo una respuesta conocida.

Moya se emocionó en pleno tramo

Moya lo contó sin esconder lo que había sentido. Durante su primera toma de contacto de estos días, mientras volvían a correr juntos, los recuerdos aparecieron entre las notas. "Me emocioné en el coche", reconoció. "Me vienen recuerdos de cuando corríamos juntos, cantar las notas, estar con él, porque ha sido una experiencia extraordinaria".

Para el gallego, vivir el homenaje desde ese asiento tiene un significado especial: "Tremendamente agradecido por poder vivir en primera fila el homenaje a Carlos, sentado a su lado. Maravilloso".

La emoción también dejó espacio para el humor. El Puma corre, y las notas de Sainz siguen teniendo bastante que contar. Moya bromeó con la necesidad de "doparse la lengua" para poder leer todavía más deprisa. Una preocupación muy de copiloto en medio de una celebración: los recuerdos pueden esperar unos segundos; la siguiente curva, bastante menos.

Cuando les preguntaron por la clave de aquella sociedad, ambos hablaron de trabajo y confianza. Sainz lo resumió desde la convivencia dentro de un coche de carreras.

"En un espacio tan pequeño, lo que es muy importante es el respeto", explicó. "Yo sabía que Luis daba todo y Luis sabía que yo también daba todo".

Pravia devuelve el cariño; ellos vuelven a ponerse el casco

El jueves, las calles abarrotadas de Pravia pusieron imágenes a la expectación. El tramo espectáculo abrió un fin de semana que continuará con las especiales del viernes y tendrá el sábado su jornada más extensa. Pero el homenaje ya había empezado a cumplir su propósito antes de que llegaran los primeros tiempos.

Sainz agradeció el esfuerzo de Ford, Red Bull y quienes han trabajado para reunir a tantos protagonistas. También el de los pilotos que se han desplazado para acompañarle: nombres como Sébastien Loeb, François Delecour o Gustavo Trelles convierten la cita en un encuentro entre distintas páginas de la historia de los rallys.

"Es muy bonito para mí el poder estar aquí junto a Luis", explicó el madrileño, que quiso ampliar la dedicatoria a "la historia de los rallies en España".

Con la perspectiva de los años, también encuentra otro significado a lo que consiguieron juntos. Entonces, recordó, apenas había tiempo para detenerse: terminaba un rally y enseguida llegaba el siguiente.

"Con el tiempo y la perspectiva te das cuenta", reflexionó. "Aquello que hicimos hace tantísimos años sigue un poco vivo".

En Pravia, ese "poco" se queda corto. Se vio en las calles llenas y se escucha en la ilusión de dos hombres que vuelven a compartir coche. Ford les ha puesto delante un Puma Rally1; Sainz y Moya han encontrado dentro algo que reconocen al instante.

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