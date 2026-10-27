WRC

La sorpresa de Ford para el homenaje a Sainz: un Puma Rally1 y Moya a su derecha

Ford y Red Bull hacen posible que Carlos Sainz y Luis Moya disputen el Rally de Asturias Histórico con un Puma Rally1 actual. Sus mensajes dejan clara la ilusión por descubrirlo juntos.

Pol Hermoso

Publicado: 27 oct 2026, 10:44

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Foto de: M-Sport

A Carlos Sainz y Luis Moya les habría bastado con aparecer juntos junto a un coche para despertar unos cuantos recuerdos. En Asturias irán bastante más lejos: se pondrán el casco, compartirán de nuevo habitáculo y saldrán a descubrir un Ford Puma Rally1. La pareja pertenece a la historia de los rallys; el coche, al presente del WRC. Esa mezcla convierte su regreso en algo más interesante que una fotografía para nostálgicos.

El Rally de Asturias Histórico rendirá homenaje a Sainz esta semana, con una exhibición urbana el jueves 29 de octubre y diez tramos cronometrados repartidos entre el viernes y el sábado. El madrileño tendrá a su derecha a Moya, con quien conquistó sus dos títulos mundiales, y entre las manos una máquina de última generación. Ford y Red Bull han hecho posible una sorpresa que los propios protagonistas cuentan con una ilusión difícil de disimular.

"Como sabéis, queda muy, muy poquito para que llegue el Rally de Asturias Histórico en Pravia, el tributo que han decidido dedicar a mi carrera, cosa por la que estoy tremendamente agradecido", explicó Sainz en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Hace poco decía que a lo mejor había alguna sorpresa. Esa sorpresa se ha confirmado y tengo que agradecer enormemente tanto a Ford como a Red Bull que al final van a traer un Ford Puma Rally1".

Un Ford para reencontrarse y otro coche por descubrir

Ford forma parte de la trayectoria de Sainz y Moya en el Mundial, con etapas al volante de los Escort y los Focus. Ahora, la marca vuelve a poner un coche de rallys en el centro de su historia compartida, mientras el madrileño mantiene su vínculo con el óvalo en el Dakar.

Pero el atractivo de Asturias está precisamente en que esta vez tendrán algo nuevo que aprender juntos. El Puma Rally1 llevará al homenaje una generación de coches muy posterior a aquella con la que construyeron sus grandes éxitos. Para Sainz, acostumbrado desde hace años a los desafíos del rally-raid, también será una oportunidad especial de recuperar sensaciones sobre asfalto.

"Voy a correr con un coche de última generación. Hace tantísimos años que no conduzco en asfalto y además voy a tener la oportunidad de llevar este gran, gran coche", señaló.

Más que hacer balance de lo conseguido, sus palabras transmiten ganas de ponerse en marcha. Hay curiosidad por la máquina, por probarla y por vivir esa experiencia con quien tantas veces le ayudó a interpretar lo que venía después de cada curva.

"Tenemos muchísima ilusión tanto Luis como yo. Tenemos ganas de verlo y de probarlo y os esperamos allí en Asturias", añadió Sainz.

Ese es uno de los aciertos de la propuesta: ofrecer a una pareja que los aficionados conocen de memoria una experiencia que también será un descubrimiento para ella. El homenaje mira a su carrera, pero les entrega un desafío nuevo.

Moya: "No lo vamos a hacer con un coche histórico"

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Foto de: M-Sport

El entusiasmo de Moya refuerza esa idea. El gallego puso el foco tanto en volver a correr con Carlos como en el coche elegido, una combinación que da a esta participación una personalidad propia dentro de una prueba llena de monturas históricas.

"No sabéis la ilusión que me hace correr un rally con Carlos la semana que viene, el Rally Histórico de Asturias. Y además no lo vamos a hacer con un coche histórico, lo vamos a hacer con un coche de última generación, con un Ford Puma Rally1 que compitió este año en el Mundial de Rallys", explicó en su cuenta de Instagram.

La elección también llega en un momento de cambio para el campeonato. El WRC estrenará en 2027 una nueva normativa técnica que sitúa la reducción de costes entre sus prioridades, con un precio máximo de 345.000 euros para los nuevos coches en especificación de asfalto listos para competir. El Puma permitirá a Sainz y Moya conocer desde dentro la generación que precede a esa transformación.

"No sabéis la ilusión que tengo de correrlo con Carlos. Muchísimas, muchísimas ganas", insistió el copiloto.

La repetición dice bastante. Después de tantos rallys, victorias y kilómetros compartidos, sigue habiendo un coche que quieren probar y una salida que esperan con impaciencia. Ford pone la máquina; ellos aportan una complicidad que será uno de los grandes reclamos del fin de semana.

La última nota de Moya es para los aficionados

Por delante tendrán 126,654 kilómetros cronometrados por las carreteras de Pravia, Salas y Muros del Nalón. Compartirán evento con nombres como Sébastien Loeb, inscrito con un Peugeot 306 Maxi, en un encuentro que reunirá coches y protagonistas de distintas épocas.

Antes llegará la exhibición urbana del jueves en Pravia, una primera oportunidad de ver a Sainz y Moya dentro del Puma. Será el comienzo de un homenaje que aspira a disfrutarse tanto desde el habitáculo como desde las cunetas.

Precisamente a quienes acudirán a verlo quiso dirigirse Moya. En su mensaje, junto a la emoción por el regreso, dejó una petición concreta para que el público contribuya al buen desarrollo de la prueba.

"Por favor, comportaos bien, no solo en los tramos, también en los enlaces. Aparcad bien los coches para que este rally se convierta en una fiesta y nos lo pasemos todos muy bien", pidió.

La última indicación antes de volver a compartir coche con Sainz fue, esta vez, para quienes estarán al otro lado. Dentro les espera un Ford por descubrir. Fuera, una afición que tendrá una oportunidad poco habitual de ver a una pareja histórica enfrentarse a algo nuevo.

¡No te pierdas nada!:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior WRC 2027 | Modificada la clase Rally1 y añadidos mundial de equipos y Rally6: así será

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Rally de Asturias Histórico 2026: horarios, recorrido y participantes con Sainz y Loeb



Otros rallies



Otros rallies 2 h



Rally de Asturias Histórico 2026: horarios, recorrido y participantes con Sainz y Loeb





Hamilton: "Hay una diferencia sutil entre el coche de Leclerc y el mío en carrera"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Hamilton: "Hay una diferencia sutil entre el coche de Leclerc y el mío en carrera"





Norris señala al McLaren tras 'perder' el podio: "Perdemos tres décimas por vuelta"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Norris señala al McLaren tras 'perder' el podio: "Perdemos tres décimas por vuelta"

Últimas noticias





Por qué McLaren pidió a Piastri dejarse pasar por Norris en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



25 min



Por qué McLaren pidió a Piastri dejarse pasar por Norris en Austin





¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!



IndyCar



Indy IndyCar 1 h



¡La IndyCar en Barcelona empezará a una hora a la que espera menos calor!





Rally de Asturias Histórico 2026: horarios, recorrido y participantes con Sainz y Loeb



Otros rallies



Misc Otros rallies 2 h



Rally de Asturias Histórico 2026: horarios, recorrido y participantes con Sainz y Loeb





El podio de Verstappen en Austin no basta: Red Bull F1 explica qué faltó para ganar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 h



El podio de Verstappen en Austin no basta: Red Bull F1 explica qué faltó para ganar

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse