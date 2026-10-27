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Rally de Asturias Histórico 2026: horarios, recorrido y participantes con Sainz y Loeb

Carlos Sainz y Luis Moya compartirán un Ford Puma Rally1 en un homenaje que reúne a Loeb, otras leyendas y grandes pilotos que compiten en la actualidad. Consulta los horarios, los tramos y los principales inscritos de la cita asturiana.

Pol Hermoso

Editado: 27 oct 2026, 8:31

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Foto de: Red Bull Content Pool

Hay homenajes que se escuchan desde una butaca y otros que obligan a buscar sitio en una cuneta. El que Asturias prepara para Carlos Sainz Sr pertenece a los segundos. Del 29 al 31 de octubre, el bicampeón del mundo volverá a compartir coche con Luis Moya, Sébastien Loeb aparecerá con un Peugeot 306 Maxi y las carreteras de Pravia, Salas y Muros del Nalón reunirán varias décadas de historia de los rallys. Cuesta imaginar una manera más apropiada de celebrarla.

El XVII Rally de Asturias Histórico estrena una nueva etapa bajo el concepto Rally Tribute, con la intención de convertir la prueba en un punto de encuentro internacional para pilotos, coches y aficionados. Su primera gran dedicatoria tiene un protagonista evidente, aunque basta con repasar los inscritos para comprobar que habrá muchos motivos para levantar la vista del teléfono.

La cita combinará una exhibición urbana nocturna el jueves con dos jornadas de competición el viernes y el sábado. Por delante, diez especiales y 126,654 kilómetros cronometrados. Estos son los horarios y las claves para seguir un homenaje que llevará a sus protagonistas al lugar donde mejor se explican: los tramos.

Recorrido del Rally de Asturias Histórico 2026: diez tramos en dos etapas

El rally desplegará un recorrido de 365,630 kilómetros, incluidos los enlaces, por Pravia, Salas y Muros del Nalón. La competición estará repartida en cuatro bucles: dos el viernes, con sendas pasadas por Rey Silo y Puerta de Occidente, y otros dos el sábado, con Agones, Pravia y Salas.

El parque cerrado estará situado en el parque Sabino Moutas de Pravia, mientras que la asistencia se ubicará en las piscinas de San Esteban, en Muros del Nalón. Salas también tendrá protagonismo fuera de sus especiales, con el reagrupamiento del viernes en la plaza de La Campa.

Jornada Programa Kilómetros cronometrados Jueves 29 de octubre Shakedown y exhibición urbana en Pravia Exhibición de 1,6 km, fuera de los diez TC Viernes 30 de octubre Dos pasadas por Rey Silo y Puerta de Occidente 49,388 km Sábado 31 de octubre Dos pasadas por Agones, Pravia y Salas 77,266 km Total de competición 10 tramos cronometrados 126,654 km

Todos los horarios que aparecen a continuación corresponden a la hora local de Asturias, la misma que en la España peninsular. Las horas de los tramos indican la salida prevista del primer vehículo.

Horarios del jueves 29 de octubre: Pravia abre el homenaje bajo los focos

El jueves servirá para empezar a escuchar los motores con el shakedown y culminará con uno de los momentos más especiales del programa: el tramo urbano "Carlos Sainz Tribute", a las 19:00 horas.

La exhibición nocturna tendrá un recorrido de 1,6 kilómetros por Pravia y reunirá a Sainz, Moya y una selección de protagonistas del evento. Será el aperitivo antes del comienzo de los tramos cronometrados del viernes.

Actividad Horario Lugar Shakedown 10:00–14:00 Consultar ubicación y accesos oficiales Verificaciones técnicas previas 15:00–18:00 Piscinas de San Esteban, Muros del Nalón Tramo urbano de exhibición "Carlos Sainz Tribute" 19:00 Pravia; recorrido de 1,6 km

Itinerario del viernes 30 de octubre: cuatro especiales y un regreso de noche

La primera etapa comenzará con la salida del rally desde el parque Sabino Moutas de Pravia a las 14:30 horas. Después llegarán dos pasadas por Rey Silo y Puerta de Occidente, con 49,388 kilómetros cronometrados.

El horario dará a la jornada dos caras: una primera vuelta por la tarde y otra ya de noche. Volver a los mismos tramos con los faros abriéndose paso en la oscuridad pondrá un ingrediente muy propio de los rallys a este viaje por su historia.

Actividad / tramo Distancia cronometrada Hora Salida del rally —Pravia— — 14:30 Entrada en asistencia A —San Esteban— — 15:00 TC1 · Rey Silo 1 13,310 km 16:10 TC2 · Puerta de Occidente 1 11,384 km 16:50 Reagrupamiento —plaza de La Campa, Salas— — 17:15 Entrada en asistencia B —San Esteban— — 18:30 TC3 · Rey Silo 2 13,310 km 20:10 TC4 · Puerta de Occidente 2 11,384 km 20:50 Entrada en parque cerrado nocturno —Pravia— — 21:50

Itinerario del sábado 31 de octubre: Agones, Pravia y Salas cierran el rally

El sábado concentrará la mayor parte de la competición: 77,266 kilómetros contra el cronómetro, repartidos en dos vueltas por Agones, Pravia y Salas.

Pravia será la especial más larga del recorrido, con 14,515 kilómetros. El último tramo, la segunda pasada por Salas, arrancará a las 18:09, antes de la entrada prevista en el parque cerrado final a las 18:52.

Actividad / tramo Distancia cronometrada Hora Salida del parque cerrado —Pravia— — 09:30 Entrada en asistencia C —San Esteban— — 10:00 TC5 · Agones 1 13,848 km 11:39 TC6 · Pravia 1 14,515 km 12:20 TC7 · Salas 1 10,270 km 13:13 Reagrupamiento —Pravia— — 13:56 Entrada en asistencia D —San Esteban— — 14:56 TC8 · Agones 2 13,848 km 16:35 TC9 · Pravia 2 14,515 km 17:16 TC10 · Salas 2 10,270 km 18:09 Entrada en parque cerrado final —Pravia— — 18:52

Sainz y Moya regresan juntos, pero su Ford mira al presente

La imagen invita a la nostalgia; el coche, bastante menos. Carlos Sainz y Luis Moya figuran con el dorsal 1 al volante de un Ford Puma Rally1, una montura de la máxima categoría actual de los rallys dentro de una cita repleta de vehículos históricos.

Ese contraste será uno de los grandes alicientes. La pareja que conquistó dos títulos mundiales volverá a trabajar dentro de un habitáculo, esta vez con una máquina muy distinta de aquellas con las que construyó su leyenda. Ford tendrá así un papel protagonista en el homenaje al español, actualmente vinculado a la marca también en su aventura en el Dakar.

Conviene tener presente esa variedad al interpretar la prueba: un Puma Rally1, un 306 Maxi y un Escort histórico pertenecen a épocas y categorías diferentes. El interés de reunirlos va mucho más allá de comparar sus tiempos.

Participantes destacados: Loeb, Delecour y una lista que merece detenerse a leer

Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche encabezan otro de los grandes reclamos, con un Peugeot 306 Maxi Kit Car. Reunir al francés y a Sainz en un rally de asfalto ya justificaría el viaje para muchos aficionados; hacerlo con semejante diversidad mecánica añade otro ingrediente.

François Delecour también estará con un 306 Maxi, acompañado por Fabrice Gordon. Simon Jean-Joseph y Gustavo Trelles conducirán sendos Subaru Impreza, mientras Fernando Capdevila y Alfredo Rodríguez compartirán un Ford Sierra Cosworth.

La representación española incluye además a Jesús Ferreiro con un Escort RS 1800, Daniel Alonso con un Escort WRC y Antonio Sainz con un Subaru Impreza GC8. En la relación oficial también aparecen Gil Membrado y José Antonio "Cohete" Suárez, identificados con las letras A y B, respectivamente.

Piloto Copiloto Coche Carlos Sainz Luis Moya Ford Puma Rally1 Sébastien Loeb Isabelle Galmiche Peugeot 306 Maxi Kit Car François Delecour Fabrice Gordon Peugeot 306 Maxi Kit Car Simon Jean-Joseph Julie Amblard Subaru Impreza Gustavo Trelles Jorge del Buono Subaru Impreza Rui Madeira Paula Madeira Mitsubishi Lancer Evo X Fernando Capdevila Alfredo Rodríguez Ford Sierra Cosworth Jesús Ferreiro Javier Anido Ford Escort RS 1800 Daniel Alonso Sergio Fernández Ford Escort WRC Antonio Sainz Víctor Manuel Ferrero Subaru Impreza GC8 Gil Membrado Adrián Pérez Ford Fiesta Rally3 José Antonio "Cohete" Suárez Alberto Iglesias Škoda Fabia S2000

Un homenaje que también se escucha

El resto de la inscripción prolonga el recorrido por distintas generaciones: BMW M3 E30, Lancia Delta Integrale, Porsche 911, Toyota Corolla WRC o Renault Clio Maxi. Para quienes los vieron correr, habrá recuerdos que identificar al primer golpe de vista. Para quienes llegaron después, una oportunidad de entender por qué todavía se habla tanto de ellos.

Ahí está buena parte del atractivo de este estreno de Rally Tribute. Los coches volverán a las carreteras y los aficionados podrán poner imágenes y sonido a historias que llevan años escuchando. Asturias aporta un escenario difícil de mejorar, con una tradición que permite entender por qué un homenaje así encuentra aquí su sitio.

Los horarios ayudan a organizar la jornada. Las ganas de estar allí las explican Moya de nuevo a la derecha de Sainz, un 306 Maxi acercándose y la posibilidad de compartir cuneta entre quienes recuerdan aquellos coches y quienes van a descubrirlos por primera vez.

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